Ο Βλαδίμηρος Α΄ Σβιατοσλάβιτς υπήρξε ηγεμόνας των Ρως (Ρώσων), του Κιέβου και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εκχριστιανιστές της Ανατολικής Ευρώπης. Για την καθοριστική συμβολή του στη διάδοση του χριστιανισμού ανακηρύχθηκε Άγιος από την Εκκλησία, ενώ η μνήμη του τιμάται στις 15 Ιουλίου.

Γεννήθηκε το 960 και ήταν γιος του ηγεμόνα Σβιατοσλάβου και εγγονός της Όλγας, της πρώτης ηγεμονίδας των Ρως που ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Αφού επικράτησε στις εσωτερικές συγκρούσεις και ανέλαβε την εξουσία στο Κίεβο, επιδίωξε αρχικά να ενισχύσει την ενότητα του κράτους του μέσω της παραδοσιακής σλαβικής ειδωλολατρικής θρησκείας. Ωστόσο, η συνεχώς αυξανόμενη επιρροή και οι στενές σχέσεις με το Βυζάντιο τον οδήγησαν τελικά να αποδεχθεί τον χριστιανισμό, ακολουθούμενος και από τον λαό του.

Οι δεσμοί του με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ενισχύθηκαν όταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος ζήτησε τη στρατιωτική του συνδρομή για την αντιμετώπιση των εξεγέρσεων των στρατηγών Βάρδα Σκληρού και Βάρδα Φωκά. Ο Βλαδίμηρος προσέφερε τη βοήθειά του, θέτοντας ως όρο να νυμφευθεί την αδελφή του αυτοκράτορα, την Άννα Πορφυρογέννητη. Παρότι αρχικά υπήρξαν επιφυλάξεις λόγω της καταγωγής του, ο γάμος πραγματοποιήθηκε αφού ο Βλαδίμηρος βαπτίστηκε χριστιανός.

Μετά την επιστροφή του στο Κίεβο μαζί με την Άννα, προχώρησε στον εκχριστιανισμό του κράτους του, καλώντας τους υπηκόους του να βαπτιστούν στον ποταμό Δνείπερο από Βυζαντινούς ιεραποστόλους. Με τον τρόπο αυτό έθεσε τα θεμέλια για τη χριστιανική ταυτότητα των Ρως και συνέβαλε στη στενότερη σύνδεσή τους με τον βυζαντινό κόσμο.

Ο Βλαδίμηρος πέθανε το 1015, αφήνοντας πίσω του ένα οργανωμένο και ισχυρό κράτος με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η αποφασιστική του συμβολή στον εκχριστιανισμό των Ρως αποτέλεσε τον κύριο λόγο για τον οποίο η Εκκλησία τον αναγνώρισε ως Άγιο.