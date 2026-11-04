Γνώστες του χώρου του κινηματογράφου είναι πεπεισμένοι ότι ο Κάλουμ Τέρνερ εξασφάλισε τον περιζήτητο ρόλο στην επόμενη ταινία της κινηματογραφικής σειράς Τζέιμς Μποντ.

Τον περασμένο μήνα, έγινε γνωστό ότι η μακροσκελής διαδικασία επιλογής για τον ρόλο του 007 είχε περιοριστεί σε τρεις ηθοποιούς: τον Τζέικομπ Ελόρντι, τον πρωταγωνιστή της σειράς «Slow Horses» Τζακ Λόουντεν και έναν τρίτο ηθοποιό, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τέρνερ ο οποίος πρωταγωνίστησε πρόσφατα στη ρομαντική κομεντί «One Night Only» που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή στα Bray Studios στο Μπέρκσαϊρ για δοκιμαστικό.

Όπως όλα δείχνουν, τα δοκιμαστικά για τον ρόλο του 007 πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τρεις έως πέντε ηθοποιούς να καλούνται για ακρόαση.

Επιπλέον, η εφημερίδα The Sun εντόπισε ότι ο Κάλουμ Τέρνερ αποχώρησε από τη θέση του διευθυντή στην Twentytwo Films Ltd, εταιρεία παραγωγής που ίδρυσε πέρυσι με τη σύζυγό του, Dua Lipa. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ένδειξη ότι «καθαρίζει το τοπίο» εν όψει μιας κίνησης που θα μπορούσε να απογειώσει την καριέρα του: την ανάληψη του ρόλου του Μποντ.

Ο απερχόμενος 007, Ντάνιελ Κρεγκ κατέχει το ρεκόρ της μακροβιότερης θητείας στον ρόλο, έχοντας ενσαρκώσει τον χαρακτήρα για 15 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ