Τραγικό τέλος βρήκε ο ηθοποιός Πολ Έιβερι, γνωστός από τις εμφανίσεις του στις σειρές «All My Children» και «Superman», καθώς και η σύζυγός του Σίλα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι τους στο Μπλέρσταουν του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Lehigh Valley Live, η αστυνομία της πολιτείας και η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκαν κλήση για φωτιά στην κατοικία του ζευγαριού στην οδό Μοχικάν λίγο μετά τις 12:30 τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Ιουνίου. Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν και να σώσουν τον Πολ και τη Σίλα Έιβερι, ωστόσο δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν στη ζωή, καθώς υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Την είδηση του θανάτου τους επιβεβαίωσε η κόρη τους, Κάιλ Έιβερι, με ανάρτησή της στο Facebook. «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνω ότι οι γονείς μας, ο Πολ και η Σίλα Γκάρι Έιβερι, απεβίωσαν νωρίς σήμερα το πρωί. Τους αγαπούσαμε τόσο πολύ και εκείνοι μας αγαπούσαν τόσο πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά.



Ο Πολ Έιβερι είχε γίνει γνωστός από τον ρόλο του μπάρμαν Χιούι στη δημοφιλή σαπουνόπερα της δεκαετίας του ’80 «All My Children», ενώ είχε συμμετάσχει και στην ταινία «Superman» του 1978 ως τηλεοπτικός καμεραμάν. Στην καριέρα του εμφανίστηκε επίσης σε σειρές όπως τα «Three’s Company», «Soap» και «Tales from the Darkside».

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.