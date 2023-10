Ένα νέο βιβλίο με περισσότερες από 100 φωτογραφίες του διάσημου ζευγαριού Πολ Νιούμαν και Τζοάν Γούντγουορντ, κυκλοφόρησε από την κόρη τους Μελίσα. Το «Head Over Heels» το οποίο δημιούργησε μαζί με τον εκδότη Άντριου Κέλι και τον σχεδιαστή Νταν Μίλερ είναι «θεματικό» και ενσωματώνει μέσα στις 288 σελίδες του, αποσπάσματα από συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήσεις και «πονηρά γράμματα» του ζευγαριού.

«Υπάρχουν τόσες πολλές φωτογραφίες των γονιών μου… ο μπαμπάς μου κυκλοφορούσε με ένα σφυρί και καρφιά. Κάθε φορά που μια νέα φωτογραφία [έμπαινε] ή αποφάσιζε να βάλει κάτι στον τοίχο… απλώς περπατούσε αναζητώντας ένα σημείο», δήλωσε αποκλειστικά στο αμερικανικό περιοδικό People η κόρη τους, Μελίσα Νιούμαν. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των φωτογραφιών, μερικές εκ των οποίων βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, τραβήχτηκαν από τους μεγαλύτερους φωτογράφους του 20ού αιώνα, όπως τον Ρίτσαρντ Άβεντον.

Ο Πολ Νιούμαν, ο οποίος πέθανε το 2008, εμφανίζεται σε πολλά τρυφερά στιγμιότυπα. Σε ένα από αυτό τραγουδάει σε μια αγελάδα στο Βερμόντ, ενώ σε κάποιο άλλο που τραβήχτηκε από τον σεναριογράφο Στιούαρτ Στερν, κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη, με τα μάτια ορθάνοιχτα και το πρόσωπό του καλυμμένο με κρέμα ξυρίσματος.

«Ο μπαμπάς μου ήταν κλόουν», σημείωσε γλυκά η Mελίσα και πρόσθεσε. «Όσον αφορά την ιδιότητα του ηθοποιού, έβαζε τη μητέρα μου πάνω από εκείνον μέχρι τη μέρα που πέθανε… μπορεί να μάλωναν, αλλά πάντα επέστρεφαν ο ένας στον άλλον, κάτι που είναι εκπληκτικό για το Χόλιγουντ».

Αν και η σχέση των γονιών της ήταν «γλυκιά» αλλά και «πολυτάραχη» η Μελίσα σκοπεύει με το νέο της βιβλίο να παρουσιάσει «την πιο όμορφη, υπέροχη και ενδιαφέρουσα πλευρά της σχέσης τους».

Paul Newman and Joanne Woodward are the subject of their daughter Melissa’s new photo book that gives a never-before-seen look at their love story and life together. @JennaBushHager spoke to Melissa Newman about the book at the Newman’s Connecticut home. pic.twitter.com/Fy3EUwgdZX

— TODAY (@TODAYshow) October 10, 2023