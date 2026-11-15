Πρωτότυπο δακτυλογραφημένο στα ιταλικά σενάριο 420 σελίδων για το γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε «Κάποτε στη Δύση» (C’era una volta il West) θα πωληθεί σε δημοπρασία στη Γαλλία.

Το σενάριο με εκτιμώμενη αξία 20.000-30.000 ευρώ παρουσιάζεται σε έκθεση εν όψει της δημοπρασίας από τον οίκο Aguttes στο Νεϊγί, κοντά στο Παρίσι.

Το σενάριο, το οποίο συνέγραψαν οι Σέρτζιο Ντονάτι και Σέρτζιο Λεόνε, αποτελεί μια εκτενή εκδοχή που περιλαμβάνει σκηνές που κόπηκαν από την τελική ταινία, καθώς και μια αφιέρωση στον σημερινό κάτοχό του, τον Γάλλο συνθέτη και δημιουργό ταινιών Αλάν Σιμόν.

Ο Σέρτζιο Λεόνε είχε εμπιστευτεί στους Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και Ντάριο Αρτζέντο, οι οποίοι τότε ήταν ακόμα στην αρχή της καριέρας τους, την ανάπτυξη της ιστορίας για το νέο του γουέστερν. Από αυτή τη μακρά διαδικασία προέκυψε μια επεξεργασία που ο Σέρτζιο Ντονάτι μετέτρεψε στη συνέχεια με τον Λεόνε σε σενάριο.

Ο Ντονάτι αργότερα θα αφηγηθεί τη μοναδική φύση αυτής της διαδικασίας γραφής. Ο Λεόνε του είχε ζητήσει ένα σενάριο που θα το συνέλαβε σχεδόν σαν μυθιστόρημα: 420 σελίδες, γεμάτες με περιγραφές, οπτικά στοιχεία, ακόμη και τις εσωτερικές καταστάσεις των χαρακτήρων. Σύμφωνα με τον Ντονάτι, το κείμενο ήταν αρκετά ακριβές ώστε ο Ένιο Μορικόνε να δουλέψει τη μουσική πριν από τα γυρίσματα, την οποία ο Λεόνε χρησιμοποίησε στη συνέχεια στο πλατό. Σε μια άλλη συνέντευξη, ο Ντονάτι θυμήθηκε ότι έγραψε ολόκληρο το σενάριο σε λίγες εβδομάδες και τόνισε πόσο πιστός είχε παραμείνει ο Λεόνε στο κείμενο: κατά την άποψή του, το σενάριο ήταν σχεδόν σαν μια μεταγραφή της ταινίας που θα ερχόταν, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

«Συγκαταλέγεται στις ταινίες που αντέχουν στον χρόνο και αποτελούν μέρος της δημοφιλούς κουλτούρας. Σήμερα, ακόμη και οι νεότερες γενιές γνωρίζουν, τουλάχιστον, τον τίτλο της —κάτι που από μόνο του έχει σημασία-, ενώ παράλληλα θεωρείται το κορυφαίο γουέστερν όλων των εποχών» δήλωσε στο πρακτορείο EFE ο Αρτούρ Περό, διευθυντής του Τμήματος Ποπ Κουλτούρας και Αναμνηστικών στον οίκο δημοπρασιών Aguttes.

Ο σημερινός ιδιοκτήτης, ο μουσικός Άλαν Σάιμον, πουλάει το χειρόγραφο για να συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανέγερσης ενός σχολείου στο Νεπάλ, δήλωσε ο Περό.

Την άνοιξη του 2006, ο Άλαν Σάιμον συνεργάστηκε μαζί με τον Ντονάτι για αρκετές ημέρες στη Μεντάνα, κοντά στη Ρώμη, στο σενάριο ενός κινηματογραφικού έργου. Μια φωτογραφία που συνοδεύει το σενάριο καταγράφει αυτή τη συνάντηση. Ο Άλαν Σάιμον αφηγείται ότι ο Ντονάτι, γνωρίζοντας το πάθος του για την ταινία «Κάποτε στη Δύση», έφυγε από το δωμάτιο πριν επιστρέψει με αυτό το δακτυλογραφημένο χειρόγραφο και του το δώσει αφού το υπέγραψε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ