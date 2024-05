Ένα «θρίλερ» εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στα παρασκήνια της Eurovision με αφορμή την συμμετοχή της Ολλανδίας από τον Γιόουστ Κλάιν και το τραγούδι «Euro-Papa», καθώς βρίσκεται υπό έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών (EBU) εξαιτίας «ενός ανεξήγητου περιστατικού» με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τις πρόβες μέχρι νεωτέρας.

Όπως μεταδίδει το Skynews ο Ολλανδός τραγουδιστής έχασε τη θέση του στην προτελευταία πρόβα τζενεράλε για τον τελικό της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας την Παρασκευή, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στην πέμπτη θέση μπροστά από την Ισραηλινή Edan Golan.

Σε δήλωσή της η EBU ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή ερευνούμε ένα περιστατικό που μας αναφέρθηκε και αφορούσε τον Ολλανδό καλλιτέχνη. Δεν θα κάνει πρόβες μέχρι νεωτέρας. Δεν έχουμε να κάνουμε κάποιο άλλο σχόλιο προς το παρόν και θα επανέλθουμε εν ευθέτω χρόνω».

Η είδηση του αποκλεισμού του από τις πρόβες έχει προκαλέσει αναστάτωση στους «Εurofans», καθώς ο Joost Klein και το τραγούδι του «Europapa» θεωρούνται ένα από τα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού τραγουδιού.

O εκπρόσωπος της Ολλανδίας, Joost Klein, θέλησε να δείξει τη δυσαρέσκειά του για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Συγκεκριμένα την ώρα που απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδιναν οι καλλιτέχνες μετά την εμφάνισή τους, η Eden Golan δέχτηκε μια ερώτηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Θεωρείς ότι η συμμετοχή σου στον διαγωνισμό ίσως βάζει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους εκπροσώπους των χωρών, λόγω των όσων γίνονται αυτό το διάστημα στο Ισραήλ;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος.

Την ώρα που απαντούσε η Eden Golan, δίπλα της καθόταν ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας, Joost Klein.

Όταν κάποιος από τη διοργάνωση της είπε ότι αν δεν θέλει, μπορεί να μην απαντήσει στην ερώτηση, εκείνος πετάχτηκε λέγοντας: «Γιατί όχι;».

«Πιστεύω πως είμαστε όλοι εδώ για έναν λόγο και μόνο», ξεκίνησε να λέει η Ισραηλινή τραγουδίστρια, προκαλώντας την αγανάκτηση του Ολλανδού καλλιτέχνη, ο οποίος μάλιστα, δεν προσπάθησε καν να την κρύψει, κάνοντας γκριμάτσες, ενώ εκείνη μιλούσε.

this is a video showing joost klein specifically asking “why not”, when eden golan was allowed not to answer a press question on security KING king king three times king💙 pic.twitter.com/Eh1PTNXzdS — teEsc🇷🇴🍉||🇨🇭🇭🇷🇬🇪 (@eelehAna_) May 9, 2024

Ο διαγωνισμός που διεξάγεται στο Μάλμε της Σουηδίας έχει επισκιαστεί από τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα. Χθες Πέμπτη (9/5) χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά στους δρόμους της πόλης, διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, λίγες ώρες προτού παρουσιαστεί η συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό.

Πολλοί στην Ευρώπη ζήτησαν να αποκλειστεί η χώρα. Στα τέλη Μαρτίου, οι συμμετέχοντες από εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων και ο Ελβετός Νέμο, ένα από τα φαβορί, έκαναν έκκληση για μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Thousands of people are demonstrating in Malmo against Israels participation in #eurovision2024 Notice how the reporter talks about the pro Palestinian demonstrators, and then about the “other side”, Jewish people. pic.twitter.com/3CH9XhcVzy — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) May 9, 2024

Στην πορεία συμμετείχε και η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία είναι γνωστή για τις φιλοπαλαιστινιακές θέσεις της.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της Iσραηλινής ερμηνεύτριας Eden Golan στον ημιτελικό του διαγωνισμού, ακούστηκαν κάποιες αποδοκιμασίες με τους «Τimes of Israel» να σημειώνουν ότι ακούστηκαν κάποιες αποδοκιμασίες σε βάρος της αλλά η EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση) χρησιμοποίησε τεχνολογία για να τις καλύψει και να αποτραπεί η μετάδοση ανάλογων θορύβων σε ζωντανή μετάδοση».

Ωστόσο, φαίνεται ότι η ισραηλινή αποστολή προετοιμάζεται για ανάλογο σκηνικό και στον τελικό.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορεί βίντεο, στο οποίο φαίνονται τα μέλη της ισραηλινής ομάδαςνα προσποιούνται εκείνους που διαμαρτύρονται κατά του Ισραήλ και εμφανίζονται να γιουχάρουν την τραγουδίστρια, φωνάζοντας ειρωνικά «Palestine».

Το Βέλγιο διέκοψε την εμφάνιση του Ισραήλ και έδειξε αντιπολεμικό μήνυμα

Τη στιγμή της εμφάνισης της Ισραηλινής Eden Golan, η βελγική δημόσια τηλεόραση διέκοψε τη ζωντανή μετάδοση του β’ ημιτελικού της Eurovision, για να μεταδώσει μήνυμα κατά του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων.

Συγκεκριμένα, στη βελγική δημόσια τηλεόραση VRT προβλήθηκε το εξής μήνυμα σε μαύρο φόντο:

«Πρόκειται για δράση εργατικού σωματείου. Καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος του Ισραήλ. Επιπλέον, το κράτος του Ισραήλ καταστρέφει την ελευθερία του Τύπου. Γι’ αυτό διακόπτουμε για λίγο τη ζωντανή μετάδοση. Κατάπαυση πυρός τώρα. Σταματήστε τη γενοκτονία».

A television channel in Belgium has commenced broadcasting tonight’s Eurovision Song Contest semi-final with an anti-Israel disclaimer. It stated, “We condemn Israel’s actions. Israel is also undermining press freedom. Ceasefire now.” pic.twitter.com/TQPdLW9zbS — Open Source Intel (@Osint613) May 9, 2024

Κλειδωμένη στο δωμάτιό της η Eden, δέχεται απειλές για τη ζωή της

Tην ίδια ώρα, η Eden Golan, που εκπροσωπεί το Ισραήλ, πήρε οδηγία να μη βγει για κανέναν λόγο από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της, παρά μόνο για να πάει να κάνει πρόβες, ενώ έχει συνεχώς μεγάλο αριθμό φρουρών κοντά της και δεν περνά από σημεία που γίνονται διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης.

Η ισραηλινή υπηρεσία εθνικής ασφαλείας Shin Bet προειδοποίησε την Γκόλαν να μη βγει από το δωμάτιο πέρα από τις πρόβες και τον ίδιο τον διαγωνισμό του Σαββάτου, αφού έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή της.