Με 31 εκδηλώσεις σε 28 οικισμούς και χωριά του δήμου Ρεθύμνης θα υλοποιηθεί το φετινό πρόγραμμα «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026», το οποίο περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, αφηγήσεις, δράσεις για παιδιά και εκδηλώσεις αφιερωμένες στην τοπική παράδοση.

Για πρώτη φορά ο δήμος Ρεθύμνης διαμορφώνει ξεχωριστή πολιτιστική ατζέντα για τους οικισμούς του, προσθέτοντας στις καθιερωμένες «Κινηματογραφικές Δευτέρες» τον νέο θεσμό των «Αποσπερίδων», που έχει ως στόχο να μεταφέρει στις νεότερες γενιές μύθους, ιστορίες και παραδόσεις των χωριών.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 14 Ιουνίου από τη Γωνιά και ολοκληρώνονται στις 13 Σεπτεμβρίου στο Ατσιπόπουλο. Όλες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους και τοπικούς φορείς.

Βασικές εκδηλώσεις του προγράμματος

• 14 Ιουνίου – Γωνιά: Εκδηλώσεις του 2ου Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για την Αναπηρία «A Festival», με προβολές των ταινιών «Πώς να εκπαιδεύσεις έναν ΑΝΤΙΗΡΩΑ» και «Στελιάννα» και μουσικό πρόγραμμα από τη χορωδία ΣΟΛΙΣΤΕΣ.

• 16 Ιουνίου – Ρουσσοσπίτι: Μουσική εκδήλωση «Τα τρία αγαθά της γης, σίτος, οίνος, έλαιον».

• 31 Ιουλίου – Επισκοπή: Συναυλία της Ορχήστρας της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου.

Κινηματογραφικές Δευτέρες

• 6 Ιουλίου – Φρατζεσκιανά Μετόχια: «Όλα είναι δρόμος»

• 13 Ιουλίου – Μαρουλού: «Ο μανάβης»

• 20 Ιουλίου – Βεδέροι: «Η ζωή είναι ωραία»

• 27 Ιουλίου – Φωτεινός: «Ο θαυματοποιός»

• 3 Αυγούστου – Χρωμοναστήρι: «Τα παιδιά της χορωδίας»

• 10 Αυγούστου – Κούφη: «Φαντασία»

• 17 Αυγούστου – Μούνδρος: «Αναζητώντας τον Χέντριξ»

• 24 Αυγούστου – Έρφοι: «Έρφοι, Ντελουλού, Εβίβα, Χρήστος & Δήμητρα»

• 31 Αυγούστου – Πίκρης: «Ο ψύλλος»

• 7 Σεπτεμβρίου – Γάλλος: «Υπάρχω»

Αποσπερίδες – Θέατρο Σκιών

• 4 Αυγούστου – Πηγή

• 5 Αυγούστου – Κάτω Πόρος

• 11 Αυγούστου – Όρος

• 12 Αυγούστου – Καλονύχτης

Αποσπερίδες – Αφηγήσεις παραδόσεων

• 22 Ιουλίου – Σωματάς

• 29 Ιουλίου – Κυριάννα

• 30 Ιουλίου – Ελεύθερνα

• 4 Αυγούστου – Λούτρα

• 5 Αυγούστου – Αρχοντική

Τριήμερο Κρητικής Υφαντικής και Κεντητικής Τέχνης – ‘Αγιος Κωνσταντίνος

• 17 Αυγούστου: Ομιλίες πανεπιστημιακών και ερευνητών

• 18 Αυγούστου: Μουσικοθεατρική παράσταση «Μια κατσαρίδα στο Φεγγάρι»

• 19 Αυγούστου: Παραδοσιακό πανηγύρι

‘Αλλες εκδηλώσεις

• 26 Αυγούστου – Αμνάτος: Εκδήλωση του Σχολικού Μουσείου Ρεθύμνου με θέμα τη Φυσική Αγωγή στην Εκπαίδευση.

• 29 Αυγούστου – Αμνάτος: Θεατρική παράσταση «Όντεν επήγαινα σκολειό».

• 30 Αυγούστου – Αρχαία Ελεύθερνα: Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και μουσικό απόγευμα.

• 13 Σεπτεμβρίου – Ατσιπόπουλο: Έναρξη της 3ης Γιορτής Χαμόγελου του Παιδιού.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας, στόχος του νέου προγράμματος είναι να αποκτήσουν τα χωριά του δήμου μια σταθερή πολιτιστική παρουσία, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση και φέρνοντας τις νεότερες γενιές πιο κοντά στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ