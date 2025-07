Το live-ορόσημο, που ανέβασε σε νέα επίπεδα τα εγχώρια συναυλιακά δεδομένα, οργώνει την Ελλάδα. Η Μαρίνα Σάττι, παρέα με την καυτή ομάδα των ερμηνευτών, των μουσικών και των χορευτών της, περιοδεύει όλο το καλοκαίρι με τη διεθνών προδιαγραφών παραγωγή της που βούλιαξε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κι έγινε #1 talk of the town κατακτώντας κοινό και κριτική, πανέτοιμη να παρασύρει στην απόλυτη ΡΟΡ εμπειρία νησιά και ηπειρωτική χώρα.

Το ήδη θρυλικό σόου της Μαρίνας Σάττι, που επανανοηματοδότησε τους όρους pop και virality, ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με ασυγκράτητη φόρα, ανανεωμένη ενέργεια και άπειρο ενθουσιασμό από την Πλατεία Νερού και το Γήπεδο Απόλλων Καλαμαριάς. Από εκεί δηλαδή όπου περισσότεροι από 16.000+8.000 άνθρωποι όλων των ηλικιών, που συγκεντρώνονταν από νωρίς για να την απολαύσουν ζωντανά, έδειξαν, σε δύο αποθεωτικές βραδιές, ότι το εγχώριο σύγχρονο μουσικό στερέωμα έχει βρει την έκφρασή του στο πολυαισθητηριακό σύμπαν που, ήδη από την πρώτη γνωριμία, χτίζει με καλλιτεχνική συνέπεια και άποψη η πολυπλατινένια hitmaker και performer.

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στα charts και το top trending στα social media, με το TikTok και το Instagram να δονούνται σε ρυθμούς Satti, μας έκαναν να ζητάμε more and more – και η Μαρίνα Σάττι επέστρεψε στα live πιο δυναμικά από ποτέ, στήνοντας μια γιορτή συμπερίληψης και μέθεξης που ήδη στους σταθμούς του POP TOUR πυροδότησε παραληρηματικό χορό και νέο κύκλο virality, με τη συνέχεια να προδιαγράφεται εξίσου ηλεκτρισμένη.

Καυτές χορογραφίες, εντυπωσιακά visuals, ζωντανή κινηματογράφηση και αναμετάδοση, αριστοτεχνικά βίντεο-statements σε γιγαντοοθόνες, ατμοσφαιρικό light show, fashion κι ένα… Dodge δίνουν σάρκα στο POP, ένα από τα πιο επιτυχημένα πρότζεκτ στη σύγχρονη ελληνική μουσική ιστορία, πάνω σε ένα underground πολυεπίπεδο αστικό σκηνικό που, από την Κρήτη ως την Κω, τη Ρόδο, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και τη Μύκονο, κι από την Καλαμάτα ως τη Λάρισα –και όχι μόνο–, περιοδεύει άκρως επιδραστικό και εθιστικό.

Οι χειροποίητες KOUPES και η MANTISSA. Η ανατρεπτική YENNA, με SPIRTO KAI VENZINI, PONO KRIFO και KRITIKO. Το χειμαρρώδες P.O.P. και το καταιγιστικό POP TOO, με τραγούδια από το TUCUTUM ως το ZARI, το LALALALA, το MIXTAPE και το STIN IYIA MAS, κι από στο EPANO STO TRAPEZI, στο BYE BYE, στα KAVOURAKIA και στο BLOUZAKI. Οι μπαλάντες Ah THALASSA, ANATOLI, ELA ELA, το AUTOKINHTO και το πρώτο ελληνικό Spotify Single FOVAMΕ, με εκατοντάδες κανονικές αντικανονικές LOLES πάνω και κάτω από τη σκηνή…

Εκρηκτική και λυρική, θεατρική, με ταυτότητα και αισθησιασμό, η pop star που, χρόνια πριν, με τη MANTISSA της δίδαξε στο ελληνικό κοινό τι σημαίνει viral, συνεχίζει, πλήρως απενοχοποιημένη, να σπάει στεγανά και να εμπνέει. Κι αυτό το καλοκαίρι ξεναγεί την Ελλάδα στο σύνολο της δισκογραφίας της, σε μια φαντασμαγορική σκηνική αφήγηση της καλλιτεχνικής της δημιουργίας και εξέλιξης, δηλωτική του πρωτοποριακού τρόπου με τον οποίο καταργεί όλες τις νόρμες και φέρνει σε αριστοτεχνική συνομιλία τα διάφορα μουσικά είδη.

Balkan trap, urban pop, reggaeton, απογειωτικό beat, ικαριώτικα, τσιφτετέλια, γκάιντα, πολυφωνίες, συγκλονιστικά a capella, καυστικός στίχος, σπαρταριστά χορευτικά, fashion, λοξή ματιά, αισθησιασμός, λυρισμός, παράδοση, τρυφερότητα και ντιριντάχτα. Η Μαρίνα Σάττι ταξιδεύει ανά τη χώρα με το POP TOUR και ανεβάζει επικίνδυνα τη θερμοκρασία σε μια υποδειγματική παραγωγή γεμάτη φρεσκάδα, αστείρευτη ενέργεια και sexiness.

Όπου κι αν βρεθείς αυτό το καλοκαίρι, η Μαρίνα θα σε πάει τάπα στην πιο απελευθερωτική συναυλιακή εμπειρία.

Όλοι οι μέχρι τώρα σταθμοί του summer POP TOUR

15 Ιουλίου: Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

16 Ιουλίου: Ηράκλειο, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (πρώην ΤΕΙ)

25 Ιουλίου: Κως, Μαρίνα

27 Ιουλίου: Ρόδος, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου

31 Ιουλίου: 12ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτειας

10 Αυγούστου: Anilio Park Festival

12 Αυγούστου: Ζάκυνθος, Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο

13 Αυγούστου: Κεφαλονιά, Δημοτικό Στάδιο Ληξουρίου «Άγιος Αντώνης»

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!

Σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες ημερομηνίες!

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης, Μαρίνα Σάττι

Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Creative direction: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης, Fa & Fon

Vj, Visuals: Χαρά Σπαθή

Φωτισμοί: Παναγιώτης Τσεβρένης – Lighting Art

Camera direction: Γιάννης Παπαζαχαρίου

Χορογραφίες: Ειρήνη Δαμιανίδου, Mecnun Giasar (zari & kipaciao)

Band direction: Δημήτρης Στασινός

Φωνητικά: Έλενα Λεώνη, Ερασμία Μαρκίδη

Τύμπανα: Αποστόλης Μπουρνιάς

Κιθάρα: Αλέξης Μπούντρος, Άλεξ Δερμάνης

Μουσική παραγωγή: Νίκος Κωδωνάς, Δημήτρης Στασινός, Ermis

Ηχολήπτης monitor: Νίκος Γκουντινάκης

Ηχολήπτης FOH: Γιάννης Βενιός

Management: Alex Elsabag

Record Label: GOLDEN RECORDS

Public Relations & Marketing: Βάσω Σαρματζή – GOLDEN RECORDS

Παραγωγή: PROSPERO