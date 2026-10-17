Υπάρχουν κάποιες κινηματογραφικές εμπειρίες που σε ακολουθούν πολύ μετά τους τίτλους τέλους, αφήνοντας μια γλυκιά αλλά και ανατριχιαστική αίσθηση μυστηρίου να πλανάται στον αέρα. Αυτό ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της πολυαναμενόμενης πρεμιέρας του «Pope Joan VS Mephisto». Ατμόσφαιρα κυριολεκτικά ηλεκτρισμένη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Το ζωηρό ενδιαφέρον, η απόλυτη σιωπή στις κομβικές σκηνές και οι ψίθυροι ενθουσιασμού, επιβεβαίωσαν περίτρανα αυτό που υποψιαζόμασταν. Πρόκειται για ένα έργο που δεν σε αφήνει απλώς θεατή, αλλά σε προκαλεί να βουτήξεις μαζί του στα πιο βαθιά νερά της ανθρώπινης ύπαρξης, καθιστώντας την προβολή του μια εμπειρία που αξίζει αναμφισβήτητα να βιώσεις.

Ένα σκοτεινό ταξίδι ανάμεσα στην πίστη και την ενοχή

Αυτό το νέο, συναρπαστικό φιλοσοφικό θρίλερ του Κώστα Μαζάνη το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους αντλεί την έμπνευσή του από τον πλούσιο ιδεολογικό καμβά της προτεσταντικής Ευρώπης και την περίοδο της Μεταρρύθμισης, φέρνοντας στο προσκήνιο αρχετυπικούς φόβους.

Στον πυρήνα της, η ταινία μας υπενθυμίζει με τον πιο ανατριχιαστικό τρόπο ότι οι παλιοί θρύλοι δεν σβήνουν ποτέ πραγματικά. Απλώς καραδοκούν στο σκοτάδι, περιμένοντας υπομονετικά την κατάλληλη ρωγμή στον χρόνο για να επιστρέψουν. Είναι ακριβώς εκείνη η στιγμή όπου η αυστηρή λογική συγκρούεται με το απόλυτο άγνωστο, επαναπροσδιορίζοντας όλους τους μύθους και τα υπαρξιακά ερωτήματα για τον σημερινό, σύγχρονο κόσμο.

Η μυσταγωγία της Ηπείρου και η κατάρρευση των ορίων

Αυτό που απογειώνει την αισθητική του έργου είναι η ευφυής επιλογή του σκηνοθέτη Κώστα Μαζάνη να μεταφέρει αυτό το ψυχολογικό παιχνίδι αποκλειστικά στα επιβλητικά τοπία της Ηπείρου. Ολόκληρη η παραγωγή έχει γυριστεί εκεί, με την άγρια ομορφιά του τόπου να λειτουργεί ως ένας επιπλέον, σιωπηλός πρωταγωνιστής που πολλαπλασιάζει την αγωνία.

Καθώς η πλοκή ξετυλίγεται, τα γνώριμα σύνορα ανάμεσα στο καλό και το κακό, στο καθαρά ανθρώπινο και το υπερφυσικό, αρχίζουν να καταρρέουν και να παίρνουν απειλητικές διαστάσεις. Ο θεατής βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με τα δικά του όρια, παρακολουθώντας τη λογική να φλερτάρει επικίνδυνα με την παράνοια, σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι ελευθερίας που καθηλώνει.

Οι αρχέγονοι μύθοι της Ευρώπης ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη

Οι αρχέγονοι μύθοι της Ευρώπης ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη μέσα από μια απρόσμενη κινηματογραφική συνάντηση. Στις 15 Οκτωβρίου, το Art Cinema Studio υποδέχθηκε σε πρώτη προβολή, στις 22:30, τη νέα δημιουργία του Κώστα Μαζάνη. Πρόκειται για μια ταινία που υπόσχεται να δοκιμάσει τα όρια της ανθρώπινης σκέψης. Σε διανομή της New Star, η διεθνής αυτή συμπαραγωγή αντλεί την έμπνευσή της από το ιδεολογικό ρεύμα της Μεταρρύθμισης και την προτεσταντική Ευρώπη, φέρνοντας στο προσκήνιο ερωτήματα που στοιχειώνουν διαχρονικά την ανθρώπινη φύση.

Η σύγκρουση της λογικής με το υπερφυσικό

Η πλοκή ξετυλίγεται γύρω από ένα ψυχολογικό και φιλοσοφικό θρίλερ, όπου τα αρχετυπικά ερωτήματα παίρνουν σάρκα και οστά. Οι δημιουργοί βουτούν στα πιο σκοτεινά μονοπάτια του ανθρώπινου νου, εκεί όπου οι παλιοί θρύλοι απλώς περιμένουν τη σωστή στιγμή για να επιστρέψουν. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, τα σύνορα ανάμεσα στην παράνοια, την καθαρή λογική και το υπερφυσικό θολώνουν επικίνδυνα, παίρνοντας απειλητικές διαστάσεις. Ο θεατής καλείται να εξερευνήσει μαζί με τους ήρωες έννοιες όπως η πίστη, η ελευθερία και το βαρύ φορτίο της ενοχής, σε μια σύγχρονη πραγματικότητα που μοιάζει να χάνει τις σταθερές της.

Το σκηνικό της Ηπείρου και οι πρωταγωνιστές

Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της παραγωγής είναι ο ίδιος ο τόπος, καθώς τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν εξ’ ολοκλήρου στην Ήπειρο. Το επιβλητικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής δένει αρμονικά με τη διεύθυνση φωτογραφίας του Παναγιώτη Τσαμητρόπουλου και τις μουσικές συνθέσεις του Δημήτρη Σταύρου, χτίζοντας μια σκοτεινή, μαγευτική ατμόσφαιρα. Τους κεντρικούς χαρακτήρες του έργου, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κώστα Μαζάνη, ζωντανεύει ένα ξεχωριστό καστ που αποδίδει το βαρύ φορτίο του σεναρίου.

Η Στεφανία Ντελίεβα, ένα ανερχόμενο ταλέντο του θεάτρου, αναλαμβάνει τον ρόλο της Πάπισσας Ιωάννας. Απέναντί της, ο Θωμάς Μαυρογόνατος ενσαρκώνει τον Φάουστ, ενώ η Μαρούλα Σούλτου καλείται να φέρει εις πέρας τον σκοτεινό και ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο του Μεφίστο.

Λίγα λόγια για την ταινία από το περιβάλλον του σκηνοθέτη

Στον πυρήνα του σεναρίου βρίσκεται η ευρηματική συνάντηση δύο εμβληματικών μύθων της παγκόσμιας γραμματείας, καθώς η ιστορία του Φάουστ και εκείνη της Πάπισσας Ιωάννας περιπλέκονται με έναν μοναδικό τρόπο μέσα από μια σύγχρονη διασκευή.

Το φιλμ λειτουργεί ως ένα βαθύ κινηματογραφικό δοκίμιο, το οποίο επιχειρεί να εξερευνήσει το αιώνιο δράμα ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Παράλληλα, η πλοκή αγγίζει πολύπλοκα ιατρικά και φιλοσοφικά ζητήματα, όπως η προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης του ανθρώπινου εγκεφάλου και η μάχη για την έξοδο από τη νοητική παρακμή.

Η θεματολογία αυτή δίνει μια ξεχωριστή ψυχολογική ένταση στην εξέλιξη της ιστορίας, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Μετά την ταινία «Blessing in Disguise» , η οποία κέρδισε βραβείο στο φεστιβάλ της Ουτρέχτης, ο γνωστός σκηνοθέτης επανέρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες για να προβληματίσει το κοινό για ακόμα μία φορά.

Μια διεθνής συμπαραγωγή που έρχεται να ταράξει τα νερά και να αμφισβητήσει τα ταμπού της ανθρώπινης φύσης…

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