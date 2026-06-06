Μια ιδιαίτερη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση έρχεται να εμπλουτίσει το σκηνικό της έβδομης τέχνης, καθώς δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της νέας κινηματογραφικής δουλειάς του σκηνοθέτη Κώστα Μαζάνη που αναμένεται σύντομα στους κινηματογράφους.

Η ταινία φέρει τον τίτλο «POPE JOAN VS MEPHISTO» και αποτελεί μια φιλόδοξη ελληνική, βουλγαρική και αυστραλιανή συμπαραγωγή.

Στον πυρήνα του σεναρίου βρίσκεται η ευρηματική συνάντηση δύο εμβληματικών μύθων της παγκόσμιας γραμματείας, καθώς η ιστορία του Φάουστ και εκείνη της Πάπισσας Ιωάννας περιπλέκονται με έναν μοναδικό τρόπο μέσα από μια σύγχρονη διασκευή.

Το φιλμ λειτουργεί ως ένα βαθύ κινηματογραφικό δοκίμιο, το οποίο επιχειρεί να εξερευνήσει το αιώνιο δράμα ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Παράλληλα, η πλοκή αγγίζει πολύπλοκα ιατρικά και φιλοσοφικά ζητήματα, όπως η προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης του ανθρώπινου εγκεφάλου και η μάχη για την έξοδο από τη νοητική παρακμή.

Η θεματολογία αυτή δίνει μια ξεχωριστή ψυχολογική ένταση στην εξέλιξη της ιστορίας, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Το καστ της ταινίας συνθέτουν έμπειροι και ανερχόμενοι ηθοποιοί. Ο Θωμάς Μαυρογόνατος ενσαρκώνει τον Φάουστ και η Μαρούλα Σούλτου αναλαμβάνει τον απαιτητικό ρόλο του Μεφίστο.

Στον ρόλο της Πάπισσας Ιωάννας συναντάμε τη Στεφανία Ντελίεβα, ένα νέο και πολλά υποσχόμενο ταλέντο του θεατρικού χώρου.

Την ατμοσφαιρική εικόνα της ταινίας υπογράφει ο Παναγιώτης Τσαμητρόπουλος στη διεύθυνση φωτογραφίας, ενώ το μουσικό χαλί έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Σταύρου.

Τα γυρίσματα της ταινίας κράτησαν αρκετούς μήνες και πολλές σκηνές έχουν γυριστεί στην Ήπειρο.

Μετά την ταινία «Blessing in Disguise» , η οποία κέρδισε βραβείο στο φεστιβάλ της Ουτρέχτης, ο γνωστός σκηνοθέτης επανέρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες για να προβληματίσει το κοινό για ακόμα μία φορά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παραγωγής, η επίσημη προβολή της ταινίας στις αίθουσες αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο.

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