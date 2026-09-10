Μια ιδιαίτερη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση έρχεται να εμπλουτίσει το σκηνικό της έβδομης τέχνης, καθώς από τις 15 Οκτωβρίου θα προβάλεται στους κινηματογράφους η νέα κινηματογραφικής δουλειά του σκηνοθέτη Κώστα Μαζάνη.

Η ταινία φέρει τον τίτλο «POPE JOAN VS MEPHISTO» και αποτελεί μια φιλόδοξη ελληνική, βουλγαρική και αυστραλιανή συμπαραγωγή.

Το τρέιλερ

Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου που εστάλη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:

«Οι παλιοί θρύλοι δεν πέθαναν. Απλώς περιμένουν τη στιγμή για να επιστρέψουν, όταν η λογική και το άγνωστο συναντώνται σε ένα σκοτεινό ταξίδι στα όρια της ανθρώπινης συνείδησης.

Ένα φιλοσοφικό θρίλερ, εμπνευσμένο από τους μεγάλους θρύλους που γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν στο ιδεολογικό σύμπαν της προτεσταντικής Ευρώπης και της Μεταρρύθμισης. Μύθοι, φόβοι και αρχετυπικά ερωτήματα όπως επανανοηματοδοτούνται στην ταινία για τον σύγχρονο κόσμο.

Με μια βαθιά κατάδυση στα σκοτεινά βάθη του ανθρώπινου νου, η ταινία θέτει τα πιο κρίσιμα ερωτήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη, την πίστη, την ενοχή, την ελευθερία και τα όρια της ανθρώπινης φύσης. Όταν αυτά τα όρια ανάμεσα στο καλό και το κακό, στη λογική και την παράνοια, στο ανθρώπινο και το υπερφυσικό αρχίζουν να καταρρέουν και να παίρνουν απειλητικές διαστάσεις, σε μια ολοένα και πιο ανησυχητική σύγχρονη πραγματικότητα».

Λίγα λόγια για την ταινία από το περιβάλλον του σκηνοθέτη

Στον πυρήνα του σεναρίου βρίσκεται η ευρηματική συνάντηση δύο εμβληματικών μύθων της παγκόσμιας γραμματείας, καθώς η ιστορία του Φάουστ και εκείνη της Πάπισσας Ιωάννας περιπλέκονται με έναν μοναδικό τρόπο μέσα από μια σύγχρονη διασκευή.

Το φιλμ λειτουργεί ως ένα βαθύ κινηματογραφικό δοκίμιο, το οποίο επιχειρεί να εξερευνήσει το αιώνιο δράμα ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Παράλληλα, η πλοκή αγγίζει πολύπλοκα ιατρικά και φιλοσοφικά ζητήματα, όπως η προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης του ανθρώπινου εγκεφάλου και η μάχη για την έξοδο από τη νοητική παρακμή.

Η θεματολογία αυτή δίνει μια ξεχωριστή ψυχολογική ένταση στην εξέλιξη της ιστορίας, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Το καστ της ταινίας συνθέτουν έμπειροι και ανερχόμενοι ηθοποιοί. Ο Θωμάς Μαυρογόνατος ενσαρκώνει τον Φάουστ και η Μαρούλα Σούλτου αναλαμβάνει τον απαιτητικό ρόλο του Μεφίστο.

Στον ρόλο της Πάπισσας Ιωάννας συναντάμε τη Στεφανία Ντελίεβα, ένα νέο και πολλά υποσχόμενο ταλέντο του θεατρικού χώρου.

Την ατμοσφαιρική εικόνα της ταινίας υπογράφει ο Παναγιώτης Τσαμητρόπουλος στη διεύθυνση φωτογραφίας, ενώ το μουσικό χαλί έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Σταύρου.

Τα γυρίσματα της ταινίας κράτησαν αρκετούς μήνες και πολλές σκηνές έχουν γυριστεί στην Ήπειρο.

Μετά την ταινία «Blessing in Disguise» , η οποία κέρδισε βραβείο στο φεστιβάλ της Ουτρέχτης, ο γνωστός σκηνοθέτης επανέρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες για να προβληματίσει το κοινό για ακόμα μία φορά.

Μια διεθνής συμπαραγωγή που έρχεται να ταράξει τα νερά και να αμφισβητήσει τα ταμπού της ανθρώπινης φύσης…

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