Η 52χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός ταινιών, βραβευμένη με δύο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, Χίλαρι Σουάνκ, αποκάλυψε τις εναντίον της επικρίσεις επειδή έμεινε έγκυος στην ηλικία της, λέγοντας πως οι γυναίκες αντιμετωπίζουν «έντονες επικρίσεις» όταν αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναμένεται να γεννήσει τον Δεκέμβριο.

Το ζευγάρι έχει επίσης δίδυμα παιδιά, την Άγια και τον Οχμ, ηλικίας τριών ετών.

Μιλώντας στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show», η Σουάνκ είπε: «Οι γυναίκες δέχονται έντονη κριτική επειδή αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ οι άνδρες όχι – κάτι που έχει ενδιαφέρον».

Η Μπάριμορ απάντησε: «Είναι όντως παράξενο. Οι άνδρες αποκτούν παιδιά ακόμα και στα 80 τους. Και αυτό δεν είναι ευφημισμός, ούτε αστείο».

«Αποκτάς παιδιά όταν είσαι στα 40 σου και κάποιοι δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό».

Η Σουάνκ απάντησε: «Υπάρχει μια ιστορία που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι με άγγιξε ιδιαίτερα επειδή μια γυναίκα μου είπε: “Πώς τολμάς; Είσαι πολύ μεγάλη, και δεν θα είσαι πια εδώ όταν τα παιδιά σου μεγαλώσουν. Ο πατέρας μου ήταν ο αγαπημένος μου άνθρωπος, αλλά πέθανε όταν στα 20 μου και αυτό με συνέτριψε”».

Η Σουάνκ εξομολογήθηκε ότι ταυτίστηκε με αυτό, καθώς ο πατέρας της Στίβεν Σουάνγκ έφυγε από τη ζωή το 2021: «Ήταν ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους στον κόσμο, γι’ αυτό και με άγγιξε τόσο πολύ αυτή η ιστορία». «Και σκέφτηκα, από την πλευρά μου, ότι θα προτιμούσα να γεννηθώ, να έχω αυτό το άτομο που ήταν το αγαπημένο μου πρόσωπο και να το ζήσω όλο αυτό, παρά να μην υπάρξω καθόλου. Οπότε, έτσι εξέλαβα τα λόγια της».

Η ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της κοινοποιώντας ένα animation της οικογένειάς της – σε στυλ «φωτεινών γραμμών νέον» – στην οποία εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλιά.

Έγραψε στο Instagram: «Πολλοί με ρωτούν ποιο είναι το επόμενο μου πρότζεκτ· αυτό εδώ κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο».

Η Σουάνκ παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Φίλιπ Σνάιντερ το 2018, έπειτα από σχέση δύο ετών.

Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τσαντ Λόου για εννέα χρόνια, έως το 2006, ενώ υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον επαγγελματία τενίστα, που στη συνέχεια έγινε χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Ρούμπεν Τόρες, με τον οποίο χώρισαν το 2016.

Η ηθοποιός έχει κερδίσει δύο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου: το 2000 για την ταινία «Boys Don’t Cry» και το 2005 για το «Million Dollar Baby».