Ο Σιλβέστερ Σταλόνε με αμοιβή που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο για τη σειρά Tulsa King, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους τηλεοπτικούς αστέρες. Δίπλα του, ο Χάρισον Φορντ εξασφαλίζει 1,3 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο για το Shrinking, αποδεικνύοντας ότι τα μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου εξακολουθούν να έχουν τεράστια διαπραγματευτική δύναμη και στη μικρή οθόνη.

Την ίδια στιγμή, η Ζεντάγια, ένα από τα πιο περιζήτητα νεαρά πρόσωπα του Χόλιγουντ, με πρωταγωνιστικό ρόλο σε δύο μεγάλες κινηματογραφικές σειρές, αμείβεται με 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο για το Euphoria. Παρά τη μεγάλη εμπορική της δυναμική, οι τηλεοπτικές απολαβές της παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες των βετεράνων σταρ.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της αγοράς, τα αστρονομικά αυτά ποσά αποτυπώνουν τη νέα πραγματικότητα στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, όπου οι πλατφόρμες streaming επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε αναγνωρίσιμα ονόματα, προκειμένου να προσελκύσουν συνδρομητές και να ξεχωρίσουν μέσα στον έντονο ανταγωνισμό.

Οι εποχές κατά τις οποίες οι τηλεοπτικές σειρές αποτελούσαν σχεδόν αποκλειστικά υπόθεση των παραδοσιακών δικτύων έχουν περάσει. Σήμερα, με τις αμέτρητες επιλογές που προσφέρουν οι ψηφιακές πλατφόρμες, η παρουσία ενός μεγάλου σταρ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την επιτυχία μιας παραγωγής.

«Η ανάγκη για σταρ που μπορούν να “κουβαλήσουν” μια σειρά είναι μεγαλύτερη από ποτέ», δήλωσε στο Variety ένας ατζέντης ταλέντων, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν ήταν αδιανόητο ένας ηθοποιός να αμείβεται με 2 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο.

Στο ίδιο κορυφαίο μισθολογικό επίπεδο βρίσκονται και δύο καταξιωμένες πρωταγωνίστριες του κινηματογράφου, η 57χρονη Τζένιφερ Άνιστον και η 50χρονη Ρις Γουίδερσπουν. Οι δύο ηθοποιοί εισπράττουν από 2 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο για τη σειρά The Morning Show του Apple TV.

Αντίστοιχα, ο 47χρονος Κρις Πρατ, γνωστός από τη συμμετοχή του στους Φύλακες του Γαλαξία, λαμβάνει επίσης 2 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο για τη σειρά The Terminal List, μεταφέροντας την κινηματογραφική του επιτυχία στην τηλεόραση.

Τι είναι, όμως, αυτό που έχει οδηγήσει τόσους μεγάλους αστέρες να στραφούν από τη μεγάλη οθόνη στις τηλεοπτικές παραγωγές και τις streaming πλατφόρμες;

Η απάντηση βρίσκεται, μεταξύ άλλων, στη μείωση των κινηματογραφικών εισπράξεων. Σύμφωνα με στοιχεία της Statista, τα έσοδα από τα εισιτήρια στις ΗΠΑ και τη Βόρεια Αμερική έχουν υποχωρήσει κατά 23% έως 24% σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα, φτάνοντας περίπου τα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, έναντι 11,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019.

Καθώς η κινηματογραφική αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, οι πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης εμφανίζονται πλέον πολύ πιο πρόθυμοι να αναλάβουν τηλεοπτικά projects, τα οποία στο παρελθόν ενδεχομένως να θεωρούνταν λιγότερο ελκυστικά για την καριέρα τους.

«Πλέον, κάθε ηθοποιός ψάχνει μια σειρά για να ηγηθεί», ανέφερε πηγή της κινηματογραφικής βιομηχανίας στο περιοδικό Variety. «Αν είσαι το πρώτο ή το δεύτερο όνομα στους τίτλους, τα οικονομικά δεδομένα δεν ήταν ποτέ καλύτερα».

Ένας ακόμη ατζέντης υπογράμμισε ότι οι τηλεοπτικές αμοιβές εξακολουθούν να αποτελούν εξαιρετικά επικερδή υπόθεση, καθώς υπάρχει ακόμη σημαντικό κεφάλαιο διαθέσιμο για τα κορυφαία ονόματα, τα οποία εξασφαλίζουν μερικά από τα υψηλότερα κασέ στην ιστορία της τηλεόρασης.

Στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων τηλεοπτικών πρωταγωνιστών βρίσκονται επίσης οι Στιβ Μάρτιν, 81 ετών, Μάρτιν Σορτ, 76 ετών, και Selena Gomez, 34 ετών, οι οποίοι συμπρωταγωνιστούν στη σειρά Only Murders in the Building και λαμβάνουν από 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν περιλαμβάνουν τον πληθωρισμό ούτε τα σημαντικά έσοδα από τις συμφωνίες επαναπροβολής (syndication), οι οποίες εξακολουθούν να αποφέρουν τεράστια ποσά σε ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε επιτυχημένες σειρές προηγούμενων δεκαετιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 72χρονος Τζέρι Σάινφελντ η περιουσία του οποίου υπολογίζεται στα 900 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό Backstage. Η πρώην συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, 65 ετών, διαθέτει εκτιμώμενη περιουσία 250 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η 61χρονη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, πρωταγωνίστρια του Sex and the City, έχει συγκεντρώσει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία των τηλεοπτικών αμοιβών κατέχει και ο 68χρονος Ρέι Ρομάνο, γνωστός από τη σειρά Όλοι αγαπούν τον Ρέιμοντ. Ο ηθοποιός εξακολουθεί να διατηρεί το επίσημο Ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στην ιστορία της τηλεοπτικής μυθοπλασίας, καθώς στην τελευταία σεζόν της σειράς του CBS, το 2005, εισέπραττε 1,94 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο.

Εάν το ποσό αυτό προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα του πληθωρισμού, αντιστοιχεί σε περίπου 3,2 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο. Η αποκάλυψη της αμοιβής του είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις και διαφωνίες σχετικά με τα συμβόλαια των υπόλοιπων πρωταγωνιστών, οι οποίοι λάμβαναν σημαντικά χαμηλότερα ποσά.

Ο ίδιος ο Ρομάνο είχε χαρακτηρίσει την κρίση «αναπόφευκτη», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όταν δημοσιεύτηκε ο μισθός μου στις εφημερίδες, ήξερα ότι θα γινόταν χαμός. Στη θέση τους, θα έκανα ακριβώς το ίδιο».

Και η οικονομική επιτυχία της σειράς δεν σταμάτησε με την ολοκλήρωσή της. Μέχρι και σήμερα, ο Ρέι Ρομάνο εξακολουθεί να εισπράττει έως και 18 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από δικαιώματα προβολής, χάρη στη συνεχή παρουσία του Όλοι αγαπούν τον Ρέιμοντ σε πλατφόρμες streaming, όπως το Paramount+ και το Peacock.

Με πληροφορίες από Dailymail