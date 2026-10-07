Μία από τις πιο ανατριχιαστικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, η «Λάμψη» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ εξακολουθεί, περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, να προκαλεί δέος και να παραμένει σημείο αναφοράς για το είδος του ψυχολογικού τρόμου. Η εμβληματική ταινία επιστρέφει τώρα στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από μία δημοπρασία που φέρνει στο «σφυρί» αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο του σπουδαίου σκηνοθέτη.

Το τσεκούρι που σκόρπισε τον τρόμο στην κινηματογραφική «Λάμψη» (1980) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, βγαίνει σε δημοπρασία με την τιμή εκτίμησής του να κυμαίνεται μεταξύ 30.000 και 50.000 λιρών.

Στο εμβληματικό φιλμ ο Τζακ Νίκολσον στο ρόλο του Jack Torrance, χρησιμοποιεί το τσεκούρι για να σπάσει την πόρτα του μπάνιου και να επιτεθεί στη γυναίκα του την οποία υποδύεται η Σέλεϊ Ντιβάλ, λέγοντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ατάκες στην ιστορία του σινεμά: «Here’s Johnny!».

Σύμφωνα με τον Guardian το συλλεκτικό αντικείμενο της ταινίας αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες εκθέματα της πρώτης δημοπρασίας του προσωπικού αρχείου του κορυφαίου δημιουργού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999 σε ηλικία 70 ετών.

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται τα δύο θαλασσί φορέματα που φορούσαν οι δίδυμες αδελφές Alexa and Alexie Grady στη θρυλική σκηνή, όπου καλούν τον γιο του Torrance, Danny να «παίξει μαζί τους» ενώ εκείνος κυκλοφορεί με το τρίκυκλο του στους διαδρόμους του ξενοδοχείου Overlook.

Παράλληλα, διατίθεται μία κλακέτα από τα γυρίσματα της «Λάμψης» μαζί με τρεις άλλες από τις ταινίες του Κιούμπρικ: «2001: A Space Odyssey» (1968), «Barry Lyndon (1975) και «Eyes Wide Shut» (1999).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 3 Φεβρουαρίου στον οίκο Bonhams στο Λονδίνο, αφού προηγηθούν δημόσιες παρουσιάσεις οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και ακολουθούν στο Λος ‘Αντζελες, το Παρίσι και το Λονδίνο στις 18 Ιανουαρίου.

Το αντικείμενο που αναμένεται να συγκεντρώσει την υψηλότερη τιμή έως και 800.000 λίρες, είναι το ομοίωμα του αστρικού εμβρύου που εμφανίζεται στην τελική σκηνή του «2001: A Space Odyssey». Δικαιολογώντας την τιμή εκτίμησης η Κλερ Τολ-Μουάρ (Claire Tole-Moir), επικεφαλής του τμήματος λαϊκής κουλτούρας στον οίκο δήλωσε: «Αντιπροσωπεύει την εξέλιξη, τις νέες αρχές, την αφέλεια και την αμφισημία. Το φιλμ δεν είναι απλώς μία από τις καλύτερες ταινίες του Κιούμπρικ, είναι ένα κινηματογραφικό αριστούργημα, οπότε η δυνατότητα να προσφέρουμε αυτό το εμβληματικό αντικείμενο από την τελευταία σκηνή είναι εξαιρετικά συναρπαστική».

Τα αγαπημένα αντικείμενα της δημοπρασίας για την επικεφαλής του οίκου είναι τα σενάρια του Κιούμπρικ, τα οποία είναι γεμάτα σημειώσεις, σχέδια και εναλλακτικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένου αυτού της ταινίας ««Spartacus» του 1960.

Η Τολ-Μουάρ σημείωσε ότι το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει καλύτερα την προσωπικότητα του σκηνοθέτη είναι το σκάκι του. «Εκτιμούσε το σκάκι για τον συνδυασμό στρατηγικής, υπομονής, πειθαρχίας και πνευματικής ακρίβειας, ιδιότητες που έγιναν σήμα κατατεθέν της σκηνοθετικής του προσέγγισης» κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ