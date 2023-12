Η γέννηση του Ιησού Χριστού τιμάται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, με τις γιορτές των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι δε γεννήθηκε εκείνη την ημέρα, ούτε καν το έτος 1 μ.Χ.

Γιατί τα γενέθλια του Ιησού γιορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου;

Οι ερευνητές εικάζουν ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επέλεξε την 25η Δεκεμβρίου επειδή συνδέεται με το χειμερινό ηλιοστάσιο και τα Σατουρνάλια, μια γιορτή αφιερωμένη στη ρωμαϊκή θεότητα του Κρόνου. Η εκκλησία επίσης οικειοποιείται αυτή τη δημοφιλή παγανιστική γιορτή, καθώς και τον χειμερινό εορτασμό άλλων παγανιστικών θρησκειών, επιλέγοντας αυτή την ημέρα για να γιορτάσει τα γενέθλια του Ιησού, σύμφωνα με τον μελετητή Ignacio L. Götz στο βιβλίο του “Jesus the Jew: Reality, Politics, and Myth-A Personal Encounter” (Christian Faith Publishing, 2019).

Ωστόσο, κανείς δε γνωρίζει πραγματικά πότε ακριβώς γεννήθηκε ο Ιησούς.

Ο θάνατος του βασιλιά Ηρώδη

Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι γεννήθηκε μεταξύ του 6 π.Χ. και του 4 π.Χ., βασιζόμενοι εν μέρει στη βιβλική ιστορία του βασιλιά Ηρώδη του Μεγάλου. Σε μια προσπάθεια να σκοτώσει τον Ιησού, ο βασιλιάς φέρεται να διέταξε το θάνατο όλων των αρσενικών βρεφών κάτω των 2 ετών που ζούσαν στην περιοχή της Βηθλεέμ, ένα γεγονός γνωστό ως «Σφαγή των Αθώων». Αυτό συνέβη λίγο πριν από το θάνατο του ίδιου του Ηρώδη, ημερομηνία που εξακολουθεί να αμφισβητείται. Ωστόσο, οι περισσότεροι μελετητές, συμπεριλαμβανομένων των Peter Richardson και Amy Marie Fisher στο βιβλίο τους “Herod: King of the Jews and Friend of the Romans” (Routledge, 2018), ακολουθούν την ημερομηνία που χρησιμοποίησαν οι Ρωμαίοι ιστορικοί, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Ηρώδης πέθανε το 4 π.Χ.

Όμως οι ιστορικοί διαφωνούν σχετικά με το πραγματικό έτος θανάτου του Ηρώδη και πολλοί έχουν υποστηρίξει ότι η μαζική παιδοκτονία δεν είναι παρά ένας θρύλος. Στο βιβλίο του “Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth” (Random House, 2013), ο βιβλικός μελετητής και συγγραφέας Reza Aslan έγραψε ότι η σφαγή του Ηρώδη ήταν «ένα γεγονός για το οποίο δεν υπάρχει ίχνος επιβεβαιωτικών στοιχείων σε κανένα χρονικό ή ιστορία της εποχής, είτε εβραϊκή, είτε χριστιανική, είτε ρωμαϊκή».

Το αστέρι της Βηθλεέμ

Άλλοι μελετητές προσπάθησαν να συσχετίσουν το «Αστέρι της Βηθλεέμ», το οποίο υποτίθεται ότι προμήνυε τη γέννηση του Ιησού, με πραγματικά αστρονομικά γεγονότα για να προσδιορίσουν το έτος γέννησής του. Για παράδειγμα, σε ένα άρθρο του 1991 στο Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, ο αστρονόμος Colin Humphreys πρότεινε ότι το μυθικό αστέρι ήταν στην πραγματικότητα ένας αργά κινούμενος κομήτης, τον οποίο οι Κινέζοι παρατηρητές κατέγραψαν το 5 π.Χ. Ωστόσο, η θεωρία του Humphreys έχει έκτοτε καταρριφθεί.

Ο μήνας της γέννησης του Ιησού έχει επίσης αποτελέσει σημείο συζήτησης, με μια θεωρία να υποστηρίζει ότι το άστρο της Βηθλεέμ μπορεί να ήταν η Αφροδίτη και ο Δίας που ενώθηκαν για να σχηματίσουν ένα λαμπρό φως στον ουρανό, ένα σπάνιο γεγονός που συνέβη τον Ιούνιο του 2 π.Χ. Μια άλλη πιθανότητα είναι μια παρόμοια σύνοδος μεταξύ του Κρόνου και του Δία, η οποία συνέβη τον Οκτώβριο του 7 π.Χ.

Υπήρξαν επίσης εικασίες ότι ο Ιησούς ήταν γεννημένος την άνοιξη. Ο Götz προτείνει ότι ο Ιησούς θα μπορούσε να είχε γεννηθεί «στα τέλη της άνοιξης του έτους, επειδή οι εγκυμοσύνες άρχιζαν το φθινόπωρο, αφού είχαν τελειώσει οι σοδειές και υπήρχαν αρκετά χρήματα για ένα γαμήλιο γλέντι».

Πηγή: Jessica Leggett, Joseph Castro, livescience.com