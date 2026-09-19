Για τους περισσότερους καλλιτέχνες, η κατάκτηση ενός βραβείου αποτελεί μία κορυφαία στιγμή στην καριέρα τους. Ωστόσο, μόλις σβήσουν τα φώτα, τα πιο περιζήτητα τρόπαια του Χόλιγουντ συχνά καταλήγουν στα πιο απίθανα σημεία του σπιτιού ή απλώς ξεχνιούνται… κάπου!

Η Αλίσια Βικάντερ η οποία απέσπασε Όσκαρ το 2016 για τον ρόλο της στην ταινία «Τhe Danish Girl» δεν έχει ξαναδεί το βραβείο της από τη βραδιά της απονομής.

«Μετακόμισα στο νέο μου σπίτι και, επειδή έλειπα συνεχώς για δουλειά, το έδωσα σε έναν φίλο μου στο Λος Άντζελες. Η κόρη του, μου στέλνει φωτογραφίες για να μου αποδείξει ότι το φροντίζει. Λατρεύω αυτές τις μικρές ενημερώσεις!», είπε σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό People.

Η Έμα Στόουν φυλάει το Όσκαρ για το «La La Land» (2017), στο σπίτι της μητέρας της, ενώ η Γκουίνεθ Πάλτροου κρατά το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία της στην ταινία «Shakespeare in Love» (1999) κρυμμένο στο πίσω μέρος μιας βιβλιοθήκης.

«Το έχω χωμένο στην κρεβατοκάμαρά μου. Για εβδομάδες αφού το κέρδισα, το είχα στην αποθήκη. Δεν θέλω καν να το βάλω πάνω στο τζάκι… με τρομάζει. Για κάποιον λόγο, δεν έχω καταφέρει να νιώσω πραγματικά καλά με αυτό. Συνδέεται με μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου», είχε αναφέρει στην εφημερίδα «The Sydney Morning Herald».

Ο Κούμπα Γκούντινγκ Τζ., φύλαγε το Όσκαρ για το «Jerry Maguire» (1997) επί έξι χρόνια σε κάβα κρασιών.

«Στεκόταν πίσω από το τζάμι, σε ένα από τα ράφια της κάβας. Επειδή το ντουλάπι είχε ελεγχόμενη θερμοκρασία λόγω των κρασιών, το Όσκαρ διατηρούνταν σαν καινούργιο. Τώρα που το έχω στην αίθουσα προβολών μου, έχει αρχίσει να θαμπώνει, πράγμα που είναι αρκετά ωραίο. Αρχίζει να παλιώνει και να αποκτά χαρακτήρα, όπως κι εγώ», είχε αποκαλύψει στο InStyle.

Το πρώτο Emmy για τον Μπρετ Γκόλντσταϊν το οποίο έλαβε το 2021 για το «Ted Lasso» παραμένει «όμηρος» στα χέρια της μητέρας του. Σύμφωνα με το E! News, αρνείται να του το επιστρέψει, χρησιμοποιώντας το ως αφορμή για να τον παρακινεί να την επισκέπτεται.

Ο Τίμοθι Χάτον διατηρεί το Όσκαρ B’ Ανδρικού Ρόλου στο ψυγείο. Η ιδέα ήταν της αδελφής του, θέλοντας να προκαλέσει μια δόση έκπληξης στους καλεσμένους που αναζητούν μια κρύα μπίρα.

Η Κέιτ Γουίνσλετ και η Έμα Τόμσον έχουν επιλέξει το μπάνιο των επισκεπτών ως τo ιδανικό σημείο. Όπως εξήγησε η Γουίνσλετ στο «The Graham Norton Show», η επιλογή αυτή προσφέρει στους καλεσμένους τη δυνατότητα να προβάρουν με την ησυχία τους τον δικό τους ευχαριστήριο λόγο μπροστά στον καθρέφτη.

Η Γκόλντι Χον, έχει το Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία «Cactus Flower» (1970), στο δωμάτιο διαλογισμού, ξεκαθαρίζοντας πως απεχθάνεται τα «δωμάτια-τροπαιοθήκες», καθώς θεωρεί τα βραβεία απλώς αναμνηστικά της ιστορίας.

Η Σάντρα Μπούλοκ εμπιστεύτηκε το αγαλματίδιο στον γιο της, Λούις, ο οποίος είναι και ο μόνος που γνωρίζει το ακριβές σημείο.

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, φυλάει τις διακρίσεις του για τη σειρά «The Bear» (2023) στο δωμάτιο των παιδιών του. «Έχουν αρχίσει να τα φωνάζουν “τα κύπελλα του μπαμπά”, oπότε μπορούν να τα κρατήσουν εκείνες αντί για εμένα», είπε στο People σύμφωνα με το Just Jared.

Η Νάταλι Πόρτμαν παραδέχθηκε στο Hollywood Reporter, ότι το χρυσό αγαλματίδιο που έλαβε το 2011 για το «Black Swan», δεν ξέρει που βρίσκεται. «Πιστεύω πως είναι σε κάποιο χρηματοκιβώτιο ή κάτι τέτοιο. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ