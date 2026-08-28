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Εκδηλώσεις στους περισσότερους Αρχαιολογικούς χώρους της χώρας υπό το φώς της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, διοργανώνονται σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του «Φεγγαριού του Οξύρρυγχου».
Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα υποδέχονται τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, καθώς 61 χώροι φιλοξενούν ειδικές εκδηλώσεις και 65 παραμένουν ανοιχτοί για νυχτερινή περιήγηση έως τις 23:00 ή τα μεσάνυχτα.
Το συνολικό εορταστικό πρόγραμμα εκτείνεται από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου.
Αττική
Στην Αθήνα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσφέρει ελεύθερη είσοδο στις εκθέσεις του από τις 19:00 έως τις 23:00 και φιλοξενεί θεματικές ξεναγήσεις. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Νικολέντζος ξεναγεί το κοινό στην περιοδική έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα» στις 19:00 και στις 20:00, ο Δρ. Κωνσταντίνος Πασχαλίδης πραγματοποιεί στις 19:30 ιστορικό περίπατο γύρω από το μουσείο χωρίς να απαιτείται κράτηση, η Αργυρώ Γρηγοράκη παρουσιάζει τις μούμιες στη Συλλογή Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων στις 20:00 και η Δρ. Ευρυδίκη Λέκα ξεναγεί στην έκθεση φωτογραφίας για το Περού στις 20:00 και τις 20:30.
Το Μουσείο Ακρόπολης λειτουργεί με συνεχόμενο ωράριο από τις 09:00 έως τα μεσάνυχτα με κανονικό εισιτήριο για τις μόνιμες συλλογές, ενώ προσφέρει ελεύθερη είσοδο στην περιοδική έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία», όπου πραγματοποιείται ξενάγηση στις 18:00 για έως 30 άτομα με ηλεκτρονική κράτηση. Το Μουσείο της Ανασκαφής παραμένει επισκέψιμο έως τις 20:00.
Στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ επιστρέφει το Full Moon Film Marathon με ελεύθερη είσοδο και αφιέρωμα στον Στάνλεϊ Κιούμπρικ, προβάλλοντας διαδοχικά τις ταινίες Dr. Strangelove στις 21:00, 2001: A Space Odyssey στις 22:45, A Clockwork Orange στη 01:15 και The Shining στις 03:45.
Στον Πειραιά, το Αρχαιολογικό Μουσείο φιλοξενεί στις 21:00 τη μουσική εκδήλωση «Φεγγαρόφωτες Μελωδίες» στον υπαίθριο χώρο δίπλα στο Αρχαίο Θέατρο Ζέας με το Κουαρτέτο Εγχόρδων «ΑΕΝΑΟΝ» της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και τη μεσόφωνο Ιωάννα Φόρτη, με ώρα προσέλευσης τις 20:30.
Στον Άγιο Γεώργιο «Όμορφη Εκκλησιά» Γαλατσίου πραγματοποιείται στις 21:00 συναυλία μελοποιημένης ποίησης με τη Σοφία Παπάζογλου, ενώ ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 18:00 έως τις 22:00.
Στον Αρχαιολογικό Χώρο Αμφιαρείου στον Κάλαμο Ωρωπού παρουσιάζεται στις 20:30 η θεατρική παράσταση «Μήδεια» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Χατζή.
Το Επιγραφικό Μουσείο παραμένει ανοιχτό από τις 19:30 έως τα μεσάνυχτα, πραγματοποιώντας ξεναγήσεις έως τις 20:30 και προβολή της βωβής ταινίας The General του Μπάστερ Κίτον με ζωντανό πιάνο από τον Στάθη Άννινο στις 21:00.
Το Νομισματικό Μουσείο διοργανώνει στις 21:00 συναυλία στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου με την Έλενα Νάσιου και τον Γιώργο Μωυσιάδη.
Στο Ιερό Αφροδίτης Χαϊδαρίου στον οικισμό Αφαία πραγματοποιείται στις 20:00 η εκδήλωση «Ταξίδι στον Νυχτερινό Ουρανό».
Παράλληλα, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, ο Αρχαιολογικός Χώρος Κάστρου Κυθήρων και το Μουσείο Οικογένειας Κουντουριώτη στην Ύδρα παραμένουν ανοιχτά για το κοινό από τις 20:00 έως τις 24:00 με ελεύθερη είσοδο.
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον Αρχαιολογικό Χώρο Αβδήρων παρουσιάζεται στις 20:30 η μουσική εκδήλωση «Όταν ο Μίκης Θεοδωράκης συνάντησε τον Νίκο Καζαντζάκη», με τον χώρο να παραμένει ανοιχτός από τις 20:00 έως τις 24:00. Στο Κάστρο Πυθίου στο Διδυμότειχο πραγματοποιείται στις 21:30 συναυλία της Μαντολινάτας Σουφλίου. Στο Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας διοργανώνεται στις 20:30 η εκδήλωση «Από την Ανατολή στη Δύση».
Στη Δράμα, ο Αρχαιολογικός Χώρος Καλής Βρύσης φιλοξενεί στις 20:30 τη μουσική εκδήλωση «Στη γειτονιά του φεγγαριού», η Ακρόπολη Κεφαλαρίου παρουσιάζει την ίδια ώρα την εκδήλωση «Ήχος και Φως», ενώ στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρκαδικού πραγματοποιείται στις 20:00 η συναυλία «Ηχώ των αιώνων».
Ταυτόχρονα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας και το Μουσείο Φιλίππων παραμένουν ανοιχτά για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 19:30 ή τις 20:00 έως τα μεσάνυχτα.
Κεντρική Μακεδονία
- Στη Χαλκιδική, στις 28 Αυγούστου παρουσιάζεται η όπερα «Ορφέας και Ευριδίκη» στο Ιερό Άμμωνος Διός στην Άφυτο στις 21:00, ενώ την ίδια ώρα πραγματοποιείται μουσική εκδήλωση στη θέση Λαδιάβα της Αρχαίας Ακάνθου. Στις 29 Αυγούστου, η Αρχαία Όλυνθος φιλοξενεί στις 21:00 συναυλία με το συγκρότημα PAGAN. Τα Αρχαία Στάγειρα, το Σπήλαιο Πετραλώνων και το Μουσείο Σπηλαίου Πετραλώνων παραμένουν ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο από τις 19:30 ή τις 20:00 έως τις 24:00.
- Στη Θεσσαλονίκη, στο Ρωμαϊκό Ωδείο πραγματοποιείται στις 28 Αυγούστου μουσική εκδήλωση με τη Thessaloniki Youth Band από τις 20:00 έως τις 22:00. Στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Χορτιάτη παρουσιάζεται στις 20:30 η μουσική παράσταση UNBOUND με την Ηρώ Μενέγου. Το Γαλεριανό Συγκρότημα και ο Μακεδονικός Τάφος «Μακρίδη» στο Δερβένι παραμένουν ανοιχτά από τις 19:30 έως τα μεσάνυχτα.
- Στην Ημαθία, στο Ανάκτορο των Αιγών πραγματοποιείται στις 28 Αυγούστου συναυλία με τον συνθέτη Γιώργο Τζιαφέτα και την ερμηνεύτρια Εύη Σιαμαντά στις 21:00. Στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας διοργανώνονται δύο μουσικές εκδηλώσεις στις 21:00, μία στις 28 Αυγούστου με το «Trio Εύηχον» και μία στις 29 Αυγούστου με αφιέρωμα στην ισπανική μουσική από τη Σάντρα Πιπερίδου και τον Σαράντη Αγιάνογλου. Το Αρχαιολογικό και το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας παραμένουν ανοιχτά από τις 19:30 έως τις 24:00.
- Επιπλέον, ο Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο Πέλλας, ο Αρχαιολογικός Χώρος Έδεσσας, ο Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου στην Έδεσσα, καθώς και οι Αρχαιολογικοί Χώροι Παλατιανού και Ευρωπού στο Κιλκίς παραμένουν ανοιχτοί για νυχτερινή περιήγηση. Στην Πιερία, στις 29 Αυγούστου πραγματοποιείται μουσική εκδήλωση στον Αρχαιολογικό Χώρο Δίου στις 20:30.
Δυτική Μακεδονία
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής στην Κοζάνη πραγματοποιείται στις 20:30 μουσική εκδήλωση με τοπικό σχήμα. Στη Φλώρινα, ο Αρχαιολογικός Χώρος Πετρών Αμυνταίου φιλοξενεί στις 20:30 συναυλία με το συγκρότημα «ΦλωριΝΟΤΕΣ», ενώ η Ελληνιστική Πόλη Φλώρινας και το Τέμενος Κουρσούμ στην Καστοριά παραμένουν ανοιχτά για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.
Ήπειρος
Στην Πρέβεζα, στις 28 Αυγούστου παρουσιάζεται στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης η θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέττα» από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων στις 21:00. Το Κάστρο Πάργας και ο Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείου παραμένουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα.
Στα Ιωάννινα, πραγματοποιείται στις 28 Αυγούστου μουσική εκδήλωση στον αύλειο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου στο Ίτς Καλέ στις 21:00, ενώ την ίδια ώρα ο Χρήστος Θηβαίος τραγουδά στην Ακρόπολη Μεγάλου Γαρδικίου. Ο Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης παραμένει ανοιχτός από τις 20:00 έως τις 24:00.
Στην Άρτα, το Κάστρο της πόλης υποδέχεται το κοινό στις 28 Αυγούστου, ενώ στις 29 Αυγούστου πραγματοποιείται μουσική εκδήλωση στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας στις 21:00. Στη Θεσπρωτία, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας παραμένει ανοιχτό έως τα μεσάνυχτα, ενώ στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελέας διοργανώνεται εκδήλωση στις 20:00.
Θεσσαλία
Στις 28 Αυγούστου, στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας στην Καλαμπάκα πραγματοποιείται η μουσική εκδήλωση «Αυγουστιάτικες Νότες στο Ασημένιο Φως της Πανσελήνου» στις 20:00. Στον Αρχαϊκό Ναό Απόλλωνα στην Αρχαία Μητρόπολη Καρδίτσας παρουσιάζεται στις 21:00 η εκδήλωση «Μελωδίες στο φως του φεγγαριού». Το Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων παραμένει ανοιχτό από τις 20:00 έως τις 24:00, ενώ στο Κάστρο Βελίκας στη Λάρισα διοργανώνεται μουσική βραδιά στις 20:30.
Στις 29 Αυγούστου, πραγματοποιείται μουσική εκδήλωση με το σχήμα «Ρυθμός» στην Άνω Κερασιά Μαγνησίας στις 20:30, καθώς και στη Βασιλική Αγίου Δημητρίου στις Φθιώτιδες Θήβες στις 21:00. Την ίδια ημέρα, το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας φιλοξενεί μουσική εκδήλωση στον κήπο του στις 21:00, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό για το κοινό.
Νησιά Βορείου Αιγαίου
Στη Λέσβο, οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 26 Αυγούστου με τη συναυλία της Μαρίας Παπαγεωργίου στην Αρχαία Άντισσα στις 20:30. Στις 28 Αυγούστου, η Έλλη Πασπαλά τραγουδά στο Οθωμανικό Φρούριο Σιγρίου στις 20:30, ενώ ο Αρχαιολογικός Χώρος Καβειρίου στη Λήμνο και το Ιερό του Μέσσου στη Λέσβο παραμένουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα.
Στη Χίο, πραγματοποιείται στις 28 Αυγούστου στον Αρχαιολογικό Χώρο Εμποριού συναυλία με τον Σταύρο Σιώλα και την Ερωφίλη στις 20:30. Το Βυζαντινό Μουσείο Χίου, το Παλάτι Ιουστινιάνι στο Κάστρο Χίου και το Οθωμανικό Λουτρό παραμένουν ανοιχτά για το κοινό από τις 20:00 έως τις 24:00.
Στερεά Ελλάδα
Στη Βοιωτία, οι δράσεις ξεκινούν στις 27 Αυγούστου με μουσική εκδήλωση στην Αρχαιολογική Συλλογή Θεσπιών στις 21:00. Στις 28 Αυγούστου, πραγματοποιείται συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού στις 20:00, μουσική εκδήλωση στην ακρόπολη του Αρχαίου Ελεώνα στις 21:00, καθώς και συναυλία στην πλατεία απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας στις 21:00. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας παραμένει ανοιχτό έως τα μεσάνυχτα.
Στη Φθιώτιδα, στις 28 Αυγούστου διοργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις στο Κάστρο Λαμίας και στο Κάστρο Μενδενίτσας με τη Ζωή Παπαδοπούλου στις 20:30. Στην Αρχαιολογική Συλλογή Αταλάντης πραγματοποιείται συναυλία με την Ανατολή Μαριολά στις 20:30 μαζί με θεματικές ξεναγήσεις, ενώ στην Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας και στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας στην Υπάτη διενεργούνται ξεναγήσεις. Στις 30 Αυγούστου, ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά στην Ακρόπολη Προέρνας στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού στις 20:00.
Στην Εύβοια, στις 28 Αυγούστου πραγματοποιείται μουσικό ταξίδι στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρύστου στις 21:00. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα», το Φρούριο Καράμπαμπα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου παραμένουν ανοιχτά από τις 20:00 έως τις 24:00.
Στη Φωκίδα, ο Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών παραμένει ανοιχτός έως το πλάτωμα του Ναού του Απόλλωνα από τις 19:30 έως τα μεσάνυχτα, ενώ επισκέψιμο είναι και το Κάστρο Άμφισσας.
Ιόνια Νησιά
Στην Κεφαλονιά, οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 27 Αυγούστου στο Κάστρο Αγίου Γεωργίου με τη μουσική παράσταση «Οδυσσεύς και Πάθος» από τη σοπράνο Xenia Galanova και την πιανίστα Ellen Kaufmann στις 21:00. Στις 28 Αυγούστου, η Αρχαιολογική Συλλογή Σάμης φιλοξενεί συναυλία με τη Μαντολινάτα Νέων Κεφαλληνίας στις 20:30.
Στην Κέρκυρα, στις 28 Αυγούστου το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης παρουσιάζει την περιοδική έκθεση «Γυναικείες Αφηγήσεις στην Ιαπωνική Τέχνη» από τις 20:00 έως τις 24:00 με θεματικές ξεναγήσεις, ενώ το Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας και το Μουσείο Ζακύνθου παραμένουν ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο.
Δυτική Ελλάδα
Στην Αιτωλοακαρνανία, οι δράσεις ξεκινούν στις 26 Αυγούστου στον Αρχαιολογικό Χώρο Πλευρώνας με συναυλία της Ρίτας Αντωνοπούλου στις 20:30. Στις 28 Αυγούστου, τα Κάστρα Βόνιτσας και Ναυπάκτου παραμένουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα. Στις 30 Αυγούστου, στο Κάστρο Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα παρουσιάζεται χορόδραμα και μουσική εκδήλωση από τις 19:30 έως τις 22:00.
Στην Ηλεία, στις 28 Αυγούστου πραγματοποιείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας η μουσική εκδήλωση «Ταξίδι στο φως της Πανσελήνου» με τον Χρήστο Τσατσαμπά και τη Χριστίνα Τσιμπρή στις 21:30. Ο Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ολυμπίας, το Κάστρο Χλεμούτσι και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου παραμένουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα με ξεναγήσεις. Στις 29 Αυγούστου, στο Κάστρο Χλεμούτσι παρουσιάζεται συναυλία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Λεχαινών στις 21:30. Παράλληλα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών παραμένει ανοιχτό για το κοινό στις 28 Αυγούστου.
Πελοπόννησος
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στην Κορινθία πραγματοποιείται στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρχαίας Νεμέας μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη γυναίκα από τις χορωδίες του Δήμου Νεμέας στις 20:30. Οι Αρχαιολογικοί Χώροι Αρχαίας Κορίνθου, Αρχαίας Σικυώνας, καθώς και ο χώρος και το Μουσείο Ισθμίας παραμένουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα.
Στη Λακωνία, στην Οικία των Ψηφιδωτών στη Σπάρτη διενεργούνται ξεναγήσεις από αρχαιολόγους στις 20:30, 21:15 και 22:00, ενώ στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά διοργανώνεται μουσική εκδήλωση.
Στην Αργολίδα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας και το Φρούριο Παλαμηδίου παραμένουν ανοιχτά από τις 20:00 έως τις 24:00. Στη Μεσσηνία, το Κάστρο Καλαμάτας, το Κάστρο Κυπαρισσίας και το Ανάκτορο του Νέστορος υποδέχονται τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο τις ίδιες ώρες.
Νησιά Νοτίου Αιγαίου
Στις Κυκλάδες, στις 28 Αυγούστου πραγματοποιείται τζαζ συναυλία με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στον Αρχαιολογικό Χώρο Αγίου Ανδρέα στη Σίφνο στις 21:00 με παράλληλες ξεναγήσεις. Στον Αρχαιολογικό Χώρο Υρίων στη Νάξο παρουσιάζεται συναυλία με την Ορχήστρα Forum και τον συνθέτη Καλογερά στις 21:00. Στις 29 Αυγούστου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερίφου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Έχω Φωνή» του Παύλου Addimando στις 21:00.
Στα Δωδεκάνησα, στις 28 Αυγούστου το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου παραμένει ανοιχτό από τις 20:00 έως τα μεσάνυχτα με είσοδο από την πλατεία Μουσείου. Το Τέμενος Ρετζέπ Πασά στη Ρόδο υποδέχεται το κοινό από τις 19:00 έως τις 22:30, ενώ η Casa Romana στην Κω παραμένει ανοιχτή έως τις 24:00.
Κρήτη
Στο Ηράκλειο, στις 28 Αυγούστου πραγματοποιείται μουσική βραδιά στον Αρχαιολογικό Χώρο Γόρτυνας στις 20:30, τζαζ συναυλία στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κουβίδη στον Αρχαιολογικό Χώρο Τυλίσου στις 20:30, καθώς και συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά, τη Γιώτα Νέγκα και τη Χορωδία Μαλίων στον Αρχαιολογικό Χώρο Μαλίων στις 20:30.
Στα Χανιά, στον Αρχαιολογικό Χώρο Ρόκκας διοργανώνεται στις 28 Αυγούστου η συναυλία κλασικής μουσικής «Λυτρωτικές Συμφωνίες / Διαθλάσεις του Ρομαντισμού» στις 20:30.
Στο Ρέθυμνο, στις 30 Αυγούστου παρουσιάζεται στον αύλειο χώρο του Τζαμιού Καρά Μουσά η μουσική εκδήλωση «Σαν θερινό σινεμά στο φως του φεγγαριού» με την Ελένη Δραματινού στις 21:00, ενώ στον εσωτερικό χώρο φιλοξενείται η έκθεση φωτογραφίας «Φωτογραφικές αντηχήσεις» από τις 30 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου.