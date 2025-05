Κορυφαία διάκριση απέσπασε ο Παλαιστίνιος ποιητής και συγγραφέας Μοσάμπ Αμπού Τόχα (Mosab Abu Toha), ο οποίος αναδείχθηκε ένας από τους φετινούς νικητές των Βραβείων Πούλιτζερ.

Ο Αμπού Τόχα τιμήθηκε για μια σειρά δοκιμίων που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό New Yorker και κατέγραφαν τις ζωές και τα δεινά των Παλαιστινίων στη Γάζα, όπου έχει ζήσει σχεδόν όλη του τη ζωή.

«Μόλις κέρδισα το Βραβείο Πούλιτζερ Καλύτερου Σχολιασμού (Pulitzer Prize for Commentary)», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ. «Ας φέρει ελπίδα / Ας είναι ένα παραμύθι» συμπλήρωσε.

Η επιτροπή των Βραβείων Πούλιτζερ, στην επίσημη ανακοίνωσή της τόνισε πως τα δοκίμια του κατάφεραν να αποτυπώσουν τη «σωματική και συναισθηματική σφαγή στη Γάζα, συνδυάζοντας την βαθιά αναφορά με την προσωπική αφήγηση των απομνημονευμάτων, μεταφέροντας έτσι την παλαιστινιακή εμπειρία ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερο από ενάμιση χρόνο με το Ισραήλ».

I’m honored to receive the Pulitzer Prize today. Great thanks to the prize’s jury and board members for honoring me.

I dedicate this success to my family, friends, teachers, and students in Gaza.

Blessings to the 31 members of my family who were killed in one air strike in 2023.… pic.twitter.com/Xq7imNdZtX

— Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) May 6, 2025