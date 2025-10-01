Πέρασε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των τριών μηνών από την αρχική ανακοίνωση της νέας σειράς «Very Young Frankenstein» και το FX έδωσε το πράσινο φως για την παραγωγή του πιλοτικού επεισοδίου αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό καστ αστέρων.

Σύμφωνα με το Deadline, θα πρωταγωνιστήσουν οι Κάρι Έλγουις, Ζακ Γαλιφιανάκης, Ντόλι Γουέλς, Σπένσερ Χάουζ, Νίκι Κρόφορντ και Κουμάιλ Ναντζιάνι.

Οι λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες παραμένουν μυστικές όπως και η πλοκή της σειράς η οποία θα βασίζεται στην κλασική κωμωδία του Μελ Μπρουκς (Mel Brooks), «Young Frankenstein». Σημειώνεται ότι ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης θα συμμετέχει ενεργά στο πρότζεκτ, αναλαμβάνοντας ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.

Μαζί του θα είναι η Στέφανι Ρόμπινσον η οποία θα είναι η σεναριογράφος και showrunner του πρότζεκτ, ο Τάικα Γουαϊτίτι ο οποίος θα σκηνοθετήσει το πιλοτικό επεισόδιο, ο Γκάρετ Μπας, ο συνεργάτης του Μπρουκς σε έργα όπως το «History of the World: Part 2» Κέβιν Σάλτερ καθώς και ο παραγωγός του «Young Frankenstein», Μάικλ Γκρούσκοφ.

Η παραγωγή ανήκει στην 20th Television και, εφόσον η σειρά πάρει το πράσινο φως θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Hulu.

Το «Young Frankenstein» σε σενάριο που συνυπέγραψε ο Μπρουκς με τον Τζιν Γουάιλντερ, θεωρείται μία από τις καλύτερες παρωδίες του σκηνοθέτη και αποτελεί έναν τρυφερό φόρο τιμής στις κλασικές ασπρόμαυρες ταινίες με τέρατα της Universal.

Ο Γουάιλντερ είχε τον εμβληματικό ρόλο του Δρ. Frederick Frankenstein «έναν επιστήμονα που ντρέπεται για τη μακάβρια κληρονομιά της οικογένειάς του και ελπίζει να αποστασιοποιηθεί από αυτήν».

Το καστ συμπλήρωναν οι Πίτερ Μπόιλ, Μάρτι Φέλντμαν, Κλόρις Λίτσμαν, Μάντλιν Καν, Τέρι Γκαρ ενώ ο Μπρουκς είχε δανείσει τη φωνή του στο Victor Frankenstein.