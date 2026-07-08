Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Λονδίνο, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έξοδό της στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η πολυαναμενόμενη παραγωγή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης, με το λαμπερό καστ και τον βραβευμένο με Όσκαρ δημιουργό να δίνουν το «παρών» σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη και ενθουσιασμό.

Το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου, το Odeon Luxe Leicester Square μετατράπηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου κινηματογραφικού ενδιαφέροντος, καθώς ο Κρίστοφερ Νόλαν και σχεδόν ολόκληρο το εντυπωσιακό καστ της ταινίας περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, γνωρίζοντας την αποθέωση από χιλιάδες θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Λέστερ.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν ο Ματ Ντέιμον, ο Τομ Χόλαντ, η Ζεντάγια, η Αν Χάθαγουεϊ, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Λουπίτα Νιόνγκο, η Σαρλίζ Θερόν, η Μία Γκοθ, ο Έλιοτ Πέιτζ, ο Μπένι Σάφντι, ο Τράβις Σκοτ και αρκετοί ακόμη συντελεστές της παραγωγής. Έξω από τον κινηματογράφο είχε τοποθετηθεί ένας εντυπωσιακός Δούρειος Ίππος, ο οποίος αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σκηνικά της βραδιάς.

Πριν από την προβολή της ταινίας στην αίθουσα IMAX, ο Κρίστοφερ Νόλαν ανέβηκε στη σκηνή για να ευχαριστήσει όσους εργάστηκαν για την παραγωγή. Απευθυνόμενος αρχικά στους ηθοποιούς και στη συνέχεια στο κοινό, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ξεχωριστή μια πρεμιέρα στο Λονδίνο, υπενθυμίζοντας ότι οι θεατές της βραδιάς ήταν οι πρώτοι παγκοσμίως που θα έβλεπαν την ταινία σε προβολή φιλμ 70 χιλιοστών.

Ο Βρετανός δημιουργός μοιράστηκε επίσης μια προσωπική ανάμνηση από τα παιδικά του χρόνια, όταν επισκεπτόταν την πλατεία Λέστερ για να παρακολουθήσει ταινίες, ονειρευόμενος κάποτε να δημιουργήσει ένα έργο που θα προβαλλόταν στη μεγάλη οθόνη του ιστορικού κινηματογράφου. Όπως είπε, η επιστροφή του στον ίδιο χώρο με την «Οδύσσεια» αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του.

Δεν έλειψε και η δόση χιούμορ, καθώς αναφέρθηκε στον αγώνα της εθνικής Αγγλίας με το Μεξικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αστειευόμενος ότι όσοι έμειναν ξύπνιοι μέχρι αργά θα πρέπει να αποφύγουν το ροχαλητό στις ήρεμες σκηνές, για να συμπληρώσει χαμογελώντας πως στην «Οδύσσεια» δεν υπάρχουν… ήσυχες σκηνές.

Κλείνοντας τον σύντομο χαιρετισμό του, ευχαρίστησε το καστ, τους χιλιάδες ανθρώπους του συνεργείου, καθώς και την πρόεδρο της NBCUniversal, Ντόνα Λάνγκλεϊ, χαρακτηρίζοντας την παραγωγή της ταινίας ως τη μεγαλύτερη δημιουργική εμπειρία της καριέρας του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα ήταν πιο απαιτητικά σωματικά από οποιαδήποτε άλλη ταινία δράσης έχει συμμετάσχει. Όπως εξήγησε, πολλές από τις πιο δύσκολες σκηνές εκτελέστηκαν μπροστά στην κάμερα, χωρίς να βασίζονται σε ψηφιακές παρεμβάσεις, στοιχείο που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του Νόλαν για ένα αυθεντικό, χειροποίητο κινηματογραφικό θέαμα μεγάλης κλίμακας.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και είναι το 13ο σκηνοθετικό φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν. Η ιστορία ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου, με τον Ματ Ντέιμον στον πρωταγωνιστικό ρόλο, την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη και τον Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ζεντάγια, η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Σαρλίζ Θερόν, η Σαμάνθα Μόρτον, ο Τζον Λεγκουιζάμο, ο Έλιοτ Πέιτζ και ο Τζον Μπέρνθαλ.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 17 Ιουλίου, θα κάνει πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Universal.

Αμέσως μετά την πρώτη προβολή, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από ιδιαίτερα θετικές αντιδράσεις. Οι περισσότεροι κριτικοί μίλησαν για μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία, χαρακτηρίζοντας την «Οδύσσεια» ως μία από τις σημαντικότερες δημιουργίες της μέχρι σήμερα πορείας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο κινηματογραφικός συντάκτης της Independent, Τζέικομπ Στολγουόρθι, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ταινία που έχει σκηνοθετήσει ο Νόλαν, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνει πολλαπλάσιες σκηνές δράσης σε σχέση με κάθε προηγούμενο έργο του, ενώ επαίνεσε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα οπτικά εφέ και οι κινηματογραφικές ψευδαισθήσεις. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ερμηνεία του Τομ Χόλαντ ως την κορυφαία της καριέρας του μέχρι σήμερα, ενώ σημείωσε ότι η Σαμάνθα Μόρτον, στον ρόλο της Κίρκης, ξεχωρίζει σε κάθε εμφάνισή της.

Η Τζαζ Τανγκέι του Variety περιέγραψε την παραγωγή ως ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό επίτευγμα, ξεχωρίζοντας τις σκηνές των μαχών και τις ερμηνείες του συνόλου των ηθοποιών, τις οποίες χαρακτήρισε από τις καλύτερες της σταδιοδρομίας τους.

Θετική ήταν και η άποψη του Πίτερ Μπράντσο του Guardian, ο οποίος χαρακτήρισε την ταινία μια επιβλητική μυθολογική αφήγηση που εξερευνά τη μεταπολεμική απογοήτευση και την απώλεια της αθωότητας μέσα από μια ιδιαίτερα ανθρώπινη οπτική.

Η Πέρι Νεμίροφ του Collider έκανε λόγο για μια μεγαλειώδη κινηματογραφική εμπειρία που αποτυπώνει το ομηρικό έπος με εντυπωσιακή κλίμακα και έντονη συναισθηματική δύναμη, υποστηρίζοντας ότι δύσκολα θα μπορούσε κάποιος άλλος σύγχρονος σκηνοθέτης να αποδώσει το συγκεκριμένο έργο με αντίστοιχο τρόπο.

Από την πλευρά του, ο Έρικ Ντέιβις του Fandango χαρακτήρισε την «Οδύσσεια» «απόλυτο θρίαμβο», επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις ερμηνείες των Αν Χάθαγουεϊ, Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ, ενώ τόνισε ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση.

Ανάμεσα στις πρώτες εντυπώσεις ξεχώρισαν επίσης οι τοποθετήσεις του Τζόσουα Ρόθκοπφ των Los Angeles Times, ο οποίος χαρακτήρισε την ταινία συγκλονιστική, αλλά και του Άαρον Κάουτς από το The Hollywood Reporter, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη σκηνοθεσία των σκηνών τρόμου, σημειώνοντας ότι ο Νόλαν παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική κινηματογραφική πλευρά του εαυτού του.

Οι πρώτες αντιδράσεις συγκλίνουν στο ότι η «Οδύσσεια» συνδυάζει θεαματικές σκηνές δράσης, μυθολογικό μεγαλείο, εντυπωσιακή χρήση της τεχνολογίας IMAX και έντονη συναισθηματική φόρτιση, φιλοδοξώντας να αποτελέσει όχι απλώς ακόμη μία μεταφορά του ομηρικού έπους, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.