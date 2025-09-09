Η πρώτη πρεμιέρα του Πτι Παλαί για τη σεζόν 2024-25 πλησιάζει. Το RELIC του Ευριπίδη Λασκαρίδη, μία παράσταση που διαγράφει άκρως επιτυχημένη πορεία σε διεθνείς σκηνές και φεστιβάλ την τελευταία δεκαετία, θα εγκαινιάσει τη νέα θεατρική χρονιά στο Πτι Παλαί, στις 24 Σεπτεμβρίου και για πέντε μόνο παραστάσεις.

Πρόκειται για την παράσταση με την οποία συστήθηκε στο ευρύ κοινό ο Ευριπίδης Λασκαρίδης και η ομάδα του OSMOSIS και για την οποία το ενδιαφέρον των θεατών παραμένει αδιάκοπο, με συνεχή sold out όπου παρουσιάζεται. Το RELIC επιστρέφει τώρα για την αποχαιρετιστήρια εμφάνισή του στην Αθήνα, με ελάχιστα εισιτήρια να παραμένουν διαθέσιμα.

Το RELIC, μια συμπαραγωγή της OSMOSIS και του Φεστιβάλ Αθηνών, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2015 στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο του Aerowaves Spring Forward Festival, συστήνοντας στο διεθνές κοινό το παράδοξο και ταυτόχρονα τρυφερό σύμπαν του Ευριπίδη Λασκαρίδη.

Μέχρι σήμερα, η παράσταση έχει ταξιδέψει σε 19 χώρες και 38 πόλεις και έχει παρουσιαστεί σε 40 διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων η Prague Quadrennial στην Πράγα, το Dublin Dance Festival στο Δουβλίνο και η Μπιενάλε Χορού της Λυών, καθώς και σε κορυφαίους θεσμούς όπως το Barbican Pit στο Λονδίνο, το Palais de Tokyo σε συνεργασία με το Théâtre dela Ville στο Παρίσι, το Zürcher Theater Spektakel στη Ζυρίχη, το Dansmakers στο Άμστερνταμ, το Public Theater στη Νέα Υόρκη και το Centro de Cultura Contemporánea Condeduque στη Μαδρίτη. Το 2017 τιμήθηκε στα Theatre & Technology Awards του Ηνωμένου Βασιλείου, κερδίζοντας το βραβείο Creative Innovationin Lighting για τα φώτα, ενώ βρέθηκε φιναλίστ για τον ήχο στην κατηγορία Creative Innovation in Sound.

Με την έννοια της μεταμόρφωσης και του γελοίου στον πυρήνα της δημιουργίας του, χαρακτηριστικό όλων των παραστάσεων του Λασκαρίδη έως και σήμερα, το RELICυπερβαίνει τα όρια της περφόρμανς και του θεάτρου.«Relic» σημαίνει ένα κατάλοιπο από το παρελθόν, ένα απολίθωμα που έχει μείνει πίσω. Επί σκηνής βλέπουμε μια μοναχική φιγούρα, που απλά υπάρχει, ζώντας ανάμεσα σε αντικείμενα και ήχους, χωρίς την ανάγκη για εξηγήσεις ή απολογίες. Πράξεις, μεταμφιέσεις και δοκιμές, με στοιχεία από το βαριετέ, τη φάρσα και το καμπαρέ, συγκροτούν τον βίο του συγκλονιστικού πλάσματος που πλάθει ο Λασκαρίδης σε αυτή τη σόλο περφόρμανς. Καθοριστικός είναι ο ρόλος του εντυπωσιακού κοστουμιού που έχει κατασκευάσει ο Άγγελος Μέντης.

«Το RELIC γεννήθηκε σε μια στιγμή προσωπικού ρίσκου, εν μέσω κρίσης. Ήταν η πρώτη φορά που έβαλα τον εαυτό μου στο κέντρο, μόνο του, να κινηθεί έξω από όρια ασφαλείας – να πειραματιστώ, να εκτεθώ, να αφεθώ στο ρίσκο. Δέκα χρόνια μετά, κάθε φορά που το ερμηνεύω, κάτι νέο μου αποκαλύπτεται. Αυτό σημαίνει για μένα πως το έργο είναι ακόμη ζωντανό», λέει ο Λασκαρίδης. «Το RELIC επιστρέφει τώρα όχι μόνο επειδή το κοινό συνεχίζει να το ζητά, αλλά γιατί εξακολουθεί να κουβαλά κάτι αναπάντεχα επίκαιρο. Κάθε του παρουσίαση λειτουργεί σαν καθρέφτης: της εποχής, του εαυτού μου, των θεατών.Ίσως το έργο συνεχίζει να συγκινεί γιατί αγγίζει κάτι πανανθρώπινο: τον φόβο και την ανάγκη για ζωή, την επιθυμία για επαφή, τη μοναξιά που δεν φωνάζει αλλά υπάρχει. Βλέπεις ένα πλάσμα να προσπαθεί να υπάρξει. Και αυτό, με έναν τρόπο, μας αφορά όλους».

Διάρκεια: 40 λεπτά

Τετάρτη έως Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 18:00

Ορισμένες σκηνές περιλαμβάνουν strobeeffect (αναβοσβήνοντα φώτα), δυνατούς ήχους και χρήση καπνού.

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/relic-eyripidis-laskaridis/

Ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία, Χορογραφία & Σκηνογραφία: Ευριπίδης Λασκαρίδης

Ερμηνεία: Ευριπίδης Λασκαρίδης

Κοστούμι: Άγγελος Μέντης

Σύμβουλος Σκηνοθέτη: Τατιάνα Μπρε

Σύμβουλος Δραματουργίας: Αλέξανδρος Μιστριώτης

Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Μιχόπουλος

Σύμβουλος Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Μουσικός Συνεργάτης: Κορνήλιος Σελαμσής

Φωτιστική Εγκατάσταση: Μίλτος Αθανασίου

Τεχνικός Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μαργκάς

Τεχνικός Φωτισμού: Γιώργος Ιεραπετρίτης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Πλέσσα

Ηχητική Εγκατάσταση &Χειρισμός Ήχου: Γιώργος Χάνος

Ειδικές Κατασκευές: Μάριος Σέργιος Ηλιάκης, Ιωάννα Πλέσσα & Μελίνα Τερζάκη

Props&CostumeManagers: Κωνσταντίνος Χαλδαίος, Τίμοθι Λασκαράτος

Εκτέλεση Παραγωγής: POLYPLANITYProductions / Βίκυ Στρατάκη και Νίκος Χαραλαμπίδης

Φωτογραφίες: Μίλτος Αθανασίου, Εύη Φυλακτού & Πηνελόπη Γερασίμου

Επεξεργασία video trailers: Ευριπίδης Λασκαρίδης, Αριστέα Στεφανουδάκη

Μια παρουσίαση σε συνεργασία της OSMOSIS και του Πτι Παλαί.

Θέατρο Πτι Παλαί, Ριζάρη 24, Παγκράτι