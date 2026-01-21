Η ζωή και η διαδρομή του «Frankie» θα ζωντανέψουν ξανά, αυτή τη φορά στη βρετανική πρωτεύουσα. Το «Sinatra The Musical» ετοιμάζεται για το μεγάλο του ντεμπούτο στο West End, με την αυλαία να ανοίγει στις 3 Ιουνίου στο ιστορικό θέατρο Aldwych.

Σύμφωνα με το Variety, η φιλόδοξη παραγωγή θα περιλαμβάνει περισσότερες από 20 διαχρονικές επιτυχίες του θρυλικού Φρανκ Σινάτρα, όπως τα «That’s Life», «One For My Baby», «The Best Is Yet to Come» και «Come Fly With Me».

Το έργο θα «ταξιδέψει» το κοινό στην Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1942, τότε που ο 27χρονος Σινάτρα ετοιμαζόταν να ανέβει στη σκηνή του θεάτρου Paramount της Νέας Υόρκης για μια εμφάνιση που έμελλε να σφραγίσει την καριέρα του. Η συνέχεια της παράστασης παρακολουθεί τη ραγδαία άνοδό του προς τη δόξα, τον γάμο του με τη Νάνσι Σινάτρα, αλλά και τη θυελλώδη σχέση του με την ‘Αβα Γκάρντνερ, η οποία συνέπεσε με μια δραματική κάμψη στην καριέρα του. Η πλοκή φτάνει στο απόγειό της με την ιστορική επιστροφή του «Frankie», η οποία τροφοδοτείται από την αφοσίωση στην οικογένειά του και την αστείρευτη θέλησή του.

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει: “Αν δεν το νιώθω, δεν μπορώ να το τραγουδήσω”», δήλωσε η Τίνα Σινάτρα, προσθέτοντας: «Ως αποτέλεσμα δεν ερμήνευε απλώς τραγούδια, κατέγραφε ένα συναισθηματικό ημερολόγιο της ζωής του. Και είναι ακριβώς αυτά τα κλασικά τραγούδια που αποτελούν την καρδιά του “Sinatra The Musical”».

Το έργο φέρει την υπογραφή του διάσημου Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Τζο Ντιπιέτρο, σε σκηνοθεσία και χορογραφία της βραβευμένης με Tony, Κάθλιν Μάρσαλ. Τα σκηνικά υπογράφει ο Πίτερ Μάκιντος, ενώ τη 17μελή ορχήστρα θα διευθύνει ο Γκάρεθ Βάλενταϊν.

«Η επιθυμία της Τίνα να μοιραστεί τις δοκιμασίες και τους θριάμβους της ζωής του πατέρα της, επέτρεψε στην Κάθλιν, σε εμένα και σε αυτή την εξαιρετική ομάδα καλλιτεχνών να δημιουργήσουμε το πιο αποκαλυπτικό πορτρέτο που έχει γίνει ποτέ για τον θρύλο που ακούει στο όνομα Φρανκ Σινάτρα», ανέφερε ο Τζο Ντιπιέτρο.

Από την πλευρά της η Μάρσαλ δήλωσε «κατενθουσιασμένη που μεταφέρουμε στη σκηνή την εξαιρετική ιστορία του πώς η απίστευτη επιμονή του Φρανκ Σινάτρα απέναντι στις αντιξοότητες τον οδήγησε στο να γίνει ο εκπληκτικός καλλιτέχνης που όλοι λατρεύουμε και θαυμάζουμε».

Η παραγωγή ανήκει στην Universal Music Group Theatrical σε συνεργασία με τη Frank Sinatra Enterprises και τη μικρότερη κόρη του αείμνηστου καλλιτέχνη, Τίνα. Τη γενική διεύθυνση για το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναλάβει η Short Street Productions Ltd.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ