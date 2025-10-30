Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου καταγγέλλει με σφοδρότητα τον απαράδεκτο βανδαλισμό του έργου‑σύμβολο από άγνωστους «υπερπατριώτες» του Δήμου Πρέβεζας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ιδρύματος στο Facebook, προφανώς οι υπεύθυνοι του Δήμου Πρέβεζας, κάρφωσαν εθνόσημα και σημαίες πάνω στους αρμούς του έργου, παραμορφώνοντας ένα Μνημείο που αποτελεί «μοναδικό στολίδι της περιοχής».

Το Ίδρυμα τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή δεν έχει καμία αισθητική ή συμβολική αξία, αντιθέτως, υποβαθμίζει την καλλιτεχνική πρόθεση του δημιουργού.

«Ο Ζογγολόπουλος έχει φτιάξει το μνημείο έτσι ώστε να μιλάει από μόνο του, να εντυπωσιάζει από χιλιόμετρα, και να συγκινεί τον θεατή χωρίς προσθήκες», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Η επίφαση των αόρατων από μακριά εθνοσήμων και σημαιών είναι περιττή και προσβλητική, και μόνο εκείνος που τα τοποθέτησε μπορεί να τα εκτιμήσει — ενώ η ουσία του έργου βιάζεται».

Η κριτική του Ιδρύματος είναι σαφής: η πράξη αυτή δεν είναι πατριωτισμός, αλλά βανδαλισμός δημόσιας τέχνης, μια ενέργεια που αγνοεί πλήρως το μήνυμα και την αξία του έργου, μετατρέποντας ένα σημείο πολιτιστικής κληρονομιάς σε καμβά άστοχων και επιβλαβών συμβολισμών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ιδρύματος:

Πρέβεζα: Η ανάρτηση για το Μνημείο “Ο χορός του Ζαλόγγου”:

«Είναι δυνατόν;;;;

Και όμως είναι !!!!

Οι υπερπατριώτες του Δήμου Πρεβέζης καταστρέφουν το μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς ‘Ο χορός του Ζαλόγγου’ του αείμνηστου καλλιτέχνη Γιώργου Ζογγολόπουλου ΚΑΡΦΩΝΟΝΤΑΣ εθνόσημα και σημαιούλες στους αρμούς του έργου.

Το ΥΠΠΟ και η Περιφέρεια με συνέπεια και κόστος συντηρούν το Μνημείο το οποίο αποτελεί μοναδικό στολίδι στην περιοχή και ο Δήμος το βανδαλίζει.

Σημειωτέον ότι το 2013 όταν έγινε πολύ εκτεταμένη επισκευή και συντήρηση του Μνημείου, μία από τις βασικές εργασίες ήταν η αρμολόγηση του έργου με ειδικά υλικά από εξειδικευμένους αρχαιολόγους συντηρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο λόγος είναι ότι σε περίπτωση βροχόπτωσης το νερό εισχωρεί μέσα από τους αρμούς στο εσωτερικό του Μνημείου και διαβρώνει τα υλικά της υποδομής του, τσιμέντο και σίδερα.

Ποιος άραγε μπορεί να διδάξει σε αυτούς τους ηλίθιους βάνδαλους ότι για την προστασία των μνημείων χρειάζεται μόνο κοινός νους και σεβασμός και όχι ναρκισσιστική επίδειξη πατριδογνωσίας με ανάρτηση εθνόσημων και σημαιών;

Ο καλλιτέχνης έχει κάνει το Μνημείο να μιλάει από μόνο του και να φαίνεται από απόσταση χιλιομέτρων και δεν χρειάζεται την επίφαση των αόρατων από μακριά εθνόσημων και σημαιών που μόνο αυτός που τα τοποθέτησε θα τα δει.

Χρειάζεται άμεση αποκαθήλωση των εθνόσημων και των σημαιών, καθώς και επισκευή των ζημιών με ειδικά υλικά.

Όσο για τους ηλίθιους που είχαν την φαεινή ιδέα της ανάρτησης των εθνόσημων χρειάζεται τουλάχιστον επίπληξη από το ΥΠΠΟ, το οποίο ξοδεύει χρήματα του ελληνικού λαού για την συντήρησή του.

Υ.Γ. Τι σχέση έχουν οι Σουλιώτισσες του 1803 με το έπος του 1940;».

Πηγή: Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου