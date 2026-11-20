Η παράσταση «Πριγκίπιsses» δεν θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 27 Νοεμβρίου, λόγω ασθένειας της ηθοποιού, η οποία είναι αναγκασμένη να παραμείνει εκτός εργασίας για λόγους υγείας.

Η παράσταση θα συνεχιστεί από την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, για τέσσερις συνεχόμενες Παρασκευές, στις 21:00, στο Θέατρο «Μικρός Κεραμεικός».

Η παραγωγή ζητά συγγνώμη από το κοινό για την αναστάτωση και ευχαριστεί θερμά τους θεατές για την κατανόηση, την υπομονή και τη στήριξή τους.

Από Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στις 21:00 Ειδική προσφορά: 8€ για περιορισμένο χρονικό διάστημα!

Πόσα μπορεί να αντέξει μια φιλία πριν μετατραπεί σε πόλεμο;

Ίντριγκες, ζήλια, μυστικά, προδοσίες. Ένα παιδί στη μέση. Και μια αγάπη που δεν χωράει σε κανένα καλούπι.

Ο Θοδωρής και η Τζένη μεγάλωσαν μαζί. Έγιναν ο ένας το καταφύγιο του άλλου. Μια ολόκληρη ζωή γεμάτη υποσχέσεις, γέλια, πληγές και αλήθειες που δεν ειπώθηκαν ποτέ.

Ανάμεσά τους υπάρχει πλέον κι ένα παιδί, μια νέα πραγματικότητα που φέρνει ευθύνες, ανατροπές και δύσκολα ερωτήματα. Γιατί οικογένεια δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται και οι δεσμοί που ενώνουν τους ανθρώπους δεν χωρούν απαραίτητα σε κοινωνικά καλούπια.

Εκείνη ζει μέσα σε ένα χρυσό κλουβί κοινωνικής κανονικότητας, προσπαθώντας να ανταποκριθεί σε όσα περιμένουν οι άλλοι από εκείνη.

Εκείνος είναι η εκθαμβωτική Dora Kiss, μια Drag Queen που ξέρει να μαγνητίζει τα βλέμματα. Γιατί, καμιά φορά, χρειάζεται ολόκληρο το γκλίτερ του κόσμου για να κρύψει κανείς όσα τον πληγώνουν.

Δύο άνθρωποι, δύο διαφορετικοί κόσμοι, ένα παιδί που μεγαλώνει ανάμεσά τους και ένας δεσμός που αψηφά κάθε ταμπέλα.

Πού τελειώνει η φιλία και πού αρχίζει η ανάγκη να έχει κανείς τον άλλον μόνο για τον εαυτό του; Μπορεί κάποιος να αγαπά έναν άνθρωπο και ταυτόχρονα να τον πληγώνει; Να τον προστατεύει και να τον πνίγει;

Με ανατροπές συναισθημάτων, καυστικό χιούμορ, μουσική, drag λάμψη και στιγμές βαθιάς συγκίνησης, οι «Πριγκίπιsses» ξεγυμνώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις πίσω από τις κοινωνικές μάσκες.

Μια ιστορία για τη φιλία, την επιθυμία, τις αντιφάσεις και την οικογένεια που επιλέγει κανείς. Για τις οικογένειες που δεν μοιάζουν με τις άλλες, για όσα οι άνθρωποι μαθαίνουν στα παιδιά τους και για όσα εκείνα διδάσκουν στους μεγάλους.

Γιατί όλοι έχουν έναν άνθρωπο που δεν θέλουν να χάσουν. Και όλοι έχουν ένα όριο που πιστεύουν πως δεν θα ξεπεράσουν ποτέ.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Παραγωγή: ΑΨΙΝΘΙΟΝ

Σύλληψη / Κείμενο / Σκηνοθεσία: Χάρης Λυμπερόπουλος @ef.xaris

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαργαρίτα Τρίφτη

Σκηνικά / Φωτισμοί: Ηλέκτρα Αποστόλη

Πρωτότυπη μουσική: Χάρης Λυμπερόπουλος

Οργάνωση παραγωγής: Ηλέκτρα Αποστόλη

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Αϊβαλιώτης, Άννα Τζανακάκη

Πληροφορίες:

Έναρξη: Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή, για τέσσερις παραστάσεις

Ώρα: 21:00

Θέατρο: Μικρός Κεραμεικός

Διεύθυνση: Ευμολπιδών 13, Αθήνα (Μετρό Κεραμεικός)

Ειδική προσφορά: 8€ για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/mikros-kerameikos-prigkipisses/?eventid=14257&showid=95486

Τηλέφωνο: 210 3454831