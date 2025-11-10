Το «Πριν ανοίξουμε φτερά», μία από τις πιο συγκινητικές και βαθιά ανθρώπινες θεατρικές παραστάσεις της χρονιάς, συνεχίζει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, για λίγες ακόμα παραστάσεις, και ολοκληρώνει τον κύκλο του στην Αθήνα, στις 23 Νοεμβρίου. Το έργο του βραβευμένου Γάλλου συγγραφέα Φλοριάν Ζελέρ, σε σκηνοθεσία της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους θα συνεχίσει το «ταξίδι» του στη Θεσσαλονίκη, από 19 Δεκεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026, στο Θέατρο Αριστοτέλειον.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η παράσταση θα δώσει τη σκυτάλη στο «Cleansed» της Σάρα Κέιν, που θα κάνει πρεμιέρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 5 Δεκεμβρίου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά.

Το «Πριν ανοίξουμε φτερά», είναι ένα πολυεπίπεδο θεατρικό κείμενο που ακουμπά ευαίσθητα θέματα όπως η φθορά της μνήμης, η οικογενειακή φροντίδα και η απώλεια. Ο Ζελέρ, με τη χαρακτηριστική του δεξιοτεχνία, που ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στη συγκίνηση και το χιούμορ, φωτίζει τις λεπτές ισορροπίες στα αέναα δίπολα της ζωής: το παρόν και το παρελθόν, την ευθύνη και την ελευθερία, την απώλεια και την αγάπη.

Ο Αντρέ και η Μαντλέν ζουν μαζί μια ζωή. Όμως κάτι αρχίζει να αλλάζει: η μνήμη διαρρηγνύεται, ο χρόνος διπλώνεται και το διαμέρισμά τους γίνεται ένας λαβύρινθος. Οι κόρες τους προσπαθούν να τους στηρίξουν, αλλά τι κάνεις όταν αυτός που αγαπάς αρχίζει να χάνεται μπροστά στα μάτια σου; Ο Ζελέρ, με λεπτότητα και ευαισθησία, γράφει ένα βαθιά ανθρώπινο έργο για την αποσύνθεση – και την αντοχή – της αγάπης. Μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς μνήμη; Τι σημαίνει να φεύγεις όταν ακόμη είσαι παρών; Ποια αλήθεια αξίζει περισσότερο, η υποκειμενική ή αντικειμενική; Το έργο είναι αποκαλυπτικό και όχι διδακτικό. Σε προκαλεί να θυμηθείς πριν μάθεις, να αισθανθείς πριν καταλάβεις.

Τον κεντρικό ρόλο του Αντρέ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Καταλειφός, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου. Πλάι του, ένα εκλεκτό σύνολο ηθοποιών που δίνουν πνοή στους χαρακτήρες του Ζελέρ: η Ζωή Ρηγοπούλου, η Μαρκέλλα Γιαννάτου, η Φιόνα Γεωργιάδη, ο Σαράντος Γεωγλερήςκαι η Ντίνα Αβαγιανού. Όλοι μαζί θα δημιουργήσουν έναν ζωντανό μικρόκοσμο γεμάτο αγάπη, αγωνία και τρυφερότητα.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους υπογράφει μια σκηνοθετική προσέγγιση με στόχο την ανάδειξη της λεπτότητας και του υπόγειου συναισθηματικού παλμού του έργου, σε συνεργασία με μια ομάδα καταξιωμένων συνεργατών: τη Νατάσσα Παπαστεργίου στα σκηνικά, τον Αλέξανδρο Αλεξάνδρου στους φωτισμούς, τη Νινέτα Ζαχαροπούλου στα κοστούμια και τον Ηλία Παπαχαραλάμπους στη μουσική.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Μουσική επιμέλεια: Ηλίας Παπαχαραλάμπους

Σκηνικά: Νατάσσα Παπαστεργίου

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Κοστούμια: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Video art: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλης Ψυλλάς

Βοηθός σκηνογράφου: Μαριάνθη Ράδου

Φωτογραφίες &Graphicdesign: Γκέλυ Καλαμπάκα

Διανομή

Αντρέ, ο πατέρας: Δημήτρης Καταλειφός

Μαντλέν, η μητέρα: Ζωή Ρηγοπούλου

Αν, η κόρη: Μαρκέλλα Γιαννάτου

Ελίζ, η δεύτερη κόρη: Φιόνα Γεωργιάδη

Μια γυναίκα: Ντίνα Αβαγιανού

Ένας άνδρας: Σαράντος Γεωγλερής

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Όλγα Παυλάτου

Social Media: RenegadeMedia

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Πρόγραμμα παραστάσεων

Στην Αθήνα, έως 23/11

Πέμπτη στις 20:00

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 17:30 & στις 21:00

Κυριακή στις 19:00

Η παράσταση μετά την Αθήνα, θα “ταξιδέψει” στη Θεσσαλονίκη, από 19/12 έως 11/1/2026, στο Θέατρο Αριστοτέλειον.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου