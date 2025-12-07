Ως «το πιο δυσεπίλυτο ζήτημα των τελευταίων 200 ετών» χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, τη διαφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Ωστόσο, ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία και υπόσχεται να διατηρήσει «ανοιχτό μυαλό» σχετικά. Παράλληλα, παραδέχεται ότι καμία διοίκηση δεν έχει καταφέρει να δώσει οριστική λύση.

Ο κ. Όσμπορν μίλησε στους Times, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον των Γλυπτών. Αναγνωρίζει, επίσης, ότι χρειάζεται ταπεινότητα και ρεαλισμός στην προσπάθεια επίλυσης ενός τέτοιου ζητήματος. Πιστεύει ότι υπάρχει τρόπος για να ικανοποιηθούν τόσο η Ελλάδα, όσο και το Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου και ότι θα μπορούσαν να προκύψουν σπουδαίες ανταλλαγές αντικειμένων.

Ο Πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου παρουσιάζει το θέμα ως ένα σύνθετο διπλωματικό, νομικό και πολιτιστικό παζλ, όπου καμία πλευρά δεν μπορεί να επιβάλει μονομερώς τη δική της θέση. Χαρακτηρίζει «κατανοητές» τις απαιτήσεις της ελληνικής πλευράς, που ζητά επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν παραλείπει, ωστόσο, να τονίσει ότι το αίτημα προσκρούει στους βρετανικούς νομικούς περιορισμούς για οριστική μεταβίβαση ή παραχώρηση ιδιοκτησίας.

Ο Τζορτζ Όσμπορν ζητάει από την ελληνική πλευρά μια ανάλογη με τη δική του «ανοιχτόμυαλη» προσέγγιση, προτρέποντας σε έναν διάλογο που θα περιστρέφεται γύρω από ένα «landing zone» – ένα κοινό πεδίο συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών χωρίς να παραβιάζεται το νομικό πλαίσιο του Μουσείου. Ως αποτέλεσμα, αποφεύγει να μιλήσει για «επιστροφή» των Γλυπτών, επιμένοντας σε «δανεισμό» και «αμοιβαία επωφελείς ανταλλαγές» στο πλαίσιο συνεργασίας που μπορεί να εξελίσσεται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αποδεχτεί ότι τα Γλυπτά δεν θα παύσουν να ανήκουν τυπικά στο Βρετανικό Μουσείο, όποια και αν είναι η συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν ενδεχομένως οι δύο χώρες. Αφήνει, επιπλέον, να εννοηθεί ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει ανάγκη από μεγάλες διεθνείς συνεργασίες, όπως αυτές που θα μπορούσαν να προκύψουν για τα Γλυπτά, εφόσον υπάρξει εκατέρωθεν διάθεση συμβιβασμού.

Ο κ. Όσμπορν αναφέρεται σε έναν νέο τρόπο συζήτησης, που θα δώσει τέλος σε μια σύγκρουση δύο αιώνων.