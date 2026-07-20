Ο Προφήτης Ηλίας θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης και ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες του Ισραήλ. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, προανήγγειλε τον ερχομό του Χριστού στη Γη. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου.

Ο Ηλίας, γνωστός στα εβραϊκά ως Ελιγιαχού ή Ελιγιά, καταγόταν από τη Θέσβη της Γαλαάδ και έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ., στα χρόνια της βασιλείας του Αχαάβ και του Οχοζία. Ήταν γιος του Σωβάκ και προερχόταν από τη φυλή του Ααρών. Η γέννησή του συνοδεύτηκε, σύμφωνα με την παράδοση, από ένα θαυμαστό γεγονός. Ο πατέρας του είδε σε όραμα δύο άνδρες ντυμένους στα λευκά να δίνουν στο νεογέννητο το όνομα Ηλίας, να το τυλίγουν με φωτιά αντί για σπάργανα και να το τρέφουν με φλόγες. Συγκλονισμένος από την εμπειρία αυτή, επισκέφθηκε τους ιερείς στα Ιεροσόλυμα, οι οποίοι του εξήγησαν ότι ο γιος του προοριζόταν να γίνει μεγάλος προφήτης και να κρίνει τον λαό του Ισραήλ με φωτιά και δίκοπο μαχαίρι.

Για περίπου 25 χρόνια ο Ηλίας άσκησε το προφητικό του έργο. Η παράδοση αναφέρει ότι προφήτευσε τον ερχομό του Χριστού 816 χρόνια πριν από τη γέννησή Του. Με βαθιά πίστη και θαυματουργική δύναμη αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση της λατρείας του Γιαχβέ, πολεμώντας με αποφασιστικότητα την ειδωλολατρία και προσπαθώντας να οδηγήσει τον λαό σε έναν πιο ηθικό και δίκαιο τρόπο ζωής.

Η πίστη του αποδόθηκε ως τόσο ισχυρή, ώστε πραγματοποίησε πολλά θαύματα. Ανάμεσά τους ήταν η κάθοδος φωτιάς από τον ουρανό τρεις φορές, η διακοπή της βροχής για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και η ανάσταση νεκρών. Σύμφωνα με τις Γραφές, με ουράνια φωτιά καταστράφηκαν και οι στρατιώτες που είχε αποστείλει ο βασιλιάς Οχοζίας για να τον συλλάβουν.

Αργότερα, στο όρος Χωρήβ, ο Προφήτης Ηλίας έζησε μια μοναδική εμπειρία θεοφάνειας, καθώς αξιώθηκε να δει τον ίδιο τον Θεό. Με τη μηλωτή του χώρισε τα νερά του Ιορδάνη και πέρασε στην απέναντι όχθη, ενώ στο τέλος της επίγειας ζωής του αναλήφθηκε στους ουρανούς μέσα σε ένα πύρινο άρμα. Η παρουσία του αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη, καθώς εμφανίστηκε μαζί με τον Μωυσή κατά τη Μεταμόρφωση του Χριστού.

Απολυτίκιο

Ο ένσαρκος Άγγελος, των Προφητών η κρηπίς, ο δεύτερος Πρόδρομος, της παρουσίας Χριστοῦ, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισαίω την χάριν, νόσους αποδιώκει, και λεπρούς καθαρίζει, διο και τοις τιμώσιν αυτόν, βρύει ιάματα.