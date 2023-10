Δεν είναι «Αυταπάτη» – η iconic Τάμτα μας ταξιδεύει μερικές δεκαετίες πίσω μέσα από το νέο της βίντεο κλιπ! Η ανατρεπτική vocalist και fashion forward performer με τις μοναδικές ερμηνευτικές δυνατότητες συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα με κάθε της δισκογραφικό βήμα.

Το άλμπουμ «Identity Crisis» που κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά ξεχώρισε στην alternative pop σκηνή, παρουσιάζοντας μια Τάμτα διαφορετική από ό,τι είχαμε συνηθίσει – μια Τάμτα η οποία μέσα από τα τραγούδια της μας ταξίδεψε σε έναν συναρπαστικό μουσικό κόσμο με σύγχρονους dark pop ήχους, δυναμικές μπαλάντες και mid tempo τραγούδια minimal αισθητικής.

Το club banger «Αυταπάτη (High In The After party)» είναι το δεύτερο κατά σειρά music video που κυκλοφορεί από το άλμπουμ, μετά το ομότιτλο «Identity Crisis».

Με ξεκάθαρες αναφορές στα «Πρωϊνά», μία από τις πρώτες πρωϊνές εκπομπές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης η οποία φιλοξένησε στο παρελθόν μεγαθήρια της εγχώριας μουσικής σκηνής, η Τάμτα οπτικοποίησε την «Αυταπάτη» βασισμένη σε μια ιδέα που σκέφτηκε, επιμελήθηκε και υλοποίησε η ίδια: να βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωϊνός Φραπές» ως πρωτοεμφανιζόμενη παρουσιάζοντας το τραγούδι της, συνοδευόμενη από χορεύτριες και πλαισιομένη από abcstract παρουσίες – όπως συνηθιζόταν για πολλές δεκαετίες στις πρωϊνές εκπομπές.

Υιοθετώντας όλα τα beauty trends της εποχής – περμανάντ μαλλιών, έντονο βάψιμο, styling της απόλυτης υπερβολής με βάτες, λίκρα κολάν σε φλούο χρώματα, λαστιχένιες κορδέλες στο κεφάλι και αθλητικά κορμάκια – η Τάμτα επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά πως αποτελεί το μεγαλύτερο style icon των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα.

Πρωϊνός Φραπές… με την Τάμτα! Στον ρόλο της παρουσιάστριας, η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς «Η Γη της Ελιάς» Μελίνα Κόντη.

