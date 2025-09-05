Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, υπηρετώντας τα ιδανικά του Πολιτισμού και θέλοντας να καταστεί αρωγός των νέων, μουσικών ταλέντων της πατρίδας μας, προκηρύσσει τον 10ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής, για το 2025.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ωδείου Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, Αθήνα.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση της καλλιτεχνικής άμιλλας και η ηθική ανταμοιβή των νέων παιδιών που με τη μελέτη παρουσιάζουν και αξιοποιούν το ταλέντο τους στη μουσική.

Οι διαγωνιζόμενοι θα αξιολογηθούν στις κάτωθι κατηγορίες από κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από αναγνωρισμένους και καταξιωμένους καθηγητές και μουσικούς.

Πρόεδρος του Διαγωνισμού είναι ο Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων και συνθέτης Ελευθέριος Καλκάνης.

Για λόγους διασφάλισης της αντικειμενικότητας του διαγωνισμού, τα μέλη των επιτροπών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν στις κάτωθι μουσικές κατηγορίες:

ΠΙΑΝΟ

ΕΓΧΟΡΔΑ (Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο)

ΠΝΕΥΣΤΑ (Φλάουτο, Όμποε, Κλαρινέτο, Σαξόφωνο κλασικό, Φαγκότο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Κόρνο, Τούμπα)

ΚΙΘΑΡΕΣ

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Μπουζούκι, Ταμπουράς, Ούτι, Κλαρίνο, Σαντούρι, Κανονάκι, Λύρα Κρητική – Ποντιακή, Βιολί παραδοσιακό, Λαούτο)

ΜΟΝΩΔΙΑ

Για όλες τις κατηγορίες οργάνων ισχύουν οι κάτωθι ηλικιακές κατηγορίες:

ΠΑΙΔΙΑ: από 9 ως 12 ετών (11 και 12 μηνών), συμπληρωμένα μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού

ΕΦΗΒΟΙ:από 12 ως 18 ετών (17 και 12 μηνών), συμπληρωμένα μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού

ΕΝΗΛΙΚΕΣ:από 18 ως 28 ετών (27 και 12 μηνών), συμπληρωμένα μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού

Για τη Μονωδία:

ΕΝΗΛΙΚΕΣ: Γυναίκες από 18 ως 28 ετών (27 και 12 μηνών) και άνδρες από 18 ως 30 ετών (29 και 12 μηνών), συμπληρωμένα μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού.

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο 10ος Πανελλήνιος Μουσικός Διαγωνισμός του Ομίλου, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Ο Όμιλος θα απονείμει βραβεία (Α’, Β’, Γ’) και επαίνους σε όλες τις διαγωνιστικές κατηγορίες.

Το Α’ βραβείο για κάθε διαγωνιστική κατηγορία οργάνων και φωνών στις ηλικιακές ομάδες των εφήβων και των ενηλίκων θα έχει επιπλέον το χρηματικό έπαθλο των 200,00€.Από το χρηματικό έπαθλο εξαιρείται η ηλικιακή κατηγορία των παιδιών 9 ως 12 ετών (11 και 12 μηνών, συμπληρωμένα μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού).

Τα Β’ Βραβεία στις διαγωνιζόμενες κατηγορίες «Πιάνο Εφήβων» και «Έγχορδα Εφήβων» θα συνοδεύονται από το χρηματικό έπαθλο των 50,00€.

O Όμιλος σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα,να απονείμει Ειδικό Βραβείο Μουσικής «Όμιλος UNESCO Τ.Λ.Ε.Ε.» σε έναν μόνο διαγωνιζόμενο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της εξαιρετικά υψηλής, ερμηνευτικής επίδοσής του.

Το Ειδικό Βραβείο Μουσικής συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 150€.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις, 21, 22 και 23 Νοεμβρίου 2025 στην Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου Φίλιππος Νάκας (Ιπποκράτους 41, 106 80, Αθήνα), χωρίς την παρουσία κοινού. Μέσα στο 2026 θα οριστεί ημερομηνία για την τελετή απονομής των βραβείων, επαίνων και αναμνηστικών διπλωμάτων του διαγωνισμού, καθώς επίσης και συναυλία, όπου θα ερμηνεύσουν οι διακριθέντες του διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Αναλυτικά οι όροι, καθώς και λεπτομέρειες ή ανακοινώσεις για το διαγωνισμό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ομίλου:www.clubunesco.gr, καθώς και στο facebook στις σελίδες του:

https://www.facebook.com/groups/44986999454/ και https://www.facebook.com/pages/Club-for-Unesco-Art-Literature-and-Science-of-Greece/357515824393596