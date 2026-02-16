Το Υπουργείο Πολιτισμού προκηρύσσει Διαγωνισμό Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου για το έτος 2026, με στόχο την ενίσχυση και προαγωγή του Ελληνικού Θεατρικού Έργου, με βάση το άρθρο 41 του Ν. 3905/2010 και την αριθμ. ΥΠΠΟ/53474/06.02.2026 (ΑΔΑ: Ψ25Ι46ΝΚΟΤ-ΛΒΑ) εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση.

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής βραβεία:

1. Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου

Σε αυτήν την κατηγορία μπορεί να υποβάλει θεατρικό έργο οποιοσδήποτε.

Χρηματικό έπαθλο: 7.000 ευρώ.

2. Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά

Σε αυτήν την κατηγορία μπορεί να υποβάλει θεατρικό έργο οποιοσδήποτε.

Χρηματικό έπαθλο: 5.000 ευρώ.

3. Κρατικό Βραβείο για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς «Χρύσα Σπηλιώτη»

Σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο νέοι θεατρικοί συγγραφείς.

Στην έννοια του νέου θεατρικού συγγραφέα περιλαμβάνονται εκείνοι, των οποίων θεατρικό έργο δεν έχει στο παρελθόν εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.

Χρηματικό έπαθλο: 5.000 ευρώ.

Σε καθέναν από τους ανωτέρω διαγωνισμούς, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να απονέμει Έπαινο σε έργο που δεν βραβεύτηκε, αλλά διακρίνεται για την τόλμη και την καινοτομία του.

Γενικοί όροι διαγωνισμού:

Χρόνος υποβολής των έργων

Τα έργα μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Είδος και προδιαγραφές υποβαλλόμενων έργων

Τα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να ανήκουν σε όλα τα είδη της δραματικής τέχνης. Πρέπει να είναι γραμμένα απευθείας στην ελληνική γλώσσα (και όχι μεταφρασμένα στα ελληνικά).

Τρόπος υποβολής των έργων

α. Τα έργα υποβάλλονται στο Τμήμα Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού (Ρεθύμνου 1, Τ.Κ. 10682 Αθήνα, γραφείο 208) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από email που δεν αποκαλύπτει τη ταυτότητα του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, στο tmthch@culture.gr

β. Τα έργα υποβάλλονται ως εξής:

▪ με ψευδώνυμο σε μορφή αρχείου pdf,

▪ με επιλογή γραμματοσειράς Times New Roman, Calibri ή Arial,

▪ σε μέγεθος 12,

▪ χρώμα μελανιού αποκλειστικά μαύρο (έγχρωμο επιτρέπεται να είναι μόνο το εξώφυλλο)

γ. Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός μόνον έργου και σε μία μόνο κατηγορία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου, τα υποβληθέντα έργα αποκλείονται.

δ. Τα έργα δεν επιστρέφονται.

4. Συνοδευτικά δικαιολογητικά

Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία αναγράφεται με σαφήνεια ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχει (συνημμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη).

Η αίτηση υπογράφεται με ψευδώνυμο και συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο στον οποίο περιέχονται αποκλειστικά τα εξής:

α) Σελίδα αλληλογραφίας με τα πραγματικά στοιχεία του συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας).

Η τυχόν αναγραφή στην αίτηση – στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος και όχι του ψευδωνύμου συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 εκδοθείσα ψηφιακά από το gov.gr, η οποία θα εσωκλείεται στο σφραγισμένο φάκελο, και θα αναγράφει το ορισμένο με σαφήνεια κείμενο:

“Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού, καθώς επίσης, δηλώνω ότι το υποβαλλόμενο έργο είναι πρωτότυπο, δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Το έργο που έχω υποβάλει με το ψευδώνυμο “…………………………” έχει τίτλο “……………………………..”.

Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, αυτό συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Για τους υποψήφιους που υποβάλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το έργο τους, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά της παραγράφου 4, αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Θεάτρου και Χορού.

Ανακήρυξη βραβευμένων

α. Τα έργα θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάθε Επιτροπή διατυπώνει την απόφασή της σε ιδιαίτερο πρακτικό. Η ανακοίνωση των βραβείων θα γίνει τον Ιούλιο του 2027.

Με την ανακοίνωση των βραβείων δίνεται στη δημοσιότητα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού αιτιολογημένη έκθεση της Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό της βράβευσης, καθώς και η άποψη της μειοψηφίας, εφόσον υπάρχει.

β. Η απονομή των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου γίνεται στο πλαίσιο της τελετής απονομής των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων.

γ. Τα βραβευμένα έργα διαβιβάζονται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού στους Καλλιτεχνικούς Διευθυντές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος προς διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής τους στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό των εν λόγω Θεάτρων.

δ. Θίασοι του ελεύθερου θεάτρου οι οποίοι εντάσσουν στο ρεπερτόριό τους έργα που έχουν τιμηθεί με Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου μπορούν να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού για το ανέβασμα των εν λόγω έργων υπό τους όρους των εκάστοτε ισχυόντων προγραμμάτων.

ε. Με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού τηρείται αναλυτική βάση δεδομένων προσβάσιμη στο διαδίκτυο με πλήρη λίστα των βραβευμένων έργων, περίληψή τους, καθώς και βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων τους, η οποία βάση ενημερώνεται συστηματικά.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στα τηλέφωνα του Τμήματος Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου: 210-8201722 και 210-8201735.