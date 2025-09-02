Το νέο έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις!», μία σπιρτόζικη ιστορία φόνων, γεμάτη από ίντριγκες, ανατροπές και το κομψό χιούμορ που ταιριάζει στο αστικό κλίμα της δεκαετίας του 1950, διαδραματίζεται σ΄ένα νησί του Αργοσαρωνικού στις αρχές της δεκαετίας του ’50 και παρουσιάζεται στη μόνιμη θεατρική στέγη του πολυγραφότατου συγγραφικού διδύμου, το θέατρο Πειραιώς 131, τη σεζόν 2025-2026.

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά) : Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Μανώλης Κλωνάρης, Άννα Μενδενάκου, Φωτεινή Ντεμίρη, Δανάη Παππά, Δανάη Τάγαρη, Γιάννης Σίντος, Μαρία Φιλίππου.

Η πρεμιέρα της παράστασης προγραμματίζεται για την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση:

Δεκαετία του ’50. Καλοκαίρι.

Η νεαρή Λένα Δροσίνου (Δανάη Παππά) καλεί δύο φιλικά της ζευγάρια και τον θείο της Μίμη Δαμιανό (Αλέξανδρο Αντωνόπουλο) με τη γυναίκα του, τη Φωφώ (Φωτεινή Ντεμίρη) -λάτρη αστυνομικών ιστοριών- στο σπίτι της στον Πόρο, για να περάσουν όλοι μαζί, λίγες ξέγνοιαστες μέρες διακοπών.

Η νεανική παρέα αποτελείται από την παιδική φίλη της Λένας,την Τζίνη Λαμπροπούλου (Δανάη Τάγαρη)που δεν ξέρει τι έχει από χρήματα και τον άντρα της, τον δικηγόρο ΓιώργοΓαζή (Δημήτρης Γκουτζαμάνης) που η Λένα του κάθεται στον λαιμό, αλλά την ανέχεται για χάρη της γυναίκας του.

Το άλλο ζευγάρι είναι η Ρίκα Βλαστού (Άννα Μενενάκου) επίσης κολλητή φίλη της οικοδέσποινας που έχει έρθει με τον καλό της, τον Τόμυ Μακρυγιάννη (Μανώλης Κλωνάρης), μία σχετικά σκοτεινή προσωπικότητα με «κακές συνήθειες», που αν και είναι κάπως βαρετός όπως λέει η ίδια, της καλύπτει κάποιες ανάγκες.

Στο πολύ παρελθόν η Ρίκα τα είχε με τον Λεωνίδα (Γιάννη Σίντο), τον τωρινό σύντροφο της Λένας, που αν και συμπαθής, δεν παύει να είναι ένας άφραγκος επιχειρηματίας που ψάχνει απεγνωσμένα για ρευστό.

Μέσα στο σπίτι ζει και η Μαργαρίτα (Μαρία Φιλίππου) η οικονόμος, από την Κρήτη, γέννημα θρέμμα της μεγαλονήσου ή αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η ίδια. Πιστό σκυλί ή γάτα;

Συνδετικοί κρίκοι μεταξύ όλων των καλεσμένων είναι η εμπειρία του πολέμου που τους ακολουθεί υπόγεια, κάποιοι έρωτες ληγμένοι αλλά και ίσως όχι, τα χρέη που ξέμειναν από παρελθόν,κάποιες απίθανες και πιθανές προδοσίες, παλιοί λογαριασμοί που δεν έκαναν φίλους κι ένας «καλά κρυμμένος» εαυτός.

Τις διακοπές στη βίλλα της Λένας όμως, αναστατώνει ξαφνικά μια αποτυχημένη απόπειρα φόνου και λίγο αργότερα,δύο πτώματα. Τα μέλη της παρέας μειώνονται απότομα. Υποψίες, αστυνομία, υποθέσεις, αγωνία.

Πώς γίνεται να υπάρχει δολοφόνος ανάμεσά τους, αφού όλοι είναι φίλοι; Φίλοι και συγγενείς μάλιστα.

Μήπως ο δολοφόνος είναι κάποιος που τους παρακολουθεί από μακριά; Ένας πληρωμένος δολοφόνος; Μία προδομένη αγάπη ίσως, που παίρνει την εκδίκησή της;

Γιατί να ξυπνάει ξανά ο εφιάλτης του θανάτου σε μία συνθήκη ειρήνης χωρίς κανένα σύννεφο πολέμου πλέον ορατό;

Κι ο δολοφόνος σκοτώνει τον έναν μετά τον άλλον έτσι χωρίς καμμία δικαιολογία;

Ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις σχέσεις του Γιώργου, της Λένας, της Τζίνης, του Τόμυ, του Λεωνίδα και της Ρίκας; Και το ζευγάρι των θείων;

Όλοι υπεράνω πάσης υποψίας. Η τέλεια συνθήκη για το τέλειο έγκλημα. Σχεδόν!

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο + Σκηνοθεσία : ΘανάσηςΠαπαθανασίου + Μιχάλης Ρέππας

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Φωτισμοί : Χρήστος Τζιόγκας

Βοηθός σκηνοθέτη : Βίκυ Πάστρα

Φωτογραφίες παράστασης : Γιώργος Καλφαμανώλης

Παραγωγή : Αθηναϊκά Θέατρα

Διάρκεια παράστασης: 120’ (με διάλειμμα)

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη και Παρασκευή : 21:00

Σάββατο 18:00 και 21:00

Κυριακή : 20:00

Τιμές εισιτήριων :

VIP (1η σειρά) όλες τις ημέρες:25 €

Τετ- Πέμ- Παρ-Σαβ. βράδυ-Κυρ: Πλατεία: 22€, Εξώστης : 18€

Σάββατο απόγευμα (Γενική Είσοδος) : Πλατεία + Εξώστης :18€

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ(χωρίς κινητικά προβλήματα)Τετ- Πέμ- Παρ-Σαβ.βράδυ-Κυρ. Πλατεία : 20€, Εξώστης :16 €

Σάββατο απόγευμα: Πλατεία + Εξώστης : 16€

Εισιτήρια : more.com,στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211.1000.365και στοταμείο του θεάτρουΑλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα, Τ2103210021.

Για Ομαδικές Κρατήσεις : Κώστας Μπάλτας & Γιώτα Καραΐσκου 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ: 305), Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: reservations@a-th.gr

Θέατρο Πειραιώς 131

Γκάζι – Αθήνα,

Τηλέφωνο : 210-3450922