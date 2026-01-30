Μια τολμηρή και πρωτότυπη απεικόνιση μιας από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης όλων των εποχών, η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της βραβευμένης με Όσκαρ και BAFTA σκηνοθέτιδας Έμεραλντ Φένελ, έχει πρωταγωνιστές την υποψήφια για Όσκαρ και BAFTA Μάργκοτ Ρόμπι και τον υποψήφιο για BAFTA Τζέικομπ Ελόρντι.

Η απαγορευμένη αγάπη τους ως Κάθι και Χίθκλιφ μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Η Φένελ σκηνοθετεί από το δικό της σενάριο, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ και είναι παραγωγός μαζί με την υποψήφια για Όσκαρ και νικήτρια BAFTA Τζόσι ΜακΝαμάρα και την Ρόμπι.

Πίσω από τις κάμερες, η Φένελ συνεργάζεται με τους τακτικούς συνεργάτες της, όπως τον βραβευμένο με Όσκαρ και BAFTA διευθυντή φωτογραφίας Λάινους Σάντγκρεν, την υποψήφια για Όσκαρ και BAFTA σκηνογράφο Σούζι Ντέιβις, την υποψήφια για BAFTA μοντέρ Βικτόρια Μπόιντελ, τον βραβευμένο casting director Κάρμελ Κόχρεϊν και τον υποψήφιο για BAFTA συνθέτη Άντονι Γουίλις. Η βραβευμένη με Όσκαρ και BAFTA Τζακλίν Ντουράν σχεδιάζει τα κοστούμια.

Σύνοψη

Μια παθιασμένη και ταραχώδης ιστορία αγάπης με φόντο το επιβλητικό τοπίο του Γιορκσάιρ.

Σκηνοθεσία : Έμεραλντ Φένελ

Πρωταγωνιστούν : Μάργκοτ Ρόμπι, Τζέικομπ Ελόρντι

Hμερομηνία εξόδου: 12/02/2026

Δείτε το τρέιλερ:”