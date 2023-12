Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γουάν και ο άξιος Aquaman του Τζέισον Μομόα—μαζί με τους Πάτρικ Γουίλσον, Άμπερ Χερντ, Γιάχια Αμπντούλ Ματίν ΙΙ και Νικόλ Κίντμαν—επιστρέφουν με το σίκουελ της μεγαλύτερης εμπορικής επιτυχίας της DC: το “Aquaman and the Lost Kingdom”.

Έχοντας αποτύχει να εξολοθρεύσει τον Aquaman την πρώτη φορά, ο Μπλακ Μάντα διψασμένος να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, θα κάνει τα πάντα για να καταστρέψει επιτέλους τον Aquaman. Αυτή τη φορά, ο Μπλακ Μάντα είναι πιο ισχυρός από ποτέ έχοντας τιθασεύει τη δύναμη της μυθικής Μαύρης Τρίαινας, που εξαπολύει μία αρχαία και κακόβουλη δύναμη. Για να τον κατατροπώσει, ο Aquaman θα στραφεί στον φυλακισμένο αδελφό του Ορμ, τον πρώην βασιλιά της Ατλαντίδας, με στόχο να συνάψουν μία ανορθόδοξη συμμαχία. Μαζί, πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους για να προστατεύσουν το βασίλειο και να σώσουν την οικογένεια του Aquaman και τον κόσμο από τον αφανισμό.

Το καστ επιστρέφει στους ρόλους του, με τον Τζέισον Μομόα να υποδύεται τον Άρθουρ Κέρι/Aquaman, που ψάχνει πώς θα ισορροπήσει ανάμεσα στα καθήκοντα του ως Βασιλιάς της Ατλαντίδας και φρέσκος πατέρας. Ο Πάτρικ Γουίλσον είναι ο Ορμ, ο ετεροθαλής αδελφός του Aquaman και ο άσπονδος εχθρός του, που καλείται να αναλάβει έναν καινούριο ρόλο ως απρόθυμος σύμμαχος του αδελφού του. Η Άμπερ Χερντ είναι η Μίρα, η βασίλισσα της Ατλαντίδας και μητέρα του διαδόχου του θρόνου. Ο Γιάχια Αμπντούλ Ματίν ΙΙ είναι ο Μπλακ Μάντα, πιο αποφασισμένος από ποτέ να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα του καταστρέφοντας τον Aquaman, την οικογένεια του και την Ατλαντίδα. Και η Νικόλ Κίντμαν είναι η Ατλάντα, μία αδίστακτη αρχηγός και μητέρα με καρδιά μαχήτριας. Ο Ντολφ Λούντγκρεν επιστρέφει ως Βασιλιάς Νηρέας και ο Ράνταλ Παρκ ως Δρ. Στίβεν Σιν

Την ταινία σκηνοθετεί ο Τζέιμς Γουάν που συνυπογράφει την παραγωγή με τους Πίτερ Σάφραν και Ρομπ Κάουαν. Το σενάριο έγραψε ο Ντέιβιντ Λέσλι Τζόνσον-ΜακΓκόλντρικ βασισμένος σε ιστορία των Τζέιμς Γουάν, Ντέιβιντ Λέσλι Τζόνσον-ΜακΓκόλντρικ, Τζέισον Μομόα και Τόμας Πα Σιμπέτ και στους χαρακτήρες της DC των Πολ Νόρις και Μορτ Γουάσινγκερ.

Πίσω από την κάμερα στέκει σύσσωμη η ομάδα του “Aquaman”: ο σκηνοθέτης φωτογραφίας Ντον Μπέργκες (Το κάλεσμα 2), ο σκηνογράφος Μπιλ Μπρζέσκι (Jumanji: Η επόμενη πίστα), ο μοντέρ Κέρκ Μόρι (Μαχητές των δρόμων 7), ο συνθέτης Ρούπερτ Γκρέγκσον-Γουίλιαμς (Wonder Woman) και ο ενδυματολόγος Ρίτσαρντ Σέιλ (Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γουάν

Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Μομόα, Πάτρικ Γουίλσον, Άμπερ Χερντ, Γιάγια Αμπντούλ Ματίν ΙΙ, Νικόλ Κίντμαν, Ντολφ Λούντγκρεν, Ράνταλ Παρκ.

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις 21 Δεκεμβρίου 2023

Δείτε το τρέιλερ: