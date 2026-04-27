Μετά τη θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, «Η Μεγάλη Σφαγή των Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου» ετοιμάζεται να ξεκινήσει το ταξίδι της στις ελληνικές αίθουσες. Μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία, σε σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμμυ Σκλάβου, που λειτουργεί ως ένα βαθύ κοινωνικό και πολιτιστικό πρότζεκτ. Η ταινία θέτει υπό το μικροσκόπιο την ανθρώπινη φύση, εξερευνώντας με καυστικό τρόπο όλα εκείνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν την ταυτότητά μας.

Σύνοψη

Ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ, αποφασισμένο να βρει απαντήσεις για ένα ανεπίλυτο δράμα, θα επιχειρήσει να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Β’ ΚΑΠΗ Αλίμου πριν από πέντε χρόνια. Η επιμονή τους θα φέρει στο φως ιστορίες ανθρώπινου τραύματος, απώλειας και αντοχής, μέσα από το πρίσμα ανάμεικτων στοιχείων μαύρης κωμωδίας και συγκινητικού δράματος.

Δείτε το τρέιλερ:

Σχετικά με την ταινία

Η ταινία αποτελεί πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής του Αλίμου, αποτυπώνοντας ένα στοργικό πορτρέτο της κοινωνίας του, αλλά και μια αντιπροσωπευτική εικόνα της περιοχής. Γυρισμένη αποκλειστικά σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους του Δήμου, αποτυπώνει την ήρεμη ομορφιά της αθηναϊκής ριβιέρας και διερευνά κοινωνικά θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία, όπως η απομόνωση, το τραύμα και τα στερεότυπα.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν μέλη των ΚΑΠΗ, ερασιτέχνες ηθοποιοί από το εργαστήρι ηθοποιίας του Δήμου Αλίμου, μαθητές σχολείων, και ηλικιωμένοι δημότες, φέρνοντας αυθεντικότητα και συναίσθημα στους ρόλους τους με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη. Η πληρότητα του κοινωνικού δείγματος του καστ, που συμπεριλαμβάνει σε ένα μικρό κάμεο, ακόμα και τον δήμαρχο Αλίμου, πλαισιώνεται από επαγγελματίες ηθοποιούς, και έχει ως αποτέλεσμα, ένα ανεπανάληπτα αυθεντικό καθρέφτισμα της κοινωνίας.

Βιογραφικό σκηνοθέτη

Ο Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος είναι Έλληνας σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, που δραστηριοποιείται, τα τελευταία χρόνια, με επιτυχία στον χώρο του κινηματογράφου στην Ελλάδα και την Αμερική και έχει ξεχωρίσει για το αυστηρό και καινοτόμο κινηματογραφικό του στυλ. Η δουλειά του χαρακτηρίζεται από έντονη προσωπική εμπλοκή και συνεργασία με διαφορετικές κοινότητες, προκειμένου να φέρει στην οθόνη ιστορίες που συνδυάζουν το ρεαλισμό με το πειραματικό στοιχείο. Με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και την αντιπροσώπευση LGBTQ+ ατόμων, επιλέγει να αφηγείται ιστορίες που προκαλούν και συγκινούν.

Credits

Πρωταγωνιστούν: Λυδία Μπαγεώργου, Νίκος Δαμουλής, Άρης Κρούσκος, Έλλη Ξείπα, Όλγα Θυμαρά, Δέσποινα Δημητριάδου, Μελπώ Παπαδοπούλου, Μάρθα Ρούτσου, Φρόσω Νεοκοσμίδου, Λήδα Σιουρούνη, Βίκη Συβίτου, ΣτευήΚεσκινίδη, Γιώτα Παπανίκου, Μάρθα Γιαννακοπούλου, Βάσω Αντωνίου, Δέσποινα Κατσαρού, Βαγγέλης Παπαδάκης, Νικόλ Κρούσκου, Γιώργος Παναγιώτου, Κώστας Αθανασίου, Γιώργος Κοντός, Αθηνά Ζηκοπούλου, ΚίκαΣουρούλλα, Ρείνα Χατζή, Αλέξης Γιαννακόπουλος, Γιάννης Αβράμης, ΈρηΛούκα, Έφη Σβίγκα, Κώστας Καμπουράκης, Ρενάτα Μαρ, ΕλέναΠλατάνα, Κατερίνα Πέτσου, Ελισάβετ Μακρή, Μάρκος Κρούσκος, Γιάννης Ζωγραφάκης, Δημήτρης Ζωγραφάκης, Ανδρέας Κονδυλής, Μαρία Ξένου

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος

Παραγωγοί: Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος, Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Μπαλωμένος

Μοντάζ: Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος

Οπερατέρ: Μιχάλης Μπαρμπαρής, Αλέξανδρος Σούμας

Μουσική: Αλέξανδρος Μιάρης

Ηχοληψία: Θανάσης Χούτος, Άγης Βούγας

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Φρόσω Νεοκοσμίδου, Γιώτα Παπανίκου

Βοηθοί Παραγωγής:ΜιμίκαΝτόρλη, Λήδα Σιουρούνη

Παραγωγή:Δήμος Αλίμου, Proper Yellow Productions, 576 digital

Διανομή: Tanweer Alliances S.A.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Ιουνίου 2026.