Από τη Μάγκι Τζίλενχαλ (υποψήφια για Όσκαρ σεναριογράφου/σκηνοθέτη της ταινίας The Lost Daughter) και με πρωταγωνιστές την υποψήφια για Όσκαρ Τζέσι Μπάκλι και τον βραβευμένο με Όσκαρ Κρίστιαν Μπέιλ, έρχεται η ταινία «Η Νύφη»!

Μια τολμηρή, εικονοκλαστική προσέγγιση σε μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες σε όλο τον κόσμο. Ένας μοναχικός Φρανκενστάιν (Μπέιλ) ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930 για να ζητήσει από την πρωτοπόρο επιστήμονα Δρ. Ευφρόνιους (η πέντε φορές υποψήφια για Όσκαρ Ανέτ Μπένινγκ) να του δημιουργήσει μια σύντροφο. Οι δύο τους ανασταίνουν μια δολοφονημένη νεαρή γυναίκα και έτσι γεννιέται η Νύφη (Μπάκλι). Αυτό που ακολουθεί ξεπερνά κάθε φαντασία: Δολοφονία! Δαιμονισμός! Ένα άγριο και ριζοσπαστικό πολιτιστικό κίνημα! Και δύο παράνομοι εραστές σε έναν άγριο και εκρηκτικό ρομαντισμό! Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Μπάκλι, Μπέιλ, Σάρσγκαρντ, Μπένινγκ, ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζέικ Γκίλενχαλ και η βραβευμένη με Όσκαρ Πενέλοπε Κρουζ.

Δείτε το τρέιλερ:

Σύνοψη

Στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, Ο Φρανκενστάιν ζητά από την Δρ. Ευφρόνιους να τον βοηθήσει να δημιουργήσει μια σύντροφο.

Σκηνοθεσία : Μάγκι Τζίλενχαλ

Πρωταγωνιστούν : Τζέσι Μπάκλι, Κρίστιαν Μπέιλ, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Ανέτ Μπένινγκ, Πενέλοπε Κρουζ, Τζέικ Τζίλενχαλ.

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες την Πέμπτη 5 Μαρτίου