Ο Όσγκουντ Πέρκινς (Longlegs, The Monkey) επιστρέφει με ένα νέο είδος τρόμου. Ο Μάλκολμ και η Λιζ ταξιδεύουν σε μια απομονωμένη καλύβα για να γιορτάσουν την πρώτη τους επέτειο. Αυτό που αρχίζει ως ρομαντικό σαββατοκύριακο παίρνει σκοτεινή τροπή όταν ένα μυστηριώδες κέικ και η απρόσμενη επίσκεψη του ξαδέλφου του Μάλκολμ και της φίλης του προκαλούν μια σειρά από τρομακτικά, ανεξήγητα γεγονότα. Η Λιζ αρχίζει να βλέπει οράματα γυναικών που ουρλιάζουν, παράξενα πλάσματα και φαντάσματα που στοιχειώνουν το σπίτι και το δάσος γύρω της. Όταν ο Μάλκολμ αποκαλύπτει το μακάβριο μυστικό της οικογένειάς του, η Λιζ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπερφυσική κληρονομιά τρόμου. Η ιστορία κορυφώνεται, καθώς η εκδίκηση και η παράνοια ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να διεκδικήσουν μία θέση στη ζωή του ζευγαριού.

Σύνοψη

Ένα ζευγάρι βρίσκεται σε ένα φαινομενικά ειδυλλιακό ταξίδι για την επέτειό τους, όταν αυτό μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς μαζί τους βρίσκονται και κάποιες αόρατες σκοτεινές παρουσίες.

Σκηνοθεσία : Όσγκουντ Πέρκινς

Πρωταγωνιστούν : Τατιάνα Μασλάνι, Ροσίφ Σάδερλαντ, Μπίρκετ Τέρτον