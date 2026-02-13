Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός των Η Θάλασσα Μέσα μου και Οι Άλλοι, Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, επιστρέφει με την πραγματική ιστορία ενός από τους κορυφαίους συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, του Μιγκέλ ντε Θερβάντες.

Αλγέρι, 1575. Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ένας τραυματισμένος 28χρονος ναύτης του Ισπανικού Ναυτικού, κρατείται αιχμάλωτος από Οθωμανούς κουρσάρους. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα κι ένας σκληρός θάνατος τον περιμένει αν οι συμπατριώτες δεν καταφέρουν να πληρώσουν σύντομα τα λύτρα. Μέσα όμως στα στενά όρια του κελιού του, ο Θερβάντες ανακαλύπτει ένα απροσδόκητο καταφύγιο: την τέχνη της αφήγησης. Οι ιστορίες του, φτιαγμένες με αντοχή και ελπίδα, καθηλώνουν τους συγκρατούμενούς του και τραβούν την προσοχή του Χασάν, του αινιγματικού και φοβερού Μπέη του Αλγερίου. Καθώς γεννιέται μια μυστική σχέση ανάμεσα στον αιχμάλωτο και τον δεσμώτη του, οι υποψίες αυξάνονται μέσα σε μια πόλη που βράζει από εντάσεις και ο Θερβάντες, καθοδηγούμενος από μία ακλόνητη αισιοδοξία, καταστρώνει ένα τολμηρό σχέδιο για την ελευθερία του.

Σύνοψη

Το 1575, ο νεαρός Μιγκέλ ντε Θερβάντες συλλαμβάνεται αιχμάλωτος και πωλείται στον τρομερό Χασάν, Μπέη του Αλγερίου. Ενώ περιμένει την καταβολή λύτρων για την απελευθέρωσή του, ανακαλύπτει ένα απροσδόκητο καταφύγιο στην τέχνη της αφήγησης ιστοριών… Και καταστρώνει ένα τολμηρό σχέδιο απόδρασης.

Σκηνοθεσία : Αλεχάντρο Αμενάμπαρ

Πρωταγωνιστούν : Χούλιο Πένια, Αλεσάντρο Μπόργκι, Μιγκέλ Ρελάν.

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις 19 Φεβρουαρίου

Δείτε το τρέιλερ: