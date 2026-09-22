Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκ. Ινιάριτου επιστρέφει με την πρωτότυπη ταινία του Digger η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε VistaVision, με τον υποψήφιο για Όσκαρ Τομ Κρουζ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ έχει προκαλέσει ο ίδιος την τεράστια παγκόσμια καταστροφή. Ο Κρουζ συμπρωταγωνιστεί με τον βραβευμένο με Όσκαρ Ριζ Άχμεντ, τον Τζον Γκούντμαν, την υποψήφια για Όσκαρ Σάντρα Χούλερ, τον Μάικλ Στούλμπαργκ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τζέσι Πλέμονς.

Η ταινία αποτελεί μία παραγωγή του Ινιάριτου, της υποψήφιας για Όσκαρ Μέρι Πάρεντ και του Κρουζ, ενώ εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Τζόσουα Γκρόουντ.

Μαζί με τον Ινιάριτου πίσω από την κάμερα βρίσκονται παλιοί συνεργάτες του: ο βραβευμένος με Όσκαρ διευθυντής φωτογραφίας Εμανουέλ Λουμπέζκι, οι μοντέρ Κόνορ Ο’Νιλ και ο βραβευμένος με Όσκαρ Στίβεν Μιριόνε, η υποψήφια για Όσκαρ ενδυματολόγος Ζάκλιν Γουέστ, ο βραβευμένος με Όσκαρ σχεδιαστής μακιγιάζ και κομμώσεων Αλεσάντρο Μπερτολάτσι και η υποψήφια για Όσκαρ διευθύντρια κάστινγκ Φράνσιν Μέισλερ.

Σκηνοθεσία : Αλεχάντρο Γκ. Ινιάριτου

Πρωταγωνιστούν : Τομ Κρουζ, Ριζ Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ, Τζέσι Πλέμονς.