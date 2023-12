Οι Atomic Monster και Blumhouse, οι παραγωγοί του M3GAN, βυθίζονται στα βαθιά του τρόμου με το νέο υπερφυσικό θρίλερ, «Στοιχειωμένα Νερά».

Απαγορεύετε το τρέξιμο. Απαγορεύετε η κατάδυση. Δεν υπάρχει ναυαγοσώστης σε υπηρεσία. Απαγορεύετε το κολύμπι στο σκοτάδι.

Βασισμένη στην καταξιωμένη μικρού μήκους ταινία του 2014 (Night Swim) των Ροντ Μπλάκχερστ και Μπράϊς Μακγκουάιρ. Στη ταινία πρωταγωνιστεί ο Γουάιατ Ράσελ (The Falcon and the Winter Soldier) ως Ρέι Γουόλερ, έναν πρώην παίκτη του μπέιζμπολ της μεγάλης κατηγορίας που αναγκάστηκε να αποσυρθεί πρόωρα από μια εκφυλιστική ασθένεια, ο οποίος μετακομίζει σε νέο σπίτι με την ενδιαφερόμενη σύζυγό του Εύα, που υποδύεται η Κέρι Κόντον (υποψήφια για Oscar® στη ταινία Τα πνεύματα του Ινισέριν), την έφηβη κόρη Ίζη (Αμελί Χόφερλ, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) και τον μικρό γιο Έλιοτ (Γκάβιν Γουόρεν, Fear the Walking Dead).

Ελπίζοντας κρυφά, κόντρα στις πιθανότητες να επιστρέψει στην επαγγελματική του καριέρα, ο Ρέι πείθει την Εύα ότι η αστραφτερή πισίνα της πίσω αυλής του νέου σπιτιού, θα είναι διασκεδαστική για τα παιδιά, άλλα θα τον βοηθήσει επίσης στην αποκατάσταση της ασθένειας του. Όμως ένα σκοτεινό μυστικό στο παρελθόν του σπιτιού, θα απελευθερώσει μια κακόβουλη δύναμη, που θα παρασύρει την οικογένεια κάτω, στα βάθη του αναπόφευκτου τρόμου.

Το Στοιχειωμένα Νερά υπογράφει και σκηνοθετεί ο Μπράϊς Μακγκουάιρ (σεναριογράφος της επερχόμενης ταινίας Baghead), η παραγωγή είναι του Τζέιμς Γουάν, του παραγωγού από τη σειρά ταινιών: Σε βλέπω, Παγιδευμένη Ψυχή και Το κάλεσμα, και του Τζέισον Μπλαμ, παραγωγού των ταινιών: Η νύχτα με τις μάσκες, Νεκρό τηλέφωνο και Ο Αόρατος Άνθρωπος. Η εκτέλεση παραγωγής της ταινίας έγινε από τους Μίχαελ Κλίαρ και Τζάντζσον Σκοτ (Atomic Monster) και από τον Ράιαν Τούρεκ (Blumhouse).

Σκηνοθεσία : Μπράις ΜακΓκουάιρ

Πρωταγωνιστούν : Γουάιατ Ράσελ, Κέρι Κόντον, Άμελι Χέφερλε, Γκάβιν Γουόρεν

Η ταινία του Μπράις ΜακΓκουάιρ βγαίνει στις αίθουσες την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2023.