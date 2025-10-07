Η Ορεστιάδα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια μοναδική καλλιτεχνική εκδήλωση. Συγκεκριμένα από 11 έως 18 Οκτωβρίου, η Πλατεία Δασίου μετατρέπεται σε σημείο έμπνευσης με την Έκθεση Δημιουργών & Καλλιτεχνών Ορεστιάδας art 2025 με θέμα: «Προσφυγιά – το Ζεϊμπέκικο της Ορεστιάδας». Ειδικότερα με αφορμή το τραγούδι «Καραγάτσι» (Ζεϊμπέκικο της Ορεστιάδας) που είναι ιστορικής σημασίας και συνέθεσε ο Εβρίτης μουσικοσυνθέτης και σολίστ του μπουζουκιού Ευριπίδης Νικολίδης, σε στίχους Σαράντη Σαραντίδη (διδασκάλου), μέρος της Έκθεσης θα είναι αφιερωμένο στην Προσφυγιά που βασανίζει την ανθρωπότητα αιώνες τώρα.

Εγκαίνια: Σάββατο 11/10/2025, 7 μ.μ. Με το τραγούδι «Καραγάτσι» να το χορεύουν μέλη του Εργαστηρίου Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας « Το Γέννημα».

Κυριακή 12/10/2025, 7μ.μ. Κρουστά & χορωδία «Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Κλεισσούς Ορεστιάδας».

Συμμετέχουν 30 δημιουργοί

Πλατεία Δασίου (απέναντι από το Δημαρχείο)

Ώρες λειτουργίας: 11:00-13:00 & 18:00-21:00

Μην χάσετε τις παράλληλες εκδηλώσεις:

11/10 | 19:00 Εγκαίνια με Dj Lelios & τραγούδι Λιάπης Χρήστος

12/10 | 19:00 Τμήμα κρουστών & χορωδία συλλόγου ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ

17/10 | 19:00 Δημιουργική Ομάδα Διδυμοτείχου Χ-ΙΚΑΡΟΙ

Ελάτε να στηρίξουμε την τέχνη, να θυμηθούμε την ιστορία μας και να μοιραστούμε στιγμές πολιτισμού.

Ακούστε το τραγούδι: