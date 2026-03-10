Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, η Ένωση Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού (ΕΑΕΤΕ), σε μια σημαντική σύμπραξη με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την εκδοτική εταιρεία παιχνιδιών και βιβλίων Δεσύλλας, διοργάνωσαν την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026, μια επίκαιρη ημερίδα – workshop, με τίτλο: «Πρόσωπο με Πρόσωπο με τον Εκφοβισμό: Αναγνώριση, Πρόληψη, Δράση».

Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο «Desyllas Store» στην καρδιά της Αθήνας, ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για συλλογική εγρήγορση απέναντι σε ένα φαινόμενο που απειλεί την ψυχική υγεία και την κοινωνική συνοχή της νέας γενιάς.

Ο εκφοβισμός δεν είναι μέρος της ωρίμανσης

Αντίθετα με την παρωχημένη αντίληψη ότι ο εκφοβισμός αποτελεί ένα «αναπόφευκτο στάδιο» της εφηβείας, οι ειδικοί υπογράμμισαν ότι πρόκειται για μια βαθιά τραυματική εμπειρία με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Το διαδραστικό workshop εστίασε στην αποκωδικοποίηση των μορφών του bullying – από τη σωματική και λεκτική βία έως τον ύπουλο ψηφιακό εκφοβισμό (cyberbullying) – προσφέροντας στους συμμετέχοντες πρακτικά εργαλεία παρέμβασης.

Ρούλα Σκουρογιάννη: Η δύναμη της φωνής μας απέναντι στον φόβο

Η δημοσιογράφος και Πρόεδρος της ΕΑΕΤΕ, κα Ρούλα Σκουρογιάννη, άνοιξε τη συζήτηση δίνοντας το στίγμα της ευθύνης που φέρουμε όλοι ως ενήλικες:

«Ο εκφοβισμός δεν αντλεί τη δύναμή του από τη βία του θύτη, αλλά από τη σιωπή των γύρω του. Όσο επιλέγουμε να μην βλέπουμε ή να μην μιλάμε, γινόμαστε ακούσιοι συνεργοί. Η δική μας δύναμη ξεκινά τη στιγμή που αποφασίζουμε να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο. Σήμερα, είμαστε εδώ για να μετατρέψουμε τον φόβο σε διάλογο και την αμηχανία σε ετοιμότητα, εξοπλίζοντας κάθε γονέα και εκπαιδευτικό με τη γνώση που απαιτείται για να προστατεύσει το πιο πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας μας: τα παιδιά μας».

Κούλα Πανάγου: Από τον απλό παρατηρητή στον ενεργό πολίτη

Η Εκπαιδευτικός, κα Κούλα Πανάγου, υπεύθυνη προγραμμάτων στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ανέλυσε τη νομική και ηθική θωράκιση των ανηλίκων μέσω της Διεθνούς Σύμβασης:

«Η προστασία από κάθε μορφή διάκρισης και βίας δεν είναι προαιρετική επιλογή, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Άρθρο 2 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οφείλουμε να μεταβολίσουμε τον ρόλο του “απλού παρατηρητή” σε αυτόν του “ενεργού πολίτη”. Κάθε παιδί, ανεξαρτήτως καταγωγής, εμφάνισης ή πεποιθήσεων, δικαιούται ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Η Πολιτεία και η κοινότητα έχουν την απαρέγκλιτη υποχρέωση να εγγυώνται την ισότητα και να εξαλείφουν κάθε μορφή αποκλεισμού πριν αυτή μετατραπεί σε βία».

Μαρίνα Πάπας: Διαβάζοντας τα σημάδια πίσω από τις λέξεις

Στην ψυχολογική διάσταση του φαινομένου εστίασε η Ψυχολόγος, κα Μαρίνα Πάπας, Συστημική Οικογενειακή Σύμβουλος, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα των ρόλων:

«Στο θέατρο του εκφοβισμού, οι ρόλοι είναι συχνά συγκοινωνούντα δοχεία. Υπάρχουν παιδιά που βιώνουν τον πόνο της θυματοποίησης και παιδιά που εκφράζουν τον δικό τους εσωτερικό πόνο μέσα από την επιθετικότητα. Κάθε παιδί που εκφοβίζει, στην πραγματικότητα εκπέμπει μια απεγνωσμένη κραυγή για προσοχή και βοήθεια, ενώ κάθε παιδί που στοχοποιείται αναζητά το ασφαλές καταφύγιο μιας φωνής που θα το ακούσει. Η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι το “αντίδοτο” που θα επιτρέψει στα παιδιά να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και να επικοινωνούν χωρίς τη χρήση βίας».

Από την πλευρά των Εκδόσεων Δεσύλλας, ο ProductManager κ. Γιώργος Πετρούλιας αναφέρθηκε σε τρία βιβλία των εκδόσεων που εστιάζουν στο σχολικό εκφοβισμό, στην αναγνώριση και στις διαστάσεις του προβλήματος, καθώς και σε τρόπους αντιμετώπισής του. Τα βιβλία βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν το πρόβλημα και να το διαχειριστούν μέσα από παραδείγματα. Τα τρία βιβλία Η μέρα που έγινα κι εγώ «λύκος», Και λοιπόν; και Κόκκινος σαν ντομάτα, προσεγγίζουν με ευαισθησία ζητήματα που συναντούν συχνά τα παιδιά στο σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Στο βιβλίο Η μέρα που έγινα κι εγώ «λύκος» αναδεικνύεται ο σχολικός εκφοβισμός μέσα από τους ρόλους του θύτη, του θύματος και των παρατηρητών, καθώς και ο φόβος και το άγχος που βιώνει το παιδί. Παράλληλα, προβάλλεται η αξία της ενσυναίσθησης και η σημασία του να σπάσει η σιωπή μέσα από την επικοινωνία και τη στήριξη των φίλων. Στο βιβλίο Και λοιπόν; αναδεικνύεται η λεκτική βία και η ντροπή του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ προβάλλονται η αυτοπεποίθηση, η αντίσταση χωρίς επιθετικότητα, η συλλογικότητα και η δυνατότητα του θύτη να αναλάβει την ευθύνη και να επανορθώσει. Τέλος, στο Κόκκινος σαν ντομάτα η διαφορετικότητα και μια σωματική ιδιαιτερότητα προκαλούν κοροϊδία και κοινωνικό άγχος. Το βιβλίο δείχνει πώς η «αδυναμία» γίνεται δύναμη μέσω ενσυναίσθησης, φιλίας, αλληλοϋποστήριξης και της τέχνης.

Τι λένε τα δεδομένα: Ο εκφοβισμός ως ζήτημα δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και της UNESCO, ο εκφοβισμός δεν επηρεάζει μόνο τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, αλλά συνδέεται άμεσα με:

• Αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης και αγχωδών διαταραχών στην ενήλικη ζωή.

• Ψυχοσωματικά συμπτώματα (πονοκέφαλοι, διαταραχές ύπνου, γαστρεντερικά προβλήματα).

• Κοινωνική απομόνωση και δυσκολία στη δημιουργία υγιών σχέσεων.

• Στατιστικά στοιχεία: Υπολογίζεται ότι 1 στα 3 παιδιά παγκοσμίως έχει πέσει θύμα εκφοβισμού, ενώ ο διαδικτυακός εκφοβισμός παρουσιάζει ραγδαία άνοδο, καταργώντας τα “σύνορα” του σπιτιού ως ασφαλούς καταφυγίου.

Σχετικά με τους Διοργανωτές

• ΕΑΕΤΕ: Με ιστορία 90 ετών, η Ένωση Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού αποτελεί γέφυρα ενημέρωσης και πολιτισμού, αναδεικνύοντας σταθερά, μεταξύ άλλων, ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

• Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Επί 20 συναπτά έτη, το Δίκτυο μάχεται για την προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών των ανηλίκων, παρέχοντας εκπαιδευτική και ψυχολογική στήριξη σε ευάλωτες ομάδες.

• Εταιρεία Δεσύλλας: Για περισσότερες από 4 δεκαετίες, η εταιρεία επενδύει στο “ευ αγωνίζεσθαι” και στην εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού, πιστεύοντας ότι το ποιοτικό βιβλίο και το παιχνίδι είναι τα ισχυρότερα εργαλεία υγιούς ανάπτυξης.