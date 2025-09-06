Με τα εισιτήρια για το θέατρο Πέτρας, τον τελικό σταθμό της παράστασης του Εθνικού Θεάτρου, Ορέστεια του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, να εξαντλούνται σε λίγες μόνο ώρες, προστίθεται νέα παράσταση στον ίδιο χώρο, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου. Αυλαία σε μια θριαμβευτική πορεία, μια τελετουργική αποχαιρετιστήρια πράξη και ένα παγκόσμιο μήνυμα για τη βία, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη μοίρα. Η προπώληση έχει ξεκινήσει εδώ.

Η εμβληματική παράσταση, στην πρώτη συνεργασία του μεγάλου δασκάλου και σκηνοθέτη με το Εθνικό Θέατρο, ξεκίνησε το συναρπαστικό της ταξίδι το καλοκαίρι του 2024 στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Έκτοτε έχει ταξιδέψει σε 21 σταθμούς, στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Κίνα και την Αυστρία, προσφέροντας συνολικά σε περισσότερους από 80.000 θεατές, μια ανεπανάληπτη θεατρική εμπειρία. Ως πράξη αδιαμφισβήτητα πολιτική και εμπειρία πολυδιάστατα πνευματική, η Ορέστεια έχει κατορθώσει με τη συνταρακτική της ενέργεια να αφηγηθεί, εν τέλει, την ιστορία της ίδιας της ανθρωπότητας.

Μετά το θέατρο Βράχων στον Βύρωνα, το Αρχαίο Θέατρο Δίου στην Κατερίνη, το Ανοιχτό Θέατρο Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία, το θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη, το θέατρο Φρύνιχος στους Δελφούς, το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα, την επιστροφή της για 2η χρονιά στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, και την παρουσίασή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Art Carnuntum, στην Αυστρία, η Ορέστεια ρίχνει αυλαία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη ευκαιρία σε όσους θέλουν να ζήσουν – για πρώτη ή για τελευταία φορά– αυτή την παράσταση – σταθμό στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου.

Μετάφραση Ελένη Βαροπούλου

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία Θεόδωρος Τερζόπουλος

Συνεργάτης σκηνοθέτης Σάββας Στρούμπος

Σκηνικά – Κοστούμια – Φωτισμοί Θεόδωρος Τερζόπουλος

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση Παναγιώτης Βελιανίτης

Σύμβουλος δραματολόγος Μαρία Σικιτάνο

Δραματολόγος παράστασης Ειρήνη Μουντράκη

Βοηθός σκηνοθέτη Θεοδώρα Πατητή

Συνεργάτιδα ενδυματολόγου Παναγιώτα Κοκκορού

Συνεργάτης φωτιστή Κωνσταντίνος Μπεθάνης

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα Μαρία Βογιατζή

Παίζουν (αλφαβητικά): Μπάμπης Αλεφάντης (Πυλάδης), Έβελυν Ασουάντ (Κασσάνδρα), Τάσος Δήμας (Φύλακας / Κορυφαίος / Προπομπός), Κωνσταντίνος Ζωγράφος (Ορέστης), Έλλη Ιγγλίζ (Τροφός), Δαυίδ Μαλτέζε (Αίγισθος), Άννα Μαρκά Μπονισέλ (Προφήτις), Νίκος Ντάσης (Απόλλων), Ντίνος Παπαγεωργίου (Κήρυκας), Αγλαΐα Παππά (Αθηνά), Μυρτώ Ροζάκη (Ηλέκτρα), Σάββας Στρούμπος (Αγαμέμνων), Αλέξανδρος Τούντας (Οικέτης), Σοφία Χιλλ (Κλυταιμνήστρα / Το Είδωλον της Κλυταιμνήστρας).

Χορός: Μπάμπης Αλεφάντης, Κατερίνα Αμπλιανίτη, Έβελυν Ασουάντ, Χριστόφορος Βογιατζής, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Κατερίνα Δημάτη, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Έλλη Ιγγλίζ, Βασιλίνα Κατερίνη, Θάνος Μαγκλάρας, Ελπινίκη Μαραπίδη, Άννα Μαρκά Μπονισέλ, Λυγερή Μητροπούλου, Ρόζυ Μονάκη, Ασπασία Μπατατόλη, Νίκος Ντάσης, Ντίνος Παπαγεωργίου, Βαγγέλης Παπαγιαννόπουλος, Σταύρος Παπαδόπουλος, Μυρτώ Ροζάκη, Γιάννης Σανιδάς, Αλέξανδρος Τούντας, Κατερίνα Χιλλ, Μιχάλης Ψαλίδας.

Χώρος: Θέατρο Πέτρας (Ρωμυλίας 1, Πετρούπολη)

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 20 €, Άνω των 65 ετών: 15 €, Σπουδαστές/Φοιτητές/ΑμεΑ/Κάρτα ανεργίας: 10 €, Ομαδικά εισιτήρια [άνω των 20] :15 €

Ώρα έναρξης: 20.30

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr, εκδοτήριο (Πανεπιστημίου 39 [εντός στοάς Πεσμαζόγλου]: Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-17.00), τηλεφωνικά στο 2107234567, Ταμείο Κτηρίου Τσίλλερ (Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, τηλ.: 2105288170-171 | Δευτέρα-Παρασκευή:09.00-15.00)

Ομαδικές κρατήσεις: 2107001468 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-15.00.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Γιατί η Ορέστεια συνεχίζει να ασκεί τρομακτική έλξη; Μια πιθανή απάντηση θα μπορούσε να είναι επειδή στον άνθρωπο υπάρχει η ανάγκη για μια βαθύτερη σχέση με τον Μύθο. Ο μύθος της Ορέστειας είναι επικίνδυνος, ανήκει στον κόσμο του ανοίκειου και του παράξενου, προκαλεί τον τρόμο, επειδή αποκαλύπτει το ατίθασο, το βίαιο και τους νόμους του βάθους που δεν μπορούν να δαμαστούν. Η Κλυταιμνήστρα μας καλεί να σπάσουμε μαζί τον καθρέφτη, για να γεννηθεί από τα θραύσματά του μια νέα εφιαλτική εικόνα, που ωστόσο θα διατηρεί τις σκοτεινές ρίζες του μύθου.

Πρόθεσή μας είναι η μελέτη του βάθους του μύθου της Ορέστειας και η αναζήτηση του απρόβλεπτου, του ασυνήθιστου, του παράδοξου. Τα πρόσωπα προσφέρουν τα σώματά τους στο θυσιαστήριο του ανοίκειου, θέτουν διαρκή ερωτήματα και διλήμματα. Η αισθητική της παράστασης προκύπτει από τη δυναμική σχέση του Σώματος με τον Μύθο, τον Χρόνο και τη Μνήμη. Θέτουμε ξανά το θεμελιώδες οντολογικό ερώτημα «περί τίνος πρόκειται», ένα ερώτημα που δεν επιδέχεται οριστικές απαντήσεις, αλλά διαρκώς μας ενεργοποιεί προς την κατεύθυνση της ολοένα βαθύτερης έρευνας της ρίζας του ήχου, της λέξης, των πολλαπλών διαστάσεων του ανθρώπινου αινίγματος και της ανακατασκευής ενός νέου Μύθου.

Θεόδωρος Τερζόπουλος

Η Ορέστεια από το Εθνικό Θέατρο

Η Ορέστεια έχει παρουσιαστεί από το Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο πέντε φορές μέχρι σήμερα: το 1954 και το 1959 σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη, το 1972 σε σκηνοθεσία Τάκη Μουζενίδη, το 2001 σε σκηνοθεσία Γιάννη Κόκκου και το 2019 με την Ιώ Βουλγαράκη, τη Λίλλυ Μελεμέ και τη Γεωργία Μαυραγάνη, που σκηνοθέτησαν τα έργα Αγαμέμνων, Χοηφόροι και Ευμενίδες αντίστοιχα, στην πρώτη τους σκηνοθετική παρουσία στην Επίδαυρο.