Ο ηθοποιός του «Breaking Bad», Τζιανκάρλο Εσπόζιτο παραδέχτηκε ότι πριν την επιτυχία της σειράς, σκεφτόταν να αυτοκτονήσει.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στην εκπομπή Jim & Sam του SiriusXM, ο Esposito θυμήθηκε μια εποχή το 2008, όταν βρισκόταν κοντά στην πτώχευση και ήταν τόσο απελπισμένος που σκέφτηκε να βάλει ένα συμβόλαιο θανάτου στον εαυτό του για να εξασφαλίσει την οικογένειά του με τα χρήματα της ασφάλειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Giancarlo Esposito says he was badly broke before ‘BREAKING BAD’ and contemplated arranging his own murder to make sure his children got his life insurance money

(Source: https://t.co/e2B0LhSKXf) pic.twitter.com/Qrn2irbDkz

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 18, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ