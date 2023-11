Η πρωταγωνίστρια του Sex and the City, Σίνθια Νίξον, είναι μεταξύ των ακτιβιστών που έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας, προκειμένου να απαιτήσουν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να ζητήσει μόνιμη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς.

Ειδικότερα η 57χρονη ηθοποιός πήγε αυτή την εβδομάδα μαζί με πέντε Αμερικανούς πολιτικούς σε διαμαρτυρία, απαιτώντας από τον πρόεδρο Μπάιντεν να πιέσει για μόνιμη κατάπαυση του πυρός, καθώς το Ισραήλ αντεπιτίθεται στους Παλαιστίνιους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

‘Sex and the City’ star Cynthia Nixon begins hunger strike for ceasefire https://t.co/jV1AcxCUzo pic.twitter.com/0cgzlitKZW — New York Post (@nypost) November 28, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η δημοφιλής ηθοποιός, σύμφωνα με το times of israel, λέει ότι η διαμαρτυρία εναντιώνεται στον υψηλό αριθμό των νεκρών στη Γάζα από τα ισραηλινά χτυπήματα —που υπερβαίνει τον αριθμό των αμάχων κατά τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν— και ισχυρίζεται ότι η Γάζα βρίσκεται στα πρόθυρα της πείνας.

‘Sex and the City’ star Cynthia Nixon begins hunger strike for ceasefire https://t.co/jV1AcxCUzo pic.twitter.com/0cgzlitKZW

— New York Post (@nypost) November 28, 2023

«Είμαστε εδώ, ως απεργοί πείνας, για να δείξουμε στον Μπάιντεν το είδος της στέρησης που συμβαίνει στη Γάζα και το πώς μπορεί ο ίδιος να επιτύχει μια κατάπαυση του πυρός», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Όπως σημειώνει το times of israel, η ομάδα των ακτιβιστών διαδηλώνει παρά την τρέχουσα προσωρινή εκεχειρία στην περιοχή, η οποία επέτρεψε την απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους που κρατούσε η Χαμάς και την αυξημένη ροή βοήθειας στη Γάζα.