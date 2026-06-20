Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» η πρεμιέρα της παράστασης «Manolis – Καρδιά σε τέσσερις χορδές», του πρώτου θεατρικού έργου που φωτίζει τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του σπουδαίου Έλληνα μουσικού Μανώλη Χιώτη, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη.

Σε μια μαγική βραδιά, πλημμυρισμένη από τις διαχρονικές μελωδίες και τις αξέχαστες επιτυχίες του, οι θεατές ταξίδεψαν σε μια από τις σημαντικότερες μουσικές πορείες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και καταχειροκρότησαν τους σπουδαίους πρωταγωνιστές Γεράσιμο Γεννατά, Πέννυ Μπαλτατζή, Βανέσα Αδαμοπούλου, Αργύρη Αγγέλου, Βασίλη Μαργέτη, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνο Μουταφτσή, Θάνο Κόνιαρη και τους εξαιρετικούς μουσικούς Παύλο Παφρανίδη, Βαγγέλη Καλαμάρα, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνο Σαπούνη και Κώστα Μπουντούρη.

Μεγάλη στιγμή της βραδιάς η εμβληματική εμφάνιση της Πίτσας Παπαδοπούλου στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη.

Μια εντυπωσιακή καλοκαιρινή παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη.

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Το θεατρικό έργο «Manolis – Καρδιά σε τέσσερις χορδές» σε νέα σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη παρουσιάζεται με μεγάλη επιτυχία αυτό το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη.

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο γιατον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Ένα απολαυστικό μουσικοθεατρικό θέαμα,μαζί με ένα μοναδικό πρωταγωνιστικό καστ και ζωντανή ορχήστρα, που μαγεύει κάθε βράδυ το κοινό που κατακλύζει το Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί και τραγουδιστές: Γεράσιμος Γεννατάς, Πέννυ Μπαλτατζή, Βανέσα Αδαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαργέτης, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Θάνος Κόνιαρης και οι μουσικοί: Παύλος Παφρανίδης, Βαγγέλης Καλαμάρας, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης.

Στον ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων.

Λίγα λόγια για το έργο

Πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, μέσα σε έναν κόσμο μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, ο Μανώλης Χιώτης και τα κοντινά στη ζωή του πρόσωπα, μιλούν σε πρώτο ενικό. Εξομολογούνται. Όχι φήμες. Όχι ψευδείς ιστορίες. Εξομολογούνται τον πυρήνα του ήθους και του σύμπαντος που αποτέλεσε ο σπουδαίος αυτός δημιουργός. Έναν πυρήνα σημαδεμένο από την απώλεια, τον πόνο, τον φθόνο, τη σκληρή δουλειά, αλλά και την επιτυχία, την αναγνώριση, την έμπνευση, τον έρωτα, την τόλμη, την πρωτοπορία, την τιμιότητα και την ανθρωπιά.

Το έργο παρακολουθεί τη ζωή του Μανώλη Χιώτη από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, με σταθμούς-κλειδιά και μεγάλες στιγμές στην καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και στην προσωπική του ζωή, εκεί όπου, ιδιωτικά, κρίνεται η επαφή του ανθρώπου με το θείο και το αν ο κάθε άνθρωπος πήρε και έδωσε εκείνο το μερίδιο αγάπης για το οποίο ήταν προορισμένος.

Με την παρουσία σημαντικών τραγουδιών, όπως «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Ο Πασατέμπος», «Το γκαρσόνι», «Σβήσε τη Φλόγα», «Απόψε φίλα με», «Μοιάζεις κι εσύ σαν Θάλασσα» και άλλων μεγάλων επιτυχιών, στη νέα σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη ένα ανσάμπλ ηθοποιών και μουσικών καταδύεται στην ψυχή του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη.

Σε μια σκηνοθετική πρόταση, όπου ο αληθινός με τον θεατρικό χρόνο περιπλέκονται, οι ηλικίες και οι χρονολογίες μηδενίζονται μαγικά, οι φωνές των ζωντανών και των νεκρών ηχούν ισότιμα και τα όνειρα των ανθρώπων δεν γνωρίζουν τελειωμό.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ:

Πίτσα Παπαδοπούλου (Μητέρα Μανώλη Χιώτη) στις 18/6, 25/6, 16/7, 23/7, 30/7

Γεράσιμος Γεννατάς (Μανώλης Χιώτης)

Πέννυ Μπαλτατζή (Μαίρη Λίντα)

Βανέσα Αδαμοπούλου (Ζωή Νάχη, GraceKelly)

Αργύρης Αγγέλου (Μουσικός, Κομπέρ, Κώστας Χατζηχρήστος)

Βασίλης Μαργέτης (Μίκης Θεοδωράκης, Πατέρας Μανώλη Χιώτη)

Ελένη Μισχοπούλου (Μητέρα Μανωλη Χιώτη, Μαρία Κάλλας)

Κωνσταντίνος Μουταφτσής(πολλαπλοί ρόλοι)

Θάνος Κόνιαρης (πολλαπλοί ρόλοι)

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

Παύλος Παφρανίδης (Ενορχήστρωση – Διδασκαλία, Μπουζούκι)

Βαγγέλης Καλαμάρας(Ντραμς, Κρουστά)

Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου(Βιολοντσέλο)

Κωνσταντίνος Σαπούνης(Τρομπέτα)

Κώστας Μπουντούρης (Κιθάρα)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Πρωτότυπο θεατρικό έργο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνογραφία: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Ζωγραφική σκηνικού – Φροντιστήριο: Βαλεντίνο Βαλάσης

Βοηθός Σκηνοθέτη:ΣεμίναΠανηγυροπούλου

Επιστημονικός Συνεργάτης: Δημήτρης Μανιάτης

CreativeAgency: GridFox

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ημέρες παραστάσεων

Ιουνίου & Ιουλίου

Ιούνιος: 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28

Ιούλιος: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31

Ώρα έναρξης

21.00

Διάρκεια

140 λεπτά

* Το πρωτότυπο θεατρικό έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη «MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές» ανέβηκε για πρώτη φορά στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 2024, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία και αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2026 και αναμετράται με τη μαγική συνθήκη του ανοιχτού χώρου στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», με νέα διανομή και νέα σκηνοθετική ματιά.

Ηλεκτρονική Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/manolis-kardia-se-tesseris-xordes/

Κρατήσεις:

• Στα ταμεία του θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος)

• Στο τηλεφωνικό κέντρο του «Θέατρον», Τ. 212 254 0300

Παραγωγή:

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού &

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξις – Χρήστος Τριπόδης

Πειραιώς 254, Ταύρος

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr