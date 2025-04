Δόθηκε στη δημοσιότητα από το HBO το πρώτο teaser για την ταινία «Mountainhead» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέσι Άρμστρονγκ (Jesse Armstrong), δημιουργού της βραβευμένης σειράς «Succession».

Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη σκηνοθετική του απόπειρα στον κινηματογράφο ενώ αποτελεί το πρώτο του σεναριακό έργο μετά το επιτυχημένο φινάλε της τηλεοπτικής του σειράς.

Πρωταγωνιστούν οι Στιβ Καρέλ (Steve Carell), Τζέισον Σουόρτσμαν (Jason Schwartzman), Κόρι Μάικλ Σμιθ (Cory Michael Smith) και Ράμι Γιούσεφ (Ramy Youssef) ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Χάντλεϋ Ρόμπινσον (Hadley Robinson), Νταν Ορέσκες (Daniel Oreskes) και ‘Αντι Ντέιλι (Andy Daly) μεταξύ άλλων.

Το «Mountainhead» εστιάζει σε «μια παρέα τεσσάρων μεγιστάνων της τεχνολογίας με συνολική περιουσία που αγγίζει τα 371 δισεκατομμύρια δολάρια που συναντιούνται σε ένα εντυπωσιακό θέρετρο των Άλπεων εν μέσω μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης».

Με τα γυρίσματα να έχουν ξεκινήσει μόλις τον Μάρτιο, στο Παρκ Σίτι της Γιούτα και να έχουν τελειώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Άρμστρονγκ, φαίνεται να εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για την ολοκλήρωση του «Mountainhead», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 31 Μαΐου ενώ θα είναι διαθέσιμο για streaming από την πλατφόρμα Max. Επίσης έχει αναλάβει και χρέη εκτελεστικού παραγωγού όπως και οι Φρανκ Ριτς (Frank Rich), Λούσι Πρέμπλ (Lucy Prebble) και Τζον Μπράουν (Jon Brown).

Η ταινία έρχεται δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση του «Succession» το οποίο έριξε αυλαία μετά από τέσσερις σεζόν έχοντας αποσπάσει 19 βραβεία Emmy, σε συνολικά 75 υποψηφιότητες, σύμφωνα με το Deadline.

Δείτε το τρέιλερ:

One weekend to end them all. Welcome to Mountainhead.

From the creator of #Succession Jesse Armstrong, the HBO Original Film #Mountainhead premieres May 31 on Max. pic.twitter.com/dU8BcOG7Rl

— Max (@StreamOnMax) April 4, 2025