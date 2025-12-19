Φέτος τα Χριστούγεννα, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πλημμυρίζει φως, μουσική και μαγεία, παρουσιάζοντας ένα ολοκαίνουριο, θεαματικό μιούζικαλ για όλη την οικογένεια. Ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα μάς καλεί σε ένα ταξίδι όπου οι ευχές παίρνουν ζωή και το παραμύθι αρχίζει ξανά – εδώ, στο Μέγαρο, από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2026.

Δείτε εδώ τις πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες, γεμάτες μαγεία, από τη μεγαλειώδη παραγωγή:

Ο Αλαντίν, ο αγαπημένος μας παραμυθένιος ήρωας, ντύνεται με χριστουγεννιάτικη λάμψη και ζεστασιά και μας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι αυτογνωσίας. Ένα αγόρι που έχει χάσει την πίστη του στις γιορτές, αναζητώντας ένα σημάδι από τον ουρανό, παρασύρεται σε μια απίθανη περιπέτεια όπου τα ταξίδια γίνονται μαθήματα και οι ευχές αποκτούν ξανά αξία. Με τη βοήθεια ενός (καθόλου τυχαίου) αστεριού και τη δύναμη της φιλίας για οδηγό, ο ήρωας ανακαλύπτει πως η πραγματική μαγεία κρύβεται στις καρδιές όσων τολμούν να ονειρευτούν.

Με χιούμορ, μουσική και μαγικές εικόνες που θυμίζουν τις πιο όμορφες στιγμές των γιορτών, ο Αλαντίν και τα Μαγικά Χριστούγεννα έρχεται να μιλήσει για την πίστη, την καλοσύνη, την ελπίδα και το θαύμα που όλοι περιμένουμε κρυφά αυτές τις μέρες. Ένα χριστουγεννιάτικο μιούζικαλ που υπόσχεται να μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στη χώρα που κάθε ευχή βγαίνει αληθινή.

Μια παράσταση για τη φιλία, το θάρρος και τη χαρά του να πιστεύεις στο αδύνατο, με κείμενο και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, μουσική του Στέφανου Κορκολή και σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου και της Χλόης Μάντζαρη και χορογραφίες Σοφίας Σπυράτου και Αλέξανδρου Κεϊβάναη.

Ο Αλαντίν, η Ναραμίν, το Τζίνι, ο Σουλτάνος, η Σίρα η Τίγρη και ο πιστός φίλος Κίκο μάς παρασύρουν σε μια ιστορία μαγείας, ρυθμού και συγκίνησης. Ένα μελωδικό και οπτικά εντυπωσιακό μιούζικαλ που μεταμορφώνει τη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε έναν φωτεινό κόσμο γεμάτο χρώμα και μουσική.

Διανομή

Στον ρόλο του Αλαντίν:ZAF

Πρωταγωνιστούν

Γιώργος Νινιός (Ζαράκ)

Εβελίνα Παπούλια (Σίρα η Τίγρη)

Και οι

Βάσια Ζαχαροπούλου (Ναραμίν)

Ζερόμ Καλούτα (Τζίνι)

Θάνος Μπίρκος (Σουλτάνος)

Πάμπλο Σότο (Κίκο)

Αλεξάνδρα Σιετή (Σεχραζάντ η παράξενη γυναίκα)

Συμμετέχει 25μελής θίασος ηθοποιών και χορευτών – Ερμηνεύουν (αλφαβητικά)

Άγγελος Ακρίβος, Εμμανουέλα Αντιβάση, Αλέξανδρος Βρότσος, Ζαχαρίας Γουέλα, Πάνος Εσπιαλίδης, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Αλέξανδρος Κεϊβάναη, Φαίη Κουτσαμπασούλη, Δημήτρης Κόψης, Μιχάλης Κριεμπάρδης, Γιούλη Μπανούση, Κώστας Μπεφάνης, Μάριος Μποζίκας, Μαρτίνα Μωραΐτη, Κωστής Τσιαμάνγκας, Κώστας Phoenix κ.ά.

Η προπώληση έχει αρχίσει

Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη: €50 (παιδικό: €35)

Ζώνη Α: €42 (παιδικό: €29.50)

Ζώνη Β: €36 (παιδικό: €25)

Ζώνη Γ: €28 (παιδικό: €20)

Ζώνη Δ: €22 (παιδικό: €15.50)

Ζώνη Ε: €14

Εκπτωτικά: €9.00 Φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, Αμεα, 65+, πολύτεκνοι.

Η έκπτωση στα παιδικά εισιτήρια ισχύει για παιδιά έως 14 ετών

Εισιτήρια

210 72 82 333