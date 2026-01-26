Συλλογή πραγμάτων και ρούχων για το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας, διοργανώνεται στο θέατρο «Εν Αθήναις», (Ιάκχου 19, Γκάζι).

Η δράση θα λαμβάνει χώρα κάθε Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου, αρχής γενομένης από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, κατά τις ώρες 20:00-20:30.

Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας (σαμπουάν, οδοντόκρεμες, ξυραφάκια, απορρυπαντικό πλυσίματος ρούχων, υγρό πιάτων, αφρόλουτρα κτλ.)

• Επιτραπέζια παιχνίδια (που να μην προάγουν το τζόγο/χωρίς ζάρι εάν είναι δυνατόν), puzzle, ξενόγλωσσα βιβλία, λεξικά, γραφική ύλη και υλικά για χειροτεχνίες.

• Αθλητικά είδη (μπάλες βόλεϊ, μπάσκετ, ρακέτες και μπαλάκια πινγκ-πονγκ, φόρμες, κάλτσες και αθλητικά παπούτσια σε μεγέθη 41-46)

• Ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήρια ρούχων, ψυγεία, ηλεκτρικά μάτια, σίδερα, καλοριφέρ/ αερόθερμα, ανεμιστήρες, τηλεοράσεις, μικρά πορτατίφ, laptop κ.α.)

• Μπουφάν ανδρικά σε μεγέθη L-2/3 XL

Έπειτα από την «Πνιγμονή», τις «Μικρές Ιστορίες Φόνων» και τις «Φυλακισμένες», πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκε ακόμη μία παραγωγή της VAULT Theatre Plus (Μάνος Αντωνιάδης – Δημήτρης Καρατζιάς) στο Κέντρο Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας. Συγκεκριμένα η «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πασσά, με τη Δήμητρα Κολλά στον ομώνυμο ρόλο, παρουσιάστηκε στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Κέντρου Ιωάννης Τσάπαλης και η Προϊσταμένη Τμήματος Θεραπευτικού Προγράμματος Μαρία Νικολακοπούλου προσκάλεσαν τη Δήμητρα Κολλά να παρευρεθεί σε εορταστική εκδήλωση για την ψυχαγωγία των Κρατουμένων. Ακολούθησε συζήτηση με την ηθοποιό και τους κρατουμένους με αφορμή το έργο.

Το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας, στο οποίο εφαρμόζεται πολυφασικό “στεγνό” Πρόγραμμα Απεξάρτησης, αποκλειστικά για έγκλειστους χρήστες, (ίσως είναι το μοναδικό στην Ευρώπη ως προς τη λειτουργία του και είναι ένα από τρία ειδικά θεραπευτικά καταστήματα κράτησης του Σωφρονιστικού συστήματος της Ελλάδας) (φωτογραφίες των εξωτερικών χωρών μπορείτε να αντλήσετε από το https://katk. gr/

Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Κέντρου: Ιωάννης Τσάπαλης και Προϊσταμένη Τμήματος Θεραπευτικού Προγράμματος: Μαρία Νικολακοπούλου.

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Η «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πασσά, με τη Δήμητρα Κολλά στον ομώνυμο ρόλο, μετά τη θερμή αποδοχή από κοινό και κριτικούς πήρε και νέα παράταση και θα παρουσιάζεται κάθε Σάββατο στις 17:45 στο θέατρο Εν Αθήναις, έως και το Σάββατο 4 Απριλίου 2026.

Η Μπουμπού, μια γεννημένη θεατρίνα, είναι η πρωτότοκη κόρη μιας οικογένειας από την Κρήτη, η οποία γεννιέται σχεδόν 7 κιλά! Η αναπτυγμένη φύση της, την ακολουθεί σε όλη την πορεία της ζωή της και την κάνει αντικείμενο χλευασμού, παραγκωνισμού, υποτίμησης και… εκμετάλλευσης. Η Μπουμπού όμως δεν το βάζει κάτω. Κοιτά τη φωτεινή πλευρά της ζωής κι ας θυμώνει κι ας κλαίει. Βρίσκει καταφύγιο στο φαγητό και ειδικά στις τουλούμπες που λατρεύει. Τελικά δεν καταφέρνει να γίνει ηθοποιός. Την κερδίζουν τα οικοκυρικά και το μαγείρεμα, η βελόνα, το βελονάκι, τα κεντήματα, τα σεμεδάκια και τα σεμέν. Με αφορμή το ράψιμο του νυφικού της εγγονής της, μας διηγείται την πολυτάραχη, κινηματογραφική ζωή της από το 1946 μέχρι τις μέρες μας. Δυσκολίες, χαρές, χιούμορ, τραγούδια, συγκίνηση, ανατροπές, ένας μεγάλος έρωτας και μια θυσία.

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 14 ευρώ

Μειωμένο Εισιτήριο: 12 ευρώ (Φοιτητές / Σπουδαστές / Κάτοχοι Κάρτας Πολυτέκνων / ΑμΕΑ /Άνω των 65 ετών / Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας)

– Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις άνω των 20 ατόμων στο 2130356472 και στο vaultvotanikos@gmail.com

Θέατρο Έν Άθήναις



Ιάκχου 19, Γκάζι, 11854 Αθήνα

Σταθμός μετρό: Κεραμεικός

Πληροφορίες (11:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00): 213 0356472, 6951832070

Email:vaultvotanikos@gmail.com