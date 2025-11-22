Η πολιτική κωμωδία του Γιετόν Νεζίραϊ «Πτήση – Κόσοβο» σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι, παρουσιάζεται στο Θέατρο Noūs – Creative space, από τις 22 Δεκεμβρίου και για 6 παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Βρισκόμαστε στο Εθνικό Θέατρο του Κοσόβου, όπου οι ηθοποιοί κάνουν πρόβες σε δύσκολες συνθήκες για το έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό». Ξαφνικά, μέσω του Γραμματέα Αθλητισμού, τους ανακοινώνεται από το Πρωθυπουργικό Γραφείο ότι πρέπει να ετοιμάσουν ένα νέο έργο, γραμμένο από τον σκηνοθέτη, που θα αφηγείται όλη την ιστορία του Κοσόβου και θα παρουσιαστεί την Ημέρα της Ανεξαρτησίας—όποτε κι αν αυτή έρθει, καθώς είναι «κρατικό μυστικό». Και η περιπέτεια ξεκινά με ήρωες μία πρωταγωνίστρια που ονειρεύεται να παίξει τη Σκάρλετ Ο’ χάρα στο Μπρόντγουεϊ, έναν παρακμιακό πρωταγωνιστή που πίνει ρακές, παίζει τον Ληρ και απατά τη γυναίκα του, έναν φαντασμένο σκηνοθέτη που λαχταρά την επιτυχία και επιδιώκει να γίνει Καλλιτεχνικός Δ/ντής, έναν τεχνικό σκηνής που θέλει να γίνει Ήρωας και Διπλωμάτης, έναν Γραμματέα Αθλητισμού που θέλει να γίνει Υπουργός και έναν Πρωθυπουργό… ο οποίος -ό,τι και να γίνει- παραμένει Πρωθυπουργός.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Καλώς ήρθατε στα Βαλκάνια: ρακή, κέφι, χορός, πόνος, τραγούδι, αίμα και έρωτες. Η «Πτήση/Κόσοβο» είναι ένα έργο κοσοβάρικο στην καρδιά της Αθήνας. Θέμα του ένα γεγονός που εξελίσσεται ελάχιστες μέρες πριν την επίσημη ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας του Κοσόβου, της τελευταίας, αποσχισθείσας περιοχής της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ένας θίασος ταλαίπωρων καλλιτεχνών επιστρατεύεται «οικειοθελώς», εγκαταλείποντας τις πρόβες του για τον μπεκετικό Γκοντό, προκειμένου να δημιουργήσει μια τιμητική παράσταση για εκείνη τη Μεγάλη Μέρα. Ο συγγραφέας Jeton Neziraj, με την τεχνική του θεάτρου μέσα στο θέατρο στήνει μια σπαρταριστή κωμωδία, όπου σκηνοθέτης, ηθοποιοί και τεχνικοί, προσπαθούν να συνταιριάξουν τη θεατρική δημιουργία, τους νέους δραματικούς ρόλους, με τις εντολές, έμπλεες μεγαλοϊδεατισμού, που ο κυβερνητικός υπεύθυνος προωθεί, δοκιμάζοντας πολύ πέρα από τη θεατρική δεινότητα και τις φιλοδοξίες τους, τη συνείδηση του ελευθέρου και κυρίαρχου πολίτη όπως εκκολάπτεται στη νέα κατάσταση πραγμάτων. Ο δικός μας θίασος, με φόντο τα «δικά μας σύγχρονα Βαλκάνια» αναστοχάζεται με άφθονο πηγαίο χιούμορ και ανελέητη σάτιρα και αυτοσαρκασμό, τις έννοιες του Έθνους, της Ανεξαρτησίας, της Ελευθερίας, της Αυτοδιάθεσης, της ατομικής και συλλογικής συνείδησης στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας. Με την “πτήση» αυτή κάνουμε ένα ταξίδι στα Βαλκάνια με μία τρελή και αιχμηρή κωμωδία που παρωδεί εθνικισμούς, έχθρες αλλά και την πολιορκία της ελευθερίας της Τέχνης. Ένα θέατρο μέσα στο θέατρο, ένας καθρέφτης της Ιστορίας, όπου το γέλιο γίνεται όπλο απέναντι στα δεινά του παρελθόντος, με την ελπίδα να μπορέσουμε να αλλάξουμε το παρόν και το μέλλον από μία λούπα η οποία μόνο αστεία δεν είναι.

Ένκε Φεζολλάρι

Ταυτότητα παράστασης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιετόν Νεζίραϊ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ελεάνα Ζιάκου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ένκε Φεζολλάρι

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: Κυριάκος Κοσμίδης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ναταλί Μηνιώτη

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δάνης Κουμαρτζής

ΣΚΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Γιώργος Λυντζέρης

VIDEO: Άντα Λιάκου

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : Γιώτα Εφραιμίδου

ΤΡΕΪΛΕΡ: Ξένια Τσιλοχρήστου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Νταίζη Λεμπέση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ-ARTWORK: Αλέξανδρος Λαμπρινός

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Noūs Productions

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):

Αγγελική Καρυστινού, Κυριάκος Κοσμίδης, Απόστολος Μαλεμπιτζής, Γιάννης Ντάσιος

Στο ρόλο του σκηνοθέτη ο Ένκε Φεζολλάρι.

Το βιβλίο του Γιετόν Νεζίραϊ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ευρασία.

Πληροφορίες

Χώρος: Θέατρο Noūs- Creative space Τροίας 34, Αθήνα. Tηλ.: 21 0823 7333.

Προγραμματισμένη Πρεμιέρα: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Ημέρες και Ώρες Παραστάσεων:, Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00

Διάρκεια: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/nous-ptisi-kosovo/

Τιμές Εισιτηρίων: 15,00 € (γενική είσοδος), 10,00 € (μειωμένο για φοιτητές, άνω των 65) & 8,00 € (ανέργων, ομαδικά άνω των 6 ατόμων), 5,00 € (ατέλεια).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ EARLYBIRD10€ μέχρι 15 Δεκεμβρίου