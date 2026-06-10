Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί με την εξαφάνιση της ιστορικής καμπάνας που είχαν δωρίσει οι Ρώσοι Φιλέλληνες στον Διατηρητέο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Πύλο.

Η καμπάνα που βρισκόταν στο ιερό έως τις 29 Μαΐου 2026, φέρεται να έχει απομακρυνθεί από τη θέση της και κανείς να μην γνωρίζει που βρίσκεται.

Ειδικότερα, η απουσία της διαπιστώθηκε από επισκέπτες το πρωί του περασμένου Σαββάτου 6 Ιουνίου.

Σημειώνεται πως η καμπάνα είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου 2017 τιμητικά με το ρωσικό πολεμικό πλοίο Azov, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης για τα 190 έτη από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ενώ είχε παραδοθεί με ειδική τελετή στον συγκεκριμένο ναό ως δωρεά με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Ωστόσο, παρότι η αρχική πρόνοια της δωρεάς ήταν η ένταξη της καμπάνας στο κωδωνοστάσιο του ναού, η τοποθέτησή της δεν είχε υλοποιηθεί έως σήμερα, με αποτέλεσμα το κωδωνοστάσιο να παραμένει άδειο.

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Ινστιτούτου Πολιτισμού Μεσσηνίας

«Εξαφανίστηκε η επετειακή καμπάνα για την Ναυμαχία του Ναβαρίνου

Η επετειακή καμπάνα που είχαν δωρίσει Ρώσοι φιλέλληνες στον Διατηρητέο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εντός του φρουρίου της Πύλου (Νιόκαστρο), με αφορμή τη συμπλήρωση 190 ετών από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, φέρεται να έχει απομακρυνθεί από τη θέση της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός ΕΡΤ Καλαμάτας, η καμπάνα βρισκόταν στο σημείο τοποθέτησής της εντός του ιερού έως τις 29 Μαΐου 2026, όπως προκύπτει από φωτογραφική τεκμηρίωση, ενώ η απουσία της διαπιστώθηκε από επισκέπτες το πρωί του περασμένου Σαββάτου (6.6.26).

Η καμπάνα είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου 2017 τιμητικά με το ρωσικό πολεμικό πλοίο Azov, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης για τα 190 έτη από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, ενώ είχε παραδωθεί με ειδική τελετή στον συγκεκριμένο ναό ως δωρεά με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα. Ωστόσο, παρότι η αρχική πρόνοια της δωρεάς ήταν η ένταξη της καμπάνας στο κωδονοστάσιο του ναού, η τοποθέτησή της δεν είχε υλοποιηθεί έως σήμερα, με αποτέλεσμα το κωδονοστάσιο να παραμένει άδειο.

Λόγω του επετειακού και συλλεκτικού της χαρακτήρα περιμετρικά φέρει ανάγλυφη επιγραφή: “Во славу 190-летия Наваринского сражения. Севастополь, Россия, 20 октября 2017” και στα ελληνικά (μετάφραση του ίδιου): «Εις δόξαν των 190 χρόνων από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Σεβαστούπολη, Ρωσία, 20 Οκτωβρίου 2017» (βάρος 12 kg).

Ως ιστορικής σημασίας κειμήλιο, λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες και ως γέφυρα μνήμης με ένα καθοριστικό κεφάλαιο της Ελληνικής Επανάστασης. Ως δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, αποτύπωνε επίσης τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο λαών, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό που ξεπερνούσε την υλική της υπόσταση — έναν συμβολισμό που η απουσία της καθιστά ακόμη πιο αισθητό.

* Βίντεο: Τελετή παράδοσης- παραλαβής, 19 Οκτωβρίου 2017».

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